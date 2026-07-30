Επενδύσεις σχεδόν €189 εκατ. από ίδια κεφάλαια πραγματοποίησε η Cyta την περίοδο 2024-2025, ενώ τα έσοδά της αυξήθηκαν στα €444,2 εκατ. το 2025, από €405,5 εκατ. το 2023, σύμφωνα με τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη θητεία Φεβρουαρίου 2024-Ιουλίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίστηκε από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις επενδύσεις σε υποδομές και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών υπηρεσιών. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη Cyta, ήταν η ενίσχυση του οργανισμού ως παρόχου συνδεσιμότητας και η διεύρυνση του ρόλου του στην ψηφιακή ανάπτυξη της Κύπρου.

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Cyta, η έγκριση της Εταιρικής Στρατηγικής 2025-2027, ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων, η επέκταση των δικτύων και η ενίσχυση της παρουσίας του οργανισμού στα Κέντρα Δεδομένων.

Νέο θεσμικό πλαίσιο και στρατηγικά έργα

Η αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Cyta, με την προσθήκη των τομέων της Τεχνολογίας και της Ενέργειας, χαρακτηρίζεται από τον οργανισμό ως σημαντική εξέλιξη για τη μελλοντική του πορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο πλαίσιο δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και επιτρέπει στη Cyta να διευρύνει τις δραστηριότητες και τη συνεισφορά της προς τους πελάτες και τη χώρα.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εταιρική Στρατηγική 2025-2027 και τη δημιουργία χαρτοφυλακίου 21 στρατηγικών έργων. Στόχος είναι ο συντονισμός των προτεραιοτήτων του οργανισμού, η συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους και η καταγραφή της προόδου κάθε έργου.

Εκσυγχρονισμός συστημάτων πληροφορικής

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο εγκρίθηκε και άρχισε η υλοποίηση του εκσυγχρονισμού των συστημάτων πληροφορικής. Η Cyta χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία ως το μεγαλύτερο έργο επιχειρησιακού μετασχηματισμού στην ιστορία της.

Το έργο αφορά τη συνολική αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των διαδικασιών της Cyta. Επιδιώκεται η απλοποίηση της εξυπηρέτησης, η ενίσχυση της αυτοματοποίησης, η ταχύτερη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές

Σύμφωνα με τον απολογισμό, επιταχύνθηκε η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, προωθήθηκε η περαιτέρω επέκταση των δυνατοτήτων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ενισχύθηκαν οι διεθνείς τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις της Cyta.

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην παροχή ταχύτερων και πιο αξιόπιστων υπηρεσιών, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων. Η Cyta εκτιμά ότι συμβάλλουν επίσης στην αναβάθμιση της θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Επέκταση στα Κέντρα Δεδομένων

Μέσω στρατηγικών εξαγορών, η Cyta διεύρυνε την παρουσία της στον τομέα των Κέντρων Δεδομένων.

Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητα του οργανισμού να παρέχει ψηφιακές υποδομές προς το κράτος, την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων, υπολογιστικού νέφους, ανάκαμψης από καταστροφές και λύσεις υψηλής διαθεσιμότητας.

ICT και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Cyta ενίσχυσε επίσης τη δραστηριότητά της στην υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών έργων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάχθηκε με πιο οργανωμένο τρόπο στον στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αξιοποιείται για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εσωτερικών διαδικασιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων.

Στον απολογισμό καταγράφονται ακόμη κρίσιμα έργα για το κράτος, όπως η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και η μετάβαση του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής στην Κοκκινοτριμιθιά.

Η Cyta αναφέρει ότι τα έργα αυτά ανέδειξαν την τεχνική επάρκεια και την αξιοπιστία της ως στρατηγικού εταίρου του κράτους.

Νέα διοίκηση και οργανωτικές αλλαγές

Κατά τη διάρκεια της θητείας ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής νέας ανώτατης διοίκησης και δημιουργήθηκαν οι νέες Διευθύνσεις ICT και Ψηφιακής Εξέλιξης.

Εφαρμόστηκε επίσης νέο σύστημα προσλήψεων και προαγωγών, ενώ ανανεώθηκε σημαντικό μέρος της διοικητικής πυραμίδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη

Στον απολογισμό αναφέρεται ότι ενισχύθηκε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ενώ συνεχίστηκαν δράσεις που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ολοκληρώθηκε το έργο της Ολιστικής Διαχείρισης ESG και προωθήθηκαν ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών. Το 2025 υπολογίστηκε, σύμφωνα με τη Cyta, ο πραγματικός θετικός αντίκτυπος του οργανισμού, ενώ υλοποιήθηκαν έργα για την ενίσχυση της ψηφιακής συμπερίληψης στην Κύπρο.

Έσοδα €444,2 εκατ. και EBITDA €150,6 εκατ.

Η Cyta αναφέρει ότι διατήρησε ισχυρή οικονομική πορεία, με τα έσοδά της να αυξάνονται από €405,5 εκατ. το 2023 σε €444,2 εκατ. το 2025. Το EBITDA ανήλθε στα €150,6 εκατ.

Κατά την περίοδο 2024-2025 υλοποιήθηκαν επενδύσεις σχεδόν €189 εκατ., οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια, χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, η οικονομική επίδοση επέτρεψε στον οργανισμό να συνεχίσει τις επενδύσεις του σε κρίσιμες υποδομές και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι η θητεία Φεβρουαρίου 2024-Ιουλίου 2026 αφήνει τη Cyta πιο έτοιμη να ενισχύσει τον ρόλο της στις τηλεπικοινωνίες και να αναπτύξει τις ψηφιακές υποδομές και τις τεχνολογικές υπηρεσίες που θα χρειαστεί η Κύπρος τα επόμενα χρόνια.