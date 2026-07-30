Τρόπους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και τη σταδιακή μείωση του ενεργειακού κόστους συζήτησαν ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στο πλαίσιο του κύκλου επαφών του ΣΑΗ με τους αρμόδιους φορείς. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου ήταν ο πρόεδρός του, Γιώργος Χρυσοχός, ενώ τον ΔΣΜΚ εκπροσώπησε ο διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς, δρ Κωνσταντίνος Βαρνάβας.

Ο ΣΑΗ παρουσίασε εισηγήσεις και θέσεις για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ, ενώ οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για πρακτικές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη λειτουργία της αγοράς και να συμβάλουν στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση συνεχούς τεχνικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των προκλήσεων και την προώθηση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων για την αγορά και το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Ο ΣΑΗ επανέλαβε τη δέσμευσή του να συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο, την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού και τη διαμόρφωση ενός ενεργειακού συστήματος που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.