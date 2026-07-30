Υπόθεση ρίψης πυροβολισμών κατά εν κινήσει οχήματος σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Αθαλάσσας στη Λευκωσία, με την Αστυνομία να διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και απόπειρα φόνου.

Αλλοδαπός αραβικής καταγωγής προσήλθε τα ξημερώματα στην Αστυνομία και κατήγγειλε πως ενώ οδηγούσε το όχημά του από την περιοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αθαλάσσα με κατεύθυνση το Γέρι, άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον του με σκοπό να τον σκοτώσουν.

Το όχημά του επιθεωρήθηκε από ειδικούς της Αστυνομίας και διαπιστώθηκε ότι φέρει αριθμό οπών, οι οποίες προκλήθηκαν από ρίψη πυροβολισμών. Με το πρώτο φως της ημέρας κλιμάκιο ανακριτών του ΤΑΕ Λευκωσίας με εμπειρογνώμονες της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, έσπευσε στη σκηνή και διενεργεί εξετάσεις.

Ο παραπονούμενος υπέδειξε το σημείο την ώρα που δέχθηκε τους πυροβολισμούς, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν στους ισχυρισμούς του. Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά αφού οι εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό η Αστυνομία δεν έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση για το περιστατικό.

Είναι επίσης άγνωστο αν οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του αλλοδαπού με πιστόλι ή αυτόματο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν κάλυκες που ενδεχομένως να δείξουν και τον τύπο του όπλου.