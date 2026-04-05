Έκανε την είσοδο του στο σύστημα υγείας της Κύπρου ως εξειδικευμένο κέντρο παροχής ογκολογικών υπηρεσιών. Τον τελευταίο χρόνο βρέθηκε στο επίκεντρο όταν η προσπάθεια για λειτουργία εξειδικευμένης μονάδας αλλογενών μεταμοσχεύσεων προσέκρουσε στην ανυπαρξία νομοθεσίας. Η πρόσφατη ψήφιση του σχετικού νόμου από τη Βουλή άνοιξε όμως τον δρόμο για εξυπηρέτηση των Κυπρίων ασθενών που μέχρι σήμερα ταλαιπωρούνταν και οι ίδιοι και οι οικογένειες τους λόγω της υποχρεωτικής μετάβασης τους στο εξωτερικό. Η αδειοδότηση και λειτουργία της μονάδας είναι πλέον μόνο θέμα χρόνου.

Ωστόσο, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, όπως αρχικά είχε ονομαστεί, μετατράπηκε εδώ και καιρό σε Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο. Νέα τμήματα και κλινικές διαφορετικών ειδικοτήτων, εξειδικευμένα εργαστήρια και εξοπλισμός, λειτουργούν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χιλιάδες ασθενείς ενώ αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξης του είναι και η διαρκής συμμετοχή του στην έρευνα.

«Δεν περιοριζόμαστε σε αυτά», ανέφερε στον «Φ» ο ιδρυτής και διευθυντής του κέντρου Καθηγητής Νίκος Ζάμπογλου. «Βλέπουμε τους ασθενείς μας και τις ανάγκες τους για αυτό δίνουμε και βοήθεια με φροντιστές στα σπίτια των ασθενών μας. Δεν επεκταθήκαμε ακόμα στα χωριά αλλά πρέπει να γίνει και αυτό».

Στο Κέντρο λειτούργησε πολύ πριν την ψήφιση της νομοθεσίας για τον Συνήγορο του Ασθενούς και ο θεσμός του «λειτουργού δικαιωμάτων των ασθενών» καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

«Προσπαθούμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των ασθενών και να τις ικανοποιούμε. Με την επέκταση σε πολλές ειδικότητες, με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό καταβάλλουμε προσπάθειες να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας».

«Το Γερμανικό είναι Ιατρικό Ινστιτούτο. Σιγά σιγά έχουμε επεκταθεί. Διαθέτουμε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών μας», είπε ο Καθηγητής.

Επιγραμματικά, στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο λειτουργούν, μεταξύ άλλων, αυτή τη στιγμή:

>Κέντρο Καρδιάς, το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα της καρδιολογικής και καρδιοχειρουργικής φροντίδας,

>το Τμήμα Νευρολογίας και το Νευροχειρουργικό Τμήμα ,

> Πνευμονολογικό Τμήμα, Τμήμα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογικό Ιατρείο, που καλύπτουν συχνές παθήσεις του πεπτικού συστήματος και του ήπατος,

> Ορθοπεδικό Τμήμα καθώς και Ουρολογικό Τμήμα.

>Παράλληλα, το Τμήμα Ενδοκρινολογίας συμβάλλει στη διαχείριση διαταραχών όπως ο διαβήτης και οι παθήσεις θυρεοειδούς.

Καθοριστικής σημασίας για τη διάγνωση πολλών νοσημάτων είναι το Τμήμα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, ενώ το Τμήμα Λοιμωξιολογίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο όπου οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και η μικροβιακή αντοχή αποτελούν αυξανόμενη πρόκληση για τα συστήματα υγείας γενικά και την Κύπρο ειδικότερα.

Τέλος, λειτουργούν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και βεβαίως η μονάδα αιματολογικών μεταμοσχεύσεων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ζάμπογλου, «η μια ειδικότητα συμπληρώνει την άλλη και η διαχείριση των ασθενών, εκεί και όπου χρειάζεται, γίνεται από ομάδα ειδικών ώστε να αντιμετωπίζουμε ολοκληρωμένα τα περιστατικά μας. Κοινός παρονομαστής της λειτουργίας των κλινικών δηλαδή, είναι η ανάπτυξη πολυθεματικών ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων για τη συνολική αξιολόγηση σύνθετων περιστατικών. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στοχευμένη και εξατομικευμένη διαχείριση των ασθενών και ενισχύει την παρχόμενη φροντίδα».

Στον τομέα της ηπατολογίας, η κλινική δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διερεύνηση, τη διάγνωση και την παρακολούθηση παθήσεων του ήπατος, με ιδιαίτερη έμφαση στη λιπώδη νόσο του ήπατος, στις διαταραχές του μεταβολισμού και στα χρόνια ηπατικά νοσήματα.

Στην πράξη, το σχετικό ιατρείο δέχεται περιστατικά με παθολογικά ευρήματα σε απεικονιστικές εξετάσεις, με μεταβολές στις τιμές των ηπατικών ενζύμων ή με ήδη τεκμηριωμένη ηπατική νόσο. Σημαντική είναι και η υποστήριξη από το ακτινολογικό τμήμα, όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις όπως FibroScan και μαγνητική τομογραφία, που συμβάλλουν στην εκτίμηση της ηπατικής βλάβης και στη συστηματική παρακολούθηση της πορείας των ασθενών.

Στον χώρο της ουρολογίας παρέχονται υπηρεσίες για παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος σε άνδρες και γυναίκες. Στο τμήμα χρησιμοποιούνται ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι και τεχνικές λιθοτριψίας με laser, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται καταστάσεις όπως η γυναικεία ακράτεια προσπάθειας, οι ανδρικές σεξουαλικές διαταραχές, η υπογονιμότητα και η νόσος Peyronie. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η αντιμετώπιση υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων και το ευρύτερο φάσμα της γενικής ουρολογίας.

Στη δερματολογία, η δραστηριότητα καλύπτει την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται τόσο στις γενικές δερματολογικές παθήσεις όσο και στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των καρκίνων του δέρματος. Η λειτουργία του τμήματος περιλαμβάνει κλινική εκτίμηση, διαγνωστικές εξετάσεις και δερματοχειρουργικές παρεμβάσεις, ενώ όπου απαιτείται ενεργοποιείται συνεργασία με άλλες ειδικότητες, ιδίως σε ογκολογικά περιστατικά ή σε βλάβες που χρειάζονται πολυπαραγοντική προσέγγιση.

Ιδιαίτερη θέση στο οργανόγραμμα του νοσηλευτηρίου κατέχει η λοιμωξιολογία. Το τμήμα διαχειρίζεται σύνθετα περιστατικά λοιμώξεων, παρέχει νοσηλεία και συμβουλευτική υποστήριξη σε άλλες κλινικές, ενώ έχει ενεργό ρόλο στην πρόληψη και τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, στη διαμόρφωση πολιτικών ορθής χρήσης αντιβιοτικών και στη διαχείριση του ζητήματος της μικροβιακής αντοχής.

Παράλληλα, λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο για ασθενείς με λοιμώξεις σε διαφορετικά συστήματα του οργανισμού, ενώ αναπτύσσεται και ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα με συμμετοχή σε επιστημονικά δίκτυα και προγράμματα.

Στη νεφρολογία, η κλινική πράξη περιλαμβάνει την παρακολούθηση και θεραπεία όλου του φάσματος των νεφρολογικών παθήσεων, από τη διαβητική νεφροπάθεια και τις σπειραματοπάθειες έως τη χρόνια νεφρική νόσο, τις κληρονομικές νεφροπάθειες, τα συστηματικά νοσήματα με νεφρική συμμετοχή και τη διερεύνηση νεφρολιθίασης.

Η λειτουργία της μονάδας αιμοκάθαρσης, η οποία υποστηρίζει ασθενείς με αυξημένες θεραπευτικές ανάγκες και διαθέτει 27 μηχανήματα για 21 σταθμούς, εκ των οποίων ένας είναι απομονωμένος. Η μονάδα χρησιμοποιεί τεχνολογία online παρακολούθησης και εντάσσεται σε μια πιο συνολική προσέγγιση της φροντίδας ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Στην πνευμονολογία, η δραστηριότητα εκτείνεται από την κλινική αξιολόγηση και παρακολούθηση μέχρι τις επεμβατικές πράξεις. Το τμήμα διαθέτει εξωτερικά ιατρεία, κλινική διακοπής καπνίσματος, επεμβατικό τμήμα και εργαστήριο δοκιμασιών πνευμονικής λειτουργίας. Το τμήμα καλύπτει επίσης νοσηλευόμενους ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα.

Στη νευρολογία καλύπτονται όλες οι νευρολογικές παθήσεις καθώς και διαταραχές όπως πονοκεφάλου και ημικρανίας, ίλιγγος, εγκεφαλικά επεισόδια, παράλυση προσωπικού νεύρου, σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές καταστάσεις.

Η δραστηριότητα του τμήματος περιλαμβάνει και τη διεπιστημονική φροντίδα ασθενών με όγκους εγκεφάλου, ενώ υπάρχει και συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές που σχετίζονται με νευρολογικές παθήσεις και νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Στην ενδοκρινολογία καλύπτεται η παρακολούθηση και θεραπεία ενδοκρινολογικών διαταραχών, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε παθήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ογκολογία.

Στο τμήμα πραγματοποιούνται εξειδικευμένες διαγνωστικές δοκιμασίες, όπως τεστ υπογλυκαιμίας, τεστ στέρησης ύδατος και πρωτόκολλα διερεύνησης για το σύνδρομο Cushing και άλλες διαταραχές του υποθαλαμο-υποφυσιακού άξονα. Παράλληλα, υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση στον καρκίνο του θυρεοειδούς μέσω συνεργασίας με πυρηνική ιατρική, χειρουργικές ειδικότητες, παθολογοανατομία και ογκολογία.

Στην παθολογία, οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν μεγάλο εύρος παθολογικών περιστατικών. Το τμήμα διαχειρίζεται και σύνθετες περιπτώσεις με πολλαπλές συννοσηρότητες, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται τόσο σε επίπεδο ενδονοσοκομειακής περίθαλψης όσο και μέσω εξωτερικών ιατρείων και Κλινικής Ημέρας.

Στη γαστρεντερολογία καλύπτεται η διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του πεπτικού συστήματος, τόσο σε συμβατικό όσο και σε επεμβατικό επίπεδο. Παράλληλα, εφαρμόζονται επεμβατικές ενδοσκοπικές μέθοδοι όπως η ενδοσκοπική υποβλεννογόνια διατομή και η ενδοσκοπική εκτομή ολικού πάχους για την αντιμετώπιση επιλεγμένων βλαβών του γαστρεντερικού σωλήνα.

Ξεχωριστή θέση στο Ινστιτούτο έχει το Κέντρο Καρδιάς. Στο Κέντρο συνυπάρχουν διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία, καρδιολογία, καρδιοχειρουργική και καρδιολογική εντατική φροντίδα.

Στο διαγνωστικό επίπεδο πραγματοποιούνται εξετάσεις όπως αξονική στεφανιογραφία και μαγνητική τομογραφία καρδιάς, περιλαμβανομένων τρισδιάστατων απεικονίσεων των στεφανιαίων αγγείων, stress test καρδιάς εντός μαγνητικού τομογράφου και 4D αποτύπωσης της ροής του αίματος.

Στο επεμβατικό σκέλος καλύπτονται κατάλυση αρρυθμιών, εμφύτευση βηματοδοτών και απινιδωτών, τοποθέτηση στεντ και διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Παράλληλα, το καρδιοχειρουργικό τμήμα υποστηρίζει επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, ενώ λειτουργεί και ειδική καρδιολογική εντατική μονάδα για την παρακολούθηση ασθενών με οξέα ή μετεγχειρητικά καρδιολογικά προβλήματα.

Στην ωτορινολαρυγγολογία, το νοσηλευτήριο καλύπτει τόσο τη συντηρητική όσο και τη χειρουργική αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους παθήσεων. Στις χειρουργικές δυνατότητες περιλαμβάνονται η ωτοχειρουργική, η ανοιχτή και ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων κόλπων και της βάσης κρανίου, καθώς και η χειρουργική των σιελογόνων αδένων. Σε περιπτώσεις αυξημένης πολυπλοκότητας, η αντιμετώπιση συνδέεται με διεπιστημονική συνεργασία με άλλες κλινικές και χειρουργικές ειδικότητες.

Στη νευροχειρουργική, η δραστηριότητα εκτείνεται τόσο στη νευροχειρουργική ογκολογία όσο και στην αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης.

Σε πολλές περιπτώσεις η θεραπευτική απόφαση απαιτεί συντονισμό με νευρολογικές, απεικονιστικές και ογκολογικές υπηρεσίες.

Στη θωρακοχειρουργική, η κλινική δραστηριότητα καλύπτει όλο το φάσμα των σχετικών επεμβάσεων σε ενήλικες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές VATS. Στις υπηρεσίες εντάσσονται επίσης η αντιμετώπιση όγκων αεραγωγών, η ιατρική θωρακοσκόπηση, η πλευροσκόπηση και η λήψη βιοψιών από την υπεζωκοτική κοιλότητα, σε συνδυασμό με τη συνεργασία άλλων νοσοκομειακών υπηρεσιών για τη συνολική φροντίδα σύνθετων περιστατικών.

Η αγγειοχειρουργική καλύπτει την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία αγγειακών παθήσεων, με έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν προληπτικό αγγειακό έλεγχο, ενδαγγειακές τεχνικές, αγγειοπλαστικές επεμβάσεις, θεραπεία κιρσών με σκληροθεραπεία, ενδοφλέβιο laser και ραδιοσυχνότητες, αντιμετώπιση περιφερικής αρτηριακής νόσου, αποκατάσταση ανευρυσμάτων της θωρακικής και κοιλιακής αορτής και εξειδικευμένη φροντίδα διαβητικού ποδιού.

Στη γναθοπροσωποχειρουργική, καλύπτεται το πλήρες εύρος της χειρουργικής στόματος, γνάθων, κεφαλής και τραχήλου. Περιλαμβάνονται μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις με ανάγκη νοσηλείας και εντατικής υποστήριξης, ενδονοσοκομειακές επεμβάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις ημέρας και μικροχειρουργικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία. Παράλληλα, στα εξωτερικά ιατρεία καλύπτονται η μικρή στοματική χειρουργική, τα οδοντικά εμφυτεύματα, η αισθητική προσώπου και η χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του δέρματος του προσώπου.

Στον χώρο της ορθοπεδικής, το τμήμα καλύπτει τη διάγνωση και θεραπεία απλών και σύνθετων μυοσκελετικών παθήσεων, συνδυάζοντας τραυματιολογία, χειρουργική αρθρώσεων και αποκατάσταση. Η υπηρεσία στηρίζεται στη συνεργασία διαφορετικών επαγγελματιών υγείας και περιλαμβάνει διαχείριση οξέων τραυματισμών και καταγμάτων, φροντίδα τραυμάτων, εφαρμογή γύψων, επεμβάσεις διατήρησης και αντικατάστασης αρθρώσεων, αρθροσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, αντιμετώπιση αρθρίτιδας, μοσχεύματα χόνδρου, διόρθωση παραμορφώσεων και ολοκληρωμένη διαχείριση του διαβητικού ποδιού.

Η Πλαστική Χειρουργική καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επανορθωτικών και αισθητικών παρεμβάσεων, σε στενή συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες όπου απαιτείται, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθενή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο λιποίδημα, μια χρόνια και συχνά υποδιαγνωσμένη πάθηση που επηρεάζει σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες και χαρακτηρίζεται από επώδυνη, προοδευτική συσσώρευση λιπώδους ιστού, κυρίως στα κάτω άκρα, οδηγώντας σε δυσανάλογη εικόνα σώματος, περιορισμό της κινητικότητας και σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής.

Παράλληλα, το φάσμα των επεμβάσεων περιλαμβάνει αυξητική, ανόρθωση και μειωτική στήθους, αποκατάσταση γυναικομαστίας στους άνδρες, καθώς και διορθώσεις θηλών.

Ξεχωριστή εξειδίκευση υπάρχει στην αποκατάσταση μαστού μετά από καρκίνο, σε στενή συνεργασία με ογκολόγους, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη πορεία φροντίδας από τη διάγνωση έως την τελική αποκατάσταση.

Στο αισθητικό σκέλος περιλαμβάνονται επεμβάσεις στο στήθος, το σώμα και το πρόσωπο, καθώς και μη χειρουργικές θεραπείες όπως botox, δερματικά πληρωτικά, microneedling, PRP και σύγχρονες τεχνικές σύσφιξης.

Η γενική χειρουργική καλύπτει μεταξύ άλλων, επείγοντα χειρουργικά περιστατικά, με προσανατολισμό σε τεχνικές ελάχιστης πρόσβασης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συστήματα λαπαροσκόπησης 3D και 4K, σύγχρονες ηλεκτροχειρουργικές και ενεργειακές συσκευές, καθώς και φθοριοσκοπική χειρουργική με χρήση ICG.

Αιματολογία και μεταμοσχεύσεις

Στο πεδίο της αιματολογίας έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μεταμόσχευση και την κυτταρική θεραπεία. Λειτουργούν μονάδα μεταμόσχευσης και εργαστήριο κυτταφαίρεσης και κρυοσυντήρησης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με μονόκλινα δωμάτια και ειδικές προδιαγραφές πρόληψης λοιμώξεων, κατάλληλες για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις και κυτταρικές θεραπείες. Η ανάπτυξη αυτής της υποδομής συνδέεται με τη δυνατότητα εφαρμογής μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών σε ενήλικες ασθενείς στην Κύπρο, καθώς και με την επέκταση των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων σε αυτοάνοσα νοσήματα.

Διαγνωστικά εργαστήρια

Το παθολογοανατομικό τμήμα αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην τεκμηρίωση της διάγνωσης. Μέσα από την ανάλυση ιστών, κυττάρων, βιοψιών και χειρουργικών παρασκευασμάτων συμβάλλει στην επιβεβαίωση της νόσου, στην πρόγνωση και στον σχεδιασμό της θεραπευτικής στρατηγικής. Στις δυνατότητες περιλαμβάνονται ταχείες βιοψίες κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και ψηφιακή σάρωση πλακών για αποστολή σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού για δεύτερη γνώμη.

Η διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία διαθέτει δύο αξονικούς τομογράφους πολλαπλών τομών, δύο μαγνητικούς τομογράφους, ψηφιακό σύστημα μαστογραφίας, ανιχνευτή οστικής πυκνότητας, συστήματα ψηφιακής ακτινογραφίας και φθοροσκόπησης, υπερηχοτομογράφους και FibroScan. Πραγματοποιείται ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών με καθοδήγηση εικόνας.

Μονάδες εντατικής θεραπείας

Η δομή των μονάδων εντατικής θεραπείας οργανώνεται σε τρία επιμέρους τμήματα: μονάδα για καρδιολογικούς ασθενείς, μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων και γενική μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η γενική μονάδα εντατικής θεραπείας είναι μοναδική επειδή κάθε κλίνη είναι σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο με ξεχωριστά ελεγχόμενη θερμοκρασία, πίεση και αερισμό.

