Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές της Κίνας τον Ιούνιο, καθώς η παγκόσμια άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ενίσχυσε τη ζήτηση για τσιπ, υπολογιστικό εξοπλισμό και άλλα τεχνολογικά προϊόντα.

Οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας αισθητά την πρόβλεψη οικονομολόγων για άνοδο 19%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη.

Ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις ήταν και η πορεία των εισαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 36%, έναντι πρόβλεψης για 26,1% και ανόδου 27,4% τον Μάιο.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ανήλθε στα 126 δισ. δολάρια, από 105 δισ. δολάρια τον προηγούμενο μήνα, εντείνοντας τις ανησυχίες στην Ευρώπη και σε άλλες οικονομίες για τη διεύρυνση των εμπορικών ανισορροπιών.

Τα στοιχεία παρέχουν σημαντική ώθηση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η οποία βασίζεται όλο και περισσότερο στις εξαγωγές για τη στήριξη της ανάπτυξής της, εν μέσω αδύναμης εγχώριας ζήτησης.

Η ώθηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η αξία των εξαγωγών ημιαγωγών υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, ενώ αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. δολάρια σε σχέση με τον Μάιο.

Παράλληλα, οι εξαγωγές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων κατέγραψαν άνοδο 53,1% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Julian Evans-Pritchard της Capital Economics ανέφερε ότι η σημαντική αύξηση της συνολικής αξίας του εμπορίου αντανακλά κυρίως την άνοδο των τιμών των ημιαγωγών.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η αύξηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις τιμές, καθώς ο πραγματικός όγκος των εξαγωγών ημιαγωγών μειώθηκε σε ετήσια βάση τον Ιούνιο.

Κατά τον ίδιο, η συνεχιζόμενη έλλειψη τσιπ μνήμης έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τόσο τις εξαγωγές όσο και τις εισαγωγές της Κίνας.

Άνοδος σχεδόν 70% στις εξαγωγές αυτοκινήτων

Ισχυρή αύξηση σημείωσαν και οι εξαγωγές αυτοκινήτων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 69,6% σε ετήσια βάση.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη ζήτηση για κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα στις διεθνείς αγορές.

Η επίδοση αυτή ενισχύει τη θέση της Κίνας στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά παράλληλα αυξάνει τις εμπορικές πιέσεις από χώρες που εκφράζουν ανησυχίες για τις κινεζικές κρατικές επιδοτήσεις και τις χαμηλές τιμές.

Αυξήθηκαν οι αποστολές προς τις ΗΠΑ

Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 13,9%, φθάνοντας τα 43,5 δισ. δολάρια.

Το κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ διευρύνθηκε στα 28,9 δισ. δολάρια, διατηρώντας στο προσκήνιο ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Οι διμερείς σχέσεις έχουν σταθεροποιηθεί μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Μάιο, ωστόσο η επίμονη εμπορική ανισορροπία εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις.

Νέα πίεση στις σχέσεις με την Ευρώπη

Η Κίνα κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 32,9 δισ. δολαρίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο, έναντι 30,7 δισ. δολαρίων τον Μάιο.

Ο Zhang Zhiwei της Pinpoint Asset Management ανέφερε ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της κινεζικής μεταποίησης.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η ισχυρή εξαγωγική επίδοση ασκεί πρόσθετη πίεση στις εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη, η οποία έχει ήδη λάβει μέτρα απέναντι σε ορισμένες κατηγορίες κινεζικών προϊόντων.

Πτώση στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Αντίθετη ήταν η εικόνα στις σπάνιες γαίες, με τον όγκο των εξαγωγών να μειώνεται κατά 34% τον Ιούνιο.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι εξαγωγές των κρίσιμων αυτών ορυκτών περιορίστηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση, καθώς το Πεκίνο αυστηροποίησε τους σχετικούς περιορισμούς.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που κυμαίνονται από smartphones έως στρατιωτικά συστήματα και πυραύλους.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές τους θεωρούνται σημαντικό διαπραγματευτικό εργαλείο του Πεκίνου στις εμπορικές αντιπαραθέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

ΚΥΠΕ