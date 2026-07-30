Παραπλανητικά γραπτά μηνύματα (SMS), αποστέλλονται σε πολίτες και παρουσιάζονται ψευδώς ως μηνύματα από την Αστυνομία Κύπρου, σχετικά με δήθεν τροχαίες παραβάσεις ή εξώδικα πρόστιμα.

Στα μηνύματα περιλαμβάνεται διαδικτυακός σύνδεσμος (link), μέσω του οποίου οι παραλήπτες καλούνται να προβούν σε δήθεν ηλεκτρονική επεξεργασία ή πληρωμή του προστίμου. Πρόκειται για απάτη.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία δεν αποστέλλει, μηνύματα SMS που περιέχουν συνδέσμους για πληρωμή εξωδίκων ή άλλων προστίμων.

Οι πολίτες καλούνται να μην επιλέγουν τον σύνδεσμο που περιέχεται στα συγκεκριμένα μηνύματα, να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία και να διαγράφουν το μήνυμα.