Έως πριν μερικούς μήνες, μόνο η νότια Ευρώπη είχε τον πονοκέφαλο να σπαταλά ενέργεια και χρήμα για να καθιστά κατά το δυνατόν ανθρώπινες τις συνθήκες διαβίωσης το καλοκαίρι, ψύχοντας τους εσωτερικούς χώρους με κλιματιστικά.

Πλέον, η αγορά κλιματιστικού γίνεται… must σε όλο και περισσότερες χώρες της ΕΕ, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών από τον Μάιο και μετά.

Την Παρασκευή ανακοίνωσε η Eurostat πως η Κύπρος είχε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ ως προς την ενέργεια που χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά για ψύξη εσωτερικών χώρων. Το 16% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών μέσα στο 2024 αξιοποιήθηκε στα air conditions. Ακολούθησαν η Μάλτα (15%), η Ελλάδα (7,4%) και Ισπανία – Ιταλία (2,5% και 2,3% αντίστοιχα).

Μέσα στο ’24, η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη εσωτερικών χώρων από νοικοκυριά ήταν 80,4 χιλιάδες τερατζάουλ, ενώ το 2018 ήταν μόλις το μισό!

Και πού είστε ακόμα. Τα επόμενα στατιστικά της Eurostat θα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν θα καίμε εμείς λιγότερο ρεύμα για δροσιά στα σπίτια μας (μάλλον κάθε χρόνο και περισσότερο, με τόσα οικιακά φωτοβολταϊκά και με τις καιρικές συνθήκες να επιδεινώνονται), αλλά μάλλον θα καίνε πολύ περισσότερο πλέον οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.

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