Στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια μια χειρουργική κλινική που προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε ασθενείς με παθήσεις σε όλο το φάσμα της χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου καθώς και στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση του καθηγητή δρος Κύζα, η κλινική αυτή λειτουργεί σε επίπεδο ισάξιο ή και ανώτερο των διεθνώς εγνωσμένων κέντρων του εξωτερικού.

• Τι είναι η Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου και η Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική;

Η Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου είναι μια πολύ απαιτητική και πολύ ιδιαίτερη χειρουργική ειδικότητα, που ουσιαστικά αντιμετωπίζει όλες τις παθήσεις του προσώπου, του στόματος, του τραχήλου (λαιμού), των σιελογόνων αδένων, του θυρεοειδούς αδένα, κτλ. Η Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική έχει την ιδιαιτερότητα ότι να μπορέσει κάποιος να ασκήσει αυτή την ειδικότητα χρειάζεται πρωτίστως πτυχίο Ιατρικής, πτυχίο Οδοντιατρικής και πολύχρονη χειρουργική εκπαίδευση. Το φάσμα της ειδικότητας είναι πολύ ευρύ και συμπεριλαμβάνει τραύμα προσώπου και κεφαλής, όπως κατάγματα γνάθων, ζυγωματικού, οφθαλμικού κόγχου, τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις και αποστήματα, παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης, παθήσεις σιελογόνων αδένων, παθήσεις θυρεοειδούς, κοσμητική/αισθητική χειρουργική προσώπου, ορθογναθική χειρουργική, στοματική χειρουργική (έγκλειστα δόντια/φρονιμίτες), οδοντικά εμφυτεύματα, θεραπείες με laser, παιδιατρική γναθοχειρουργική, αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών όπως σχιστίες.

• Τί είναι αυτό που κάνει την κλινική στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο να ξεχωρίζει;

Αναμφίβολα, το πιο πολύπλοκο κομμάτι της ειδικότητας, είναι η ογκολογική χειρουργική του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.

Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνει την αντιμετώπιση όλων των καρκίνων που εμφανίζονται σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή του καρκίνου του στόματος, του φάρυγγα, του λάρυγγα, των ιγμορείων και των παραρρινίων κόλπων, των σιελογόνων αδένων, του δέρματος του προσώπου και της κεφαλής.

Ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου είναι εξαιρετικά δύσκολος στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία του. Για παράδειγμα, πρέπει να ξέρουμε ότι γύρω στο 40% των ασθενών με καρκίνο του στόματος, ακόμα και με την καλύτερη δυνατή θεραπεία, θα υποκύψουν τελικά στη νόσο τους. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του καρκίνου του στόματος πρέπει να κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να δώσουν στο κάθε ασθενή την μεγαλύτερη πιθανότητα να κερδίσει τη μάχη με τη νόσο.

Ο καρκίνος του στόματος έχει ως πρώτη γραμμή θεραπείας το χειρουργείο, που έχει ως βασικό στόχο την εκτομή του καρκίνου σε υγιή όρια.

Η εκτομή ενός καρκίνου στο στόμα και στο πρόσωπο έχει πολλές συνέπειες για τον ασθενή. Το στόμα είναι ζωτικής σημασίας για την μάσηση, την κατάποση, την ομιλία, την ομορφιά/αισθητική και τη ψυχολογία του ασθενούς. Όλα αυτά διαταράσσονται με την εκτομή ενός καρκινικού όγκου. Για αυτό λοιπόν χρειάζεται ο χειρουργός που ασχολείται με καρκίνο του στόματος να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και την δυνατότητα αποκατάστασης του χειρουργικού ελλείματος.

Το ρίσκο μικρότερης εκτομής, με διηθημένα χειρουργικά όρια, έχει υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Το έλλειμμα που δημιουργείται από την αφαίρεση του όγκου πρέπει να αποκατασταθεί ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εμφάνιση και η λειτουργία για τον ασθενή.

Η κορυφαία μορφή αποκατάστασης είναι η χρήση μικροαγγειακών ελεύθερων κρημνών (ο χειρουργός παίρνει ιστό – δέρμα, μυς, οστό – από άλλα μέρη του σώματος των ασθενών, διατηρώντας τα αιμοφόρα αγγεία. Ακολούθως τα αιμοφόρα αγγεία του κρημνού ενώνονται με μικροαγγειακές χειρουργικές τεχνικές με δότρια αγγεία στο λαιμό του ασθενούς. Αυτό ονομάζεται μικροαγγειακή χειρουργική και γίνεται με τη βοήθεια μικροσκοπίου).

Αυτό, ενώ είναι το gold standard για αυτούς τους ασθενείς, είναι κάτι που έλειπε από την Κύπρο, είναι κάτι που έφερε μαζί του ο καθηγητής Δρ. Κύζας με την πολύχρονη εμπειρία του, και είναι μια από τις καινοτομίες που προσφέρει στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο εδώ και περίπου δύο χρόνια. Σε αυτή την περίοδο, πάνω από 150 ασθενείς έχουν χειρουργηθεί για αυτή τη νόσο στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο.

Η πρόοδος λοιπόν στην μικροαγγειακή χειρουργική, και η χρήση ελευθέρων μικροαγγειακών κρημνών, έχει φέρει επανάσταση στον καρκίνο του στόματος καθώς επιτρέπει την εκτομή του όγκου εκεί που χρειάζεται. Αυτό προσφέρει ο καθηγητής Κύζας και η ομάδα του σε καθημερινή πλέον βάση στο GMI. Σε συνεργασία με το τμήμα Ακτινοθεραπευτικης Ογκολογίας, οι ασθενείς λαμβάνουν ολιστική θεραπεία.

• Τεχνολογία αιχμής – ΑΙ – Εξατομικευμένη χειρουργική προσέγγιση

Κάτι το οποίο έφερε επανάσταση στην επανορθωτική χειρουργική, ιδίως στην αποκατάσταση οστικών ελλειμάτων του προσώπου (των γνάθων για παράδειγμα), είναι η χρήση της τεχνολογίας 3D printer και η εξατομικευμένη αποκατάσταση (patient specific, personalised surgery (PSP). Τι είναι ακριβώς αυτή η τεχνολογία; Εν περιλήψει, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την εκτύπωση με 3D printer ενός ακρυλικού μοντέλου και τον σχεδιασμό χειρουργικών οδηγών τόσο για την αφαίρεση του όγκου όσο και για τη λήψη του κρημνού. Η πλάκα τιτανίου που κρατά τον κρημνό στη θέση του, εκτυπώνεται επίσης με βάση αυτούς τους οδηγούς. Το συνολικό αποτέλεσμα πλησιάζει την τελειότητα (όσο αυτό μπορεί να γίνει με χειρουργική επέμβαση).

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται εδώ και πάνω από 15 χρόνια, και ο καθηγητής Κύζας ήταν από τους πρώτους που την εφάρμοσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μαζί με την ομάδα του δούλεψε σκληρά για την ανάπτυξη και παγκόσμια διάδοση αυτής της τεχνικής. Είναι το «gold standard» για οστικές αποκαταστάσεις και πλέον παρέχεται και στην Κύπρο στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο.

• Επιστημονική έρευνα και διεθνής καταξίωση

Πέραν της αριστείας και της ποιότητας στο κλινικό κομμάτι, η κλινική συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και τη διεθνή προβολή της Κύπρου. Ο διευθυντής της κλινικής, καθηγητής Δρ. Κύζας είναι ο πρόεδρος της επιστημονικής εταιρείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Εταιρείας Κύπρου, και με αυτή την ιδιότητα του συνέβαλε τα μέγιστα στη συμπερίληψη εντός ΓΕΣΥ ιατρικών πράξεων και αναλωσίμων προς όφελος των ασθενών.

Από τον Ιανουάριο του 2024 και για τα επόμενα 5 χρόνια, ο καθηγητής Δρ. Κύζας είναι ο ακαδημαϊκός προϊστάμενος / υπεύθυνος του μοναδικού επιστημονικού περιοδικού της ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενός από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή, καθώς είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που Κύπριος ή ¨Έλληνας έχει τιμηθεί με αυτή τη θέση.

Επίσης, ο καθηγητής Δρ. Κύζας έχει ξεκινήσει με την ομάδα του, ως Chief Investigator, την μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που έχει γίνει ποτέ στην ειδικότητα της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με χρηματοδότηση πολλών εκατομμυρίων στερλινών.

Αυτό που διέπει τη λειτουργία της κλινικής, είναι ένας φρέσκος αέρας ενότητας, teamwork και νοοτροπίας δια βίου μάθησης. Είναι γεγονός ότι για πολλά προβλήματα της κεφαλής & τραχήλου, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ πολλών ειδικοτήτων, πχ ΣΠΣΧ, ΩΡΛ, Πλαστικής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, χειρουργοί και από τις 3 αυτές ειδικότητες, μπορούν να λάβουν εξειδίκευση στη χειρουργική κεφαλής & τραχήλου, εάν εξασφαλίσουν μια από τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές θέσεις αυτής της εξειδίκευσης (7 θέσεις τον χρόνο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα με πάνω από 60Μ κατοίκους).

Ο καθηγητής Δρ. Κύζας είχε την τιμή να είναι ο διευθυντής ποιοτικού ελέγχου της εκπαίδευσης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για αυτή την εξειδίκευση. Έχει εκπαιδεύσει χειρουργούς ανεξαρτήτως του ποια ήταν η μητρική τους ειδικότητα. Και αυτή μου η εμπειρία ανοίγει τους ορίζοντες σε συνεργασίες και νέες γνώσεις.

Προσφέρεται επίσης δυνατότητα παρακολούθησης/εξειδίκευσης σε ειδικούς ιατρούς από το εξωτερικό, αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιστημονική Εταιρεία Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής, και ευελπιστούν σε τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να μπορούν να προσφέρουν πλήρη τίτλο ειδικότητας σε γιατρούς που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο.

Η ειδικότητα αυτή, απαιτεί σύγχρονο εξοπλισμό, χειρουργεία με πρόσβαση σε μικροσκόπιο, μονάδα εντατικής θεραπείας, και συνεργασία με πολλούς επαγγελματίες υγείας, όπως ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι, παθολόγοι ογκολόγοι, ακτινολόγοι, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, διαιτολόγοι, ογκολογικές νοσοκόμες, και πολλούς άλλους. Το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο προσφέρει την υποδομή, τον εξοπλισμό, τους συνεργάτες, και κυρίως το όραμα, για παροχή υγείας και ιατρικών υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.