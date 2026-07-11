To Υφυπουργείο Μετανάστευσης «έχει επαρκέστατους συνεργάτες» και «αυτό είναι ευλογία». Δεν το είπε κάποιος φιλοκυβερνητικός βουλευτής. Ούτε καν κάποιος που ανήκει στην ευρύτερη δεξιά.

Η δήλωση έγινε από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, επιφανές στέλεχος του ΑΚΕΛ, Άριστο Δαμιανού, μετά την ενημέρωση για το μεταναστευτικό που έγινε από τον υφυπουργό Μετανάστευσης, Νικόλα Ιωαννίδη… Το μεταναστευτικό ήταν ένα από τα ζητήματα που προκαλούσε προβλήματα στο ΑΚΕΛ και απ’ ό,τι φαίνεται η ακολουθούμενη από την Κυβέρνηση πολιτική που μείωσε τους αριθμούς των μεταναστών, καλό τού έκανε…

Ιων