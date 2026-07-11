Το Μαρόκο θα επιστρέψει μόνιμα στην ώρα GMT από τις 20 Σεπτεμβρίου, εγκαταλείποντας τη ζώνη GMT+1 που εφάρμοζε από το 2018, σε μια αλλαγή που αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια πολίτες, επιχειρήσεις και τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας με την Ευρώπη.

Την απόφαση ανακοίνωσε στις 25 Ιουνίου ο επικεφαλής της μαροκινής κυβέρνησης, Αζίζ Αχανούς. Με βάση τη νέα ρύθμιση, τα ρολόγια θα γυρίσουν οριστικά μία ώρα πίσω, καθώς η χώρα θα υιοθετήσει τη ζώνη GMT, ή UTC+0.

Η μεταβολή σημαίνει ότι το Μαρόκο θα ευθυγραμμιστεί χρονικά με πόλεις όπως το Λονδίνο, το Δουβλίνο και η Λισαβόνα, τερματίζοντας ένα καθεστώς μόνιμης θερινής ώρας που καθόριζε την καθημερινότητα στη χώρα για σχεδόν οκτώ χρόνια.

Οι επιπτώσεις στις συναλλαγές

Η επιστροφή στην GMT ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ευρωπαϊκές αγορές, καθώς για ορισμένες περιόδους του έτους θα διευρυνθεί η χρονική διαφορά με χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Εξαγωγικές εταιρείες, τράπεζες, τηλεφωνικά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα πιθανόν να χρειαστεί να προσαρμόσουν τα ωράρια, τις τηλεδιασκέψεις και τις καθημερινές λειτουργίες τους.

Αλλαγές θα απαιτηθούν επίσης στα δρομολόγια αεροπλάνων, πλοίων και τρένων, καθώς και στα πληροφοριακά συστήματα και στις ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται στις ζώνες ώρας.

Τα έξυπνα τηλέφωνα και οι συνδεδεμένες συσκευές αναμένεται να ενημερωθούν αυτόματα, ενώ τα αναλογικά ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

Γιατί είχε επιλεγεί η GMT+1

Το Μαρόκο υιοθέτησε τη μόνιμη ώρα GMT+1 το 2018, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Στόχος ήταν η στενότερη χρονική ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές αγορές, η διευκόλυνση του εμπορίου και η αύξηση των κοινών ωρών εργασίας με βασικούς εμπορικούς εταίρους, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία.

Η κυβέρνηση είχε επίσης υποστηρίξει ότι η μόνιμη θερινή ώρα θα απέτρεπε τις αναστατώσεις από την αλλαγή των ρολογιών δύο φορές τον χρόνο και θα συνέβαλλε στην καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, η χώρα επέστρεφε προσωρινά στην GMT, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ώρες νηστείας και η καθημερινότητα των πιστών. Μετά το τέλος του ιερού μήνα, τα ρολόγια επανέρχονταν στη GMT+1.

Η ετήσια αυτή προσαρμογή προκαλούσε συχνά σύγχυση σε ταξιδιώτες, αεροπορικές εταιρείες και διεθνείς επιχειρήσεις, οι οποίες έπρεπε να υπολογίζουν εκ νέου τις χρονικές διαφορές.

Πολυετής κοινωνική δυσαρέσκεια

Η μόνιμη θερινή ώρα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής της. Πολίτες, γονείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαμαρτύρονταν για τα σκοτεινά χειμερινά πρωινά, την κόπωση των μαθητών, τις διαταραχές του ύπνου και τους κινδύνους στις πρωινές μετακινήσεις.

Πολλές οικογένειες υποστήριζαν ότι τα παιδιά υποχρεώνονταν να ξυπνούν και να πηγαίνουν στο σχολείο πριν από την ανατολή του ηλίου, ενώ εργαζόμενοι ανέφεραν επιδείνωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι η επιστροφή στην GMT αποφασίστηκε έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της κοινωνίας και πολυετείς διαβουλεύσεις γύρω από τις επιπτώσεις της GMT+1 στην καθημερινότητα.

Η πολιτική διάσταση

Η χρονική στιγμή της εφαρμογής της απόφασης έχει προκαλέσει και πολιτικές συζητήσεις. Η νέα ώρα τίθεται σε ισχύ στις 20 Σεπτεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου.

Παρατηρητές συνδέουν την υποχώρηση της κυβέρνησης με την προσπάθειά της να ανταποκριθεί σε ένα αίτημα που είχε ευρεία κοινωνική αποδοχή, έπειτα από χρόνια δυσαρέσκειας.

Τα οφέλη και οι προβληματισμοί

Με την επιστροφή στην GMT, η ανατολή του ηλίου θα σημειώνεται νωρίτερα τον χειμώνα, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τις πρωινές μετακινήσεις μαθητών και εργαζομένων.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι η αλλαγή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του ύπνου, στη μείωση της κόπωσης και στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Παραμένουν, ωστόσο, ερωτήματα για τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις. Η επιστροφή στην GMT μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τη βραδινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αν και δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μόνιμη θερινή ώρα προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση.

Η απόφαση του Μαρόκου αποτυπώνει, πάντως, μια μετατόπιση από την αυστηρή οικονομική ευθυγράμμιση με την Ευρώπη προς την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.