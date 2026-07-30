Καταζητείται ο Μιχαλάκης Ονησιφόρου, 53 ετών, από την επαρχία Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης εμπορίας αρχαιοτήτων, παράνομης εξαγωγής αρχαιοτήτων, παράνομης κατοχής αρχαιοτήτων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά το 2025 στην επαρχία Λευκωσίας και μέσω διαδικτύου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Μόρφου, στον αριθμό 22-802518 ή 22-802504 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.