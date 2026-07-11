Την κυβέρνηση καλεί το ΑΚΕΛ να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του κινδύνου ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, κατηγορώντας την παράλληλα για αδράνεια και έλλειψη ουσιαστικών μέτρων μείωσης του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε γραπτή δήλωσή του, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου και επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου, αναφέρει ότι η χώρα εκπέμπει «σήμα κινδύνου» για την επάρκεια ηλεκτρισμού, καθώς οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να θέσουν εκτός λειτουργίας έως το 2030 περίπου το ήμισυ της υφιστάμενης συμβατικής παραγωγής.

Ο κ. Πολυκάρπου καλεί την κυβέρνηση και τον υπουργό Ενέργειας να απαντήσουν κατά πόσο διαθέτουν σχέδιο τόσο για την αποτροπή ελλείψεων στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας.

Το ΑΚΕΛ προτείνει τη σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας και Επάρκειας, το οποίο θα αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές για τη διασφάλιση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εισηγείται, επίσης, την επιτάχυνση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων, με στόχο την αύξηση της προσφοράς και τη μείωση της κατανάλωσης.

Παράλληλα, ζητεί μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 5%, διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων και αξιοποίηση των εσόδων από τους ρύπους για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων.

«Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και η χώρα χρειάζεται λύσεις τώρα», αναφέρει ο κ. Πολυκάρπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αφήνει την κοινωνία εκτεθειμένη στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας.