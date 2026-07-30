Νέο δορυφορικό σταθμό της Μονάδας Θαλάσσιας Αστυνόμευσης στον Κόλπο της Επισκοπής δημιούργησε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, με στόχο την ενίσχυση των περιπολιών και τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιστατικά στη θάλασσα.

Η νέα εγκατάσταση θα λειτουργεί ως πρόσθετη επιχειρησιακή βάση και, σε πρώτη φάση, θα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου της Επισκοπής τα Σαββατοκύριακα, κατά τη θερινή περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, τα μέλη της Μονάδας θα πραγματοποιούν περιπολίες ασφαλείας, θα ανταποκρίνονται σε έκτακτα περιστατικά και θα συμμετέχουν, όπου απαιτείται, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, θα αναλαμβάνουν καθήκοντα εφαρμογής της νομοθεσίας στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης των Βάσεων.

Ο νέος σταθμός επεκτείνει την επιχειρησιακή εμβέλεια του υφιστάμενου Σταθμού Θαλάσσιας Αστυνόμευσης στο Ακρωτήρι, επιτρέποντας την ταχύτερη ανάπτυξη δυνάμεων σε μεγαλύτερο τμήμα της παράκτιας περιοχής.

Θα στελεχώνεται από υφιστάμενο προσωπικό της Μονάδας Θαλάσσιας Αστυνόμευσης και από τις δύο Διευθύνσεις της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.

Ο λοχίας Νικόλας Περδίου, εκπαιδευτής και αξιολογητής κινδύνων της Μονάδας, ανέφερε ότι η νέα εγκατάσταση ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και επιτρέπει ταχύτερη ανταπόκριση, ιδιαίτερα σε περιστατικά στα οποία «κάθε λεπτό είναι καθοριστικής σημασίας».

Από την πλευρά του, ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Επιχειρήσεων Ozgur Saadat δήλωσε ότι ο σταθμός θα επιτρέψει την κάλυψη μεγαλύτερης γεωγραφικής έκτασης και θα ενισχύσει τις προσπάθειες για αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση περιστατικών παράτυπης μετανάστευσης στα χωρικά ύδατα των Βρετανικών Βάσεων.

Ο δορυφορικός σταθμός έχει δημιουργηθεί ως μόνιμη επιχειρησιακή εγκατάσταση, με σκοπό την κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών της Μονάδας Θαλάσσιας Αστυνόμευσης.