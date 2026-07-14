Τα Διοικητήρια των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) στη Δεκέλεια και στο Ακρωτήρι ενισχύουν τις δυνατότητες τους με νέα ειδικά οχήματα περιπολίας και σύγχρονο εξοπλισμό, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των προσπαθειών για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τα τέσσερα νέα οχήματα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία, θα χρησιμοποιούνται από τους Λειτουργούς Ελέγχου και Επιβολής της Νομοθεσίας των Διοικητηρίων κατά τις περιπολίες τους, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διοικητικών και περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Παράλληλα, οι Λειτουργοί έχουν εξοπλιστεί με κάμερες σώματος, ψηφιακές κάμερες και γιλέκα.

Ο Πολιτικός Διοικητής Ακρωτηρίου, Γιώργος Κιτέος, δήλωσε ότι τα νέα οχήματα και ο εξοπλισμός αποτελούν σημαντική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ομάδων.

Όπως ανέφερε: «Η Διοίκηση των ΒΒ συνεχίζει να ενισχύει τη δέσμευση της για την εφαρμογή της νομοθεσίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του κοινού, με την ένταξη νέων επιχειρησιακών οχημάτων και καμερών σώματος για τους Λειτουργούς μας.

«Οι ενισχυμένες αυτές δυνατότητες θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα μας στην αντιμετώπιση διοικητικών και περιβαλλοντικών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων αναπτύξεων, των αυθαίρετων κατασκευών και δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις προστατευόμενες παραλίες μας.

«Το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο, η Διοίκηση των ΒΒ παραμένει προσηλωμένη στη δίκαιη, επαγγελματική και διαφανή εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Παρότι λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα εναντίον όσων παραβιάζουν τη νομοθεσία, πρωταρχικός μας στόχος είναι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας, η διαφύλαξη του μοναδικού φυσικού μας περιβάλλοντος και η στήριξη όλων όσοι χρησιμοποιούν και απολαμβάνουν υπεύθυνα αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές».

Η Πολιτική Διοικήτρια Δεκέλειας, Μαρία Πιερή- Κυριακίδου, πρόσθεσε: «Η ένταξη των νέων οχημάτων περιπολίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων των Λειτουργών Ελέγχου και Επιβολής της Νομοθεσίας. Τα οχήματα αυτά επιτρέπουν στις ομάδες μας να διατηρούν πιο έντονη παρουσία στις περιοχές των ΒΒ, να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα με τις τοπικές κοινότητες και να παρέχουν πιο άμεσες και αποδοτικές υπηρεσίες.

«Οι Λειτουργοί Ελέγχου και Επιβολής της Νομοθεσίας βρίσκονται καθημερινά στις κοινότητες, συνεργάζονται με τους κατοίκους, εντοπίζουν και αναφέρουν παραβάσεις και συμβάλλουν στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία των ΒΒ. Τα νέα οχήματα ενισχύουν την παρουσία, την προσβασιμότητα και την άμεση ανταπόκριση μας, ώστε να προσφέρουμε ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στις κοινότητες μας».

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στις φωτογραφίες που δημοσιευθήκαν χθες παρουσιάστηκαν και τα νέα ελικόπτερα τύπου Airbus H145 Jupiter HC Mk2, τα οποία αποτελούν διαφορετική έκδοση των ελικοπτέρων Airbus H145 Μ, που διαθέτει η Εθνική Φρουρά. Η κύρια διαφορά τους έγκειται στον επιχειρησιακό τους ρόλο, Το Jupiter HC Mk2 είναι ένα ελικόπτερο γενικής υποστήριξης και εφοδιασμού (Utility), ενώ το H145M είναι μια καθαρά στρατιωτική και βαριά εξοπλισμένη έκδοση μάχης (Multi-role/Attack).