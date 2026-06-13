Μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου μέχρι και τη Δευτέρα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, καθώς και πιθανόν στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Τμήματος Μετεωρολογίας.

O μετεωρολογικός λειτουργός Ιάσονας Χριστοδούλου ανέφερε ότι από την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τις συνθήκες να καθίστανται κυρίως αίθριες και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, ο κ. Χριστοδούλου σημείωσε ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται μικρή άνοδος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν αναμένονται ακόμη θερμοκρασίες που να απαιτούν την έκδοση προειδοποιήσεων για καύσωνα ή ιδιαίτερα υψηλές τιμές, σημειώνοντας πως τα πρώτα «καμίνια» του καλοκαιριού δεν φαίνεται να βρίσκονται προ των πυλών.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό αλλά και τα νοτιοανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΚΥΠΕ