Την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων συνολικού ύψους έως €1,17 εκατ. σε γεωργούς που υπέστησαν ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα και θεομηνίες ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι αποζημιώσεις αφορούν ζημιές σε καλλιέργειες και πάγιο κεφάλαιο κατά την περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η απόφαση, η οποία λήφθηκε έπειτα από πρόταση της υπουργού Γεωργίας, καλύπτει ζημιές σε χειμερινές πατάτες, εσπεριδοειδή, αβοκάντο, ελιές και μέσπιλα, καθώς και σε πάγιο κεφάλαιο.

Περιλαμβάνει επίσης αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από ανεμοστρόβιλο σε καλλιέργειες μπανάνας, αλλά και από πυρκαγιές σε γεωργικές καλλιέργειες και υποδομές.

Περίπου 610 οι δικαιούχοι

Από το σχέδιο αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 610 δικαιούχοι, ενώ οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής.

Οι ενισχύσεις παραχωρούνται στο πλαίσιο του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή Νόμου.

Το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ότι, μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών που εφαρμόζει, ο χρόνος καταβολής των ενισχύσεων μειώθηκε κατά περίπου δύο μήνες, ώστε οι παραγωγοί να λαμβάνουν ταχύτερα την οικονομική στήριξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο συνεχίζει να αξιοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

ΚΥΠΕ