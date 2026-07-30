Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα σχολεία της Κύπρου. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι τι μπορεί να κάνει η ίδια, αλλά τι πρέπει να συνεχίσει να κάνει ο άνθρωπος.

Αν πριν από δέκα χρόνια ρωτούσαμε ποιο θα ήταν το σημαντικότερο εφόδιο ενός μαθητή του 2030, οι περισσότεροι θα απαντούσαν χωρίς δεύτερη σκέψη: περισσότερη γνώση.

Σήμερα, η απάντηση ίσως είναι διαφορετική. Η γνώση δεν αρκεί.

Όχι γιατί έχασε την αξία της. Αλλά γιατί έπαψε να αποτελεί προνόμιο. Βρίσκεται πλέον σχεδόν παντού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας μαθητής μπορεί να ζητήσει από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να του εξηγήσει μια δύσκολη έννοια, να οργανώσει μια εργασία, να προτείνει ιδέες ή να απαντήσει σε μια απορία.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό έμοιαζε με επιστημονική φαντασία.

Από τον Σεπτέμβριο, όμως, αποτελεί μέρος της πραγματικότητας και στην κυπριακή εκπαίδευση.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να εισαγάγει την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, συνοδευόμενη από πλαίσιο πολιτικής, κατευθυντήριες γραμμές και επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση. Δεν πρόκειται απλώς για την υιοθέτηση ενός ακόμη ψηφιακού εργαλείου. Είναι η αναγνώριση ότι η εκπαίδευση εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στους φόβους.

Θα γράφει η τεχνητή νοημοσύνη τις εργασίες των μαθητών; Θα σταματήσουν τα παιδιά να σκέφτονται; Θα αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό;

Είναι εύλογα ερωτήματα. Ίσως όμως όχι τα σημαντικότερα. Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο.

Τι σημαίνει σχολείο όταν η γνώση βρίσκεται πλέον στην οθόνη κάθε μαθητή;

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η εκπαίδευση οργανώθηκε γύρω από τη μετάδοση της γνώσης. Σήμερα, όμως, η πληροφορία είναι διαθέσιμη σχεδόν παντού. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σχολείο γίνεται λιγότερο αναγκαίο. Σημαίνει ότι αλλάζει η αποστολή του.

Δεν αρκεί πλέον να μαθαίνουμε στα παιδιά πού θα βρουν μια πληροφορία.

Πρέπει να τα μάθουμε να την αξιολογούν. Να αναγνωρίζουν την αξιοπιστία μιας πηγής. Να ξεχωρίζουν την αλήθεια από την παραπληροφόρηση. Να διατυπώνουν σωστά ερωτήματα. Να συνεργάζονται. Να δημιουργούν. Να αναλαμβάνουν ευθύνη.

Δεν είναι τυχαίο ότι η UNESCO, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο το κυπριακό πλαίσιο πολιτικής συγκλίνουν στην ίδια βασική αρχή: η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ενισχύει τον εκπαιδευτικό και τη μαθησιακή διαδικασία, όχι να τα υποκαθιστά.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, όμως, δεν αφορά την τεχνολογία.

Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μάθηση.

Για δεκαετίες θεωρούσαμε ότι η πραγματική εκπαίδευση ολοκληρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά μέσα στη σχολική αίθουσα. Όλα τα υπόλοιπα – ο εθελοντισμός, ο αθλητισμός, οι τέχνες, οι οργανώσεις νέων, οι Πρόσκοποι, οι μαθητικές πρωτοβουλίες – αντιμετωπίζονταν ως πολύτιμες αλλά συμπληρωματικές εμπειρίες.

Ίσως όμως η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε αυτή την αντίληψη.

Γιατί όσο οι μηχανές γίνονται καλύτερες στη διαχείριση της πληροφορίας, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν όσα μόνο ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει.

Η κρίση. Η δημιουργικότητα. Η συνεργασία. Η ανθεκτικότητα. Η ενσυναίσθηση. Η ηγεσία. Η υπευθυνότητα.

Ως άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με τη μη τυπική μάθηση, έχω δει νέους να αποκτούν αυτοπεποίθηση, να συνεργάζονται, να ηγούνται, να αποτυγχάνουν, να ξαναπροσπαθούν και να αναλαμβάνουν ευθύνη. Όχι επειδή το διάβασαν σε ένα βιβλίο, αλλά επειδή το έζησαν.

Ένας Ανιχνευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει μια αποστολή ή να οργανώσει μια διαδρομή. Όταν όμως οι συνθήκες αλλάξουν, όταν χρειαστεί να στηρίξει την ομάδα του, να πάρει δύσκολες αποφάσεις ή να αναλάβει την ευθύνη μιας επιλογής, δεν υπάρχει αλγόριθμος που να μπορεί να το κάνει στη θέση του.

Με τον ίδιο τρόπο, ένας μαθητής μπορεί να ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη να τον βοηθήσει να οργανώσει μια εθελοντική δράση. Δεν μπορεί όμως να της ζητήσει να εμπνεύσει τους συμμαθητές του, να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης ή να δείξει ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Ίσως, λοιπόν, η μεγαλύτερη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης να μην είναι όσα μπορεί να κάνει η ίδια. Ίσως να είναι ότι μας αναγκάζει να αναγνωρίσουμε επιτέλους την αξία όσων μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει.

Γι’ αυτό και η επιτυχία αυτής της μεταρρύθμισης δεν θα κριθεί μόνο από τον τεχνολογικό εξοπλισμό ή τις ψηφιακές πλατφόρμες. Θα κριθεί από την ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, από τη συνεργασία με τους γονείς, από την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στις νέες δυνατότητες και από το κατά πόσο θα τολμήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε και αξιολογούμε.

Αν η Κύπρος επενδύει σήμερα στην τεχνητή νοημοσύνη, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσει με την ίδια αποφασιστικότητα και στη μη τυπική και την άτυπη μάθηση. Όχι ως εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης. Γιατί εκεί καλλιεργούνται οι ανθρώπινες δεξιότητες που θα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία στον κόσμο που διαμορφώνεται.

Κάποια μέρα ένας μαθητής θα φύγει από το σχολείο χωρίς να θυμάται όλους τους τύπους της Φυσικής ή κάθε χρονολογία της Ιστορίας.

Εύχομαι όμως να φύγει γνωρίζοντας πώς να σκέφτεται.

Πώς να συνεργάζεται. Πώς να αμφισβητεί με σεβασμό. Πώς να αναλαμβάνει ευθύνη. Πώς να στέκεται δίπλα σε έναν άνθρωπο που τον χρειάζεται. Γιατί όλα αυτά δεν τα διδάσκει ένας αλγόριθμος. Τα διδάσκουν οι άνθρωποι. Τα διδάσκει η εμπειρία. Τα διδάσκει η ζωή.

Και αν η τεχνητή νοημοσύνη μάς αναγκάζει να ξανασκεφτούμε τι αξίζει πραγματικά να διδάσκουμε, τότε ίσως δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εκπαίδευση.

Ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία της.

Για να επιστρέψει εκεί όπου έπρεπε πάντα να βρίσκεται.

Όχι στην αποστήθιση της γνώσης, αλλά, στη διαμόρφωση ανθρώπων.