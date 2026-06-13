Αναφορικά με υπόθεση απόδρασης 17χρονου από νόμιμη κράτηση, που σημειώθηκε χθες σε Αστυνομικό Σταθμό στη Λευκωσία, ο κ. Θεμιστός Αρναούτης Αρχηγός Αστυνομίας, μετά από μελέτη της έκθεσης γεγονότων, που του υποβλήθηκε, όρισε ερευνώντα αξιωματικό, για διερεύνηση ενδεχόμενης πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον μέλους της Αστυνομίας.

Παράλληλα, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες όπως το συγκεκριμένο μέλος της Αστυνομίας, τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Ο 17χρονος, ο οποίος κρατείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής, απέδρασε χθες αργά το απόγευμα από τον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας.

Αμέσως, μετά την απόδραση τέθηκε σε εφαρμογή αστυνομική επιχείρηση για εντοπισμό του, με αυξημένες περιπολίες σε όλη τη Λευκωσία. Για σκοπούς συντονισμού των ενεργειών εντοπισμού του, λειτούργησε εκτάκτως το Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως.

Λίγες ώρες αργότερα ο 17χρονος συνελήφθη, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε Αστυνομικό Σταθμό της Λευκωσίας.