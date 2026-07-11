Το κλίμα ήταν πολύ καλύτερο από την πρώτη συνάντηση και η διάθεση για να βρεθούν οι τρόποι καλύτερης επικοινωνίας υπήρχε εκατέρωθεν. Το χθεσινό ραντεβού στο Προεδρικό εκτόνωσε την κρίση που πήγε να δημιουργηθεί και έδιωξε προς το παρόν τα σύννεφα πάνω από τη σχέση Κυβέρνησης – ΔΗΚΟ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε την πρόθεση για καλύτερο συντονισμό και συνεργασία και τα μέλη της Γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος, αναγνώρισαν τα οφέλη πολιτικής από την συνεργασία τους με την Κυβέρνηση.

Το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησης άφησε ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές αφού ήταν μια ευκαιρία για να γίνει μια εις βάθος ανάλυση της συνεργασίας τους.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των Υπουργείων, ενόψει του επικείμενου ανασχηματισμού και των αιτημάτων του Δημοκρατικού Κόμματος, έγινε αναφορά, αλλά, ο τελικός λόγος αναγνωρίστηκε στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις επιλογές που θα κάνει. Ο τελευταίος από την πλευρά του δεν άνοιξε τα χαρτιά του ως προς τις προθέσεις του, ούτε σε σχέση με τα πρόσωπα και τις αλλαγές που θα γίνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε και σε ο,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο που αυτό θα γίνει.

Αναφορά σε ονόματα δεν έγινε ούτε σε ο,τι αφορά τους επικείμενους διορισμούς στα Διοικητικά Συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών.

Πρόθεση πάντως του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι να πορευθεί στη λογική των συστάσεων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Απ’ εκεί και πέρα συμφωνήθηκε:

● Η τακτική και σε μόνιμη βάση επαφή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΚΟ και ενός ακόμη ατόμου με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική για συντονισμό σε θέματα πολιτικής. Είτε αυτά αφορούν νομοσχέδια που προτίθεται να κατατεθούν από πλευράς Κυβέρνησης, είτε αφορούν προτάσεις νόμου που θέλει να προωθήσει το ΔΗΚΟ στην Βουλή για ψήφιση. Ζητούμενο είναι η παραγωγή πολιτική που συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης της Κυβέρνηση στο οποίο στηρίζεται και η συνεργασία τους.

● Η ενίσχυση ενός καναλιού επικοινωνίας για συντονισμό σε ο,τι αφορά δηλώσεις, ανακοινώσεις, υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, αλλά και διαχείρισης ζητημάτων που θα προκύπτουν. Ζητούμενο είναι να υπάρχει συνεννόηση με βουλευτές και κομματικά στελέχη μαζί με την Κυβέρνηση, ώστε να βγαίνει προς τα έξω μια κοινή γραμμή.

● Το ΔΗΚΟ θέλει και αναμένει ενίσχυση της παρουσία του στο Υπουργικό Συμβούλιο και αν ήταν δυνατό με ένα μεγάλο Υπουργείο για να έχει τη δυνατότητα παραγωγής πολιτικής, ωστόσο ο τελικός λόγος παραμένει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διευκρινίστηκε ωστόσο ότι αυτό που έχει σημασία είναι η συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο για παραγωγή πολιτικής.

● Συζητήθηκαν κεφαλαιώδη ζητήματα πολιτικής τα οποία αξιολογήθηκαν ότι θα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα για υλοποίηση όπως είναι:

1. Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

2. Στεγαστική πολιτική και προγράμματα αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος

3. Ζητήματα οικονομίας και θέματα καθημερινότητας

4. Η τροχιοδρόμηση και υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού σε δηλώσεις του χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΦΑ μετά την συνάντηση είπε πώς είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση με τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την οποία διαπιστώθηκε ο κοινός στόχος και των δύο πλερών για συνέχιση της συνεργασίας τους, σημειώνοντας μάλιστα πώς η χθεσινή συνάντηση, , κύλησε πιο ομαλά από την προηγούμενη.

Ο Γιώργος Σολωμού υποστήριξε ότι στη συνάντηση δεν έγινε αναφορά σε ονόματα αναφορικά με τον ανασχηματισμό ή τους ημικρατικούς οργανισμούς. Αυτό για το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, το ΔΗΚΟ έλαβε τις διαβεβαιώσεις που επιζητούσε, είναι η ενημέρωση που θα πρέπει να προηγηθεί προς τη Γενική Γραμματεία του κόμματος, πριν από την όποια απόφαση για αλλαγή προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι το ΔΗΚΟ, ως το μοναδικό κόμμα που στηρίζει τον Πρόεδρο και βρίσκεται στη Βουλή, έχει εκείνα τα στελέχη που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν το κυβερνητικό σχήμα, ακόμα και στα δύο μεγάλα Υπουργεία, Εσωτερικών και Οικονομικών. Σημείωσε ότι η αναφορά στα δύο υπουργεία είχαν αυτήν ακριβώς την έννοια.

«Δεν έχουν τεθεί υπό τον όρο ότι αν δεν μας δοθούν τα δύο υπουργεία ή ένα από αυτά, θα είναι αιτία διαζυγίου. Δεν υπάρχει αιτία διαζυγίου αυτή την στιγμή», ξεκαθάρισε ο Γιώργος Σολωμού.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι για το ΔΗΚΟ δεν αποτελεί πρόβλημα η βολιδοσκόπηση προσώπων από τον Δημοκρατικό Συναγερμό για το κυβερνητικό σχήμα, ωστόσο ο Πρόεδρος στη σημερινή συνάντηση φέρεται να τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. «Και να ίσχυε όμως, το ΔΗΚΟ δεν θα είχε πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.