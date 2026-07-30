Πέντε νεκρούς και μεγάλες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι θυελλώδεις άνεμοι που έφτασαν έως και τα 124χλμ./ώρα και σάρωσαν περιοχές της Βραζιλίας.

Τα δύο από τα θύματα καταγράφηκαν στην περιοχή Σάντα Τερέζα του Ρίο ντε Τζανέιρο όταν καταπλακώθηκαν από τοίχο που υποχώρησε λόγω των ανέμων, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή της τραγωδίας.

🚨 IMAGENS FORTES – Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento da queda de um muro em Santa Teresa, na região Central do Rio, na tarde desta quarta-feira (29) durante uma forte ventania com rajadas de mais de 100 km/h. Duas pessoas morreram no desabamento, que também… pic.twitter.com/uZuZYg0Lsi July 29, 2026

Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από δέντρα – ο ένας πεζός και ο άλλος μέσα σε αυτοκίνητο – ενώ ο πέμπτος νεκρός είναι ένας ψαράς η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμους

Σε άλλα βίντεο έχουν καταγραφεί δεξαμενές να ξεριζώνονται από ταράτσες κτηρίων και να πέφτουν στον δρόμο αλλά και σκαλωσιές που ξηλώθηκαν από τους ανέμους.

🚨 APOCALIPSE NO RIO | A forte ventania que atinge o Rio de Janeiro derrubou uma caixa d'água do topo de um prédio residencial em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. pic.twitter.com/3nmGoRUz9o — Metrópoles (@Metropoles) July 29, 2026

🚨AGORA: Homens que estavam trabalhando sob um andaime foram pegos de surpresa com a chegada da forte ventania no Condomínio Barra Bali, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.



Ainda não há relato de feridos. pic.twitter.com/F4hX2nYTF4 July 29, 2026

Εικόνες πανικού καταγράφηκαν και σε παραλίες γεμάτες κόσμο που σχεδόν δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι από το πέρασμα των ανέμων.

🚨 APOCALIPSE NO RIO | Ventania assusta banhistas na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro



🤳 guilhermecamilo0 pic.twitter.com/4XvDOSdana July 29, 2026

Μετεωρολόγοι που μίλησαν στην Globo εξήγησαν ότι τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με την προέλαση ενός ψυχρού μετώπου στη κεντρική και νότια Βραζιλία. Όταν το σύστημα συνάντησε μια θερμή και υγρή αέρια μάζα, δημιουργήθηκαν συνθήκες για την εκδήλωση καταιγίδων, απότομων μεταβολών της θερμοκρασίας και ισχυρών ριπών ανέμου.

protothema.gr