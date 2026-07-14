Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent και το WTI να κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, καθώς η νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Το πρωί της Τρίτης, το Brent ενισχυόταν κατά 1,97%, στα 84,94 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα ξεπεράσει τα 85,5 δολάρια. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε άνοδο 2,16%, στα 79,83 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες βρίσκονταν σε υψηλό ενός μήνα, μετά και το άλμα σχεδόν 10% που κατέγραψε το Brent κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Αυξάνεται το γεωπολιτικό ρίσκο

Η αγορά ενσωματώνει στις τιμές το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο μετά την επαναφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και τη συνέχιση των αμερικανικών επιθέσεων για τρίτη διαδοχική νύχτα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το Ορμούζ, στο πλαίσιο της προστασίας της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω μετά το πλήγμα που δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από ιρανικούς πυραύλους κρουζ στα χωρικά ύδατα του Ομάν.

Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας Ινδός ναυτικός, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ μέλη των πληρωμάτων.

Μειώθηκαν οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων

Σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής αγοράς, ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το βασικό ζήτημα είναι κατά πόσο η κλιμάκωση θα επηρεάσει ουσιαστικά τη φυσική ροή του αργού.

Ενδεχόμενος περιορισμός της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων ή διακοπή των εξαγωγών θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ισχυρή άνοδο των τιμών. Αντίθετα, η ομαλή συνέχιση των μεταφορών θα μπορούσε να περιορίσει σταδιακά το γεωπολιτικό ασφάλιστρο που έχει ενσωματωθεί στις τιμές.

Νέα ανησυχία από την Υεμένη

Πρόσθετη εστία ανησυχίας αποτελεί η Υεμένη, όπου οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι κατηγόρησαν το Ριάντ για βομβαρδισμό αεροδρομίου που ελέγχουν στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι πιθανή επέκταση των επιθέσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά.

Η αγορά αναμένει επίσης τα στοιχεία για τα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για νέα μείωσή τους την προηγούμενη εβδομάδα, εξέλιξη που ενδέχεται να προσθέσει επιπλέον ανοδική πίεση στις τιμές.

Capital.gr