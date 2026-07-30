Ένα εκατομμύριο δολάρια κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ σε επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στις ΗΠΑ.
Ο 53χρονος ηθοποιός συμμετείχε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην εκπομπή μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ, καταφέρνοντας να εξασφαλίσουν το κορυφαίο έπαθλο, το οποίο προορίζεται για φιλανθρωπικό σκοπό.
@protothema.gr 💸Ένα εκατομμύριο δολάρια κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ σε τηλεπαιχνίδι στην Αμερική. 🎥Ο 53χρονος ηθοποιός την Τετάρτη 29 Ιουλίου βρέθηκε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ, προκειμένου να κερδίσουν το μεγάλο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος – protothema.gr
Οι δύο άντρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τελική ερώτηση: «Σε μια ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει “χάρη” από πρόεδρο των ΗΠΑ;». Οι επιλογές ήταν Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese και Spaghetti & Meatball.
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Ύστερα από συζήτηση, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του τηλεφώνου καλώντας τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Ντινγκ σε κουίζ γνώσεων, Στίβεν Μόρισον, ο οποίος ωστόσο δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει. Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ παρόλα αυτά, μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί τους και πρότεινε την απάντηση που θα έδινε ο ίδιος, που ήταν το Spaghetti & Meatball.
Τελικά, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ εμπιστεύτηκαν την εκτίμηση του παρουσιαστή και «κλείδωσαν» τη συγκεκριμένη απάντηση, η οποία όπως αποκαλύφθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ήταν η σωστή.
Οι δυο τους σηκώθηκαν όρθιοι και αγκαλιάστηκαν ενθουσιασμένοι, ενώ κομφετί έπεφταν στη σκηνή.
Τα χρήματα θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ο Άφλεκ ίδρυσε μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς το 2010, που στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο ανατολικό Κονγκό, ενισχύοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, τις οικονομικές ευκαιρίες και την προώθηση της δικαιοσύνης.