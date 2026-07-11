Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων θα συνεχίσει όπως φαίνεται να υφίσταται εντός της ΕΕ. Και αυτό καθότι μόλις τέσσερις χώρες κατάφεραν να ενσωματώσουν την Οδηγία της Ένωσης για τη Διαφάνεια των Αμοιβών στο εθνικό τους δίκαιο.

Τα κράτη μέλη είχαν λάβει διορία τρία χρόνια, από το 2023 που εγκρίθηκε η σχετική οδηγία, μέχρι την 7η Ιουνίου 2026. Ωστόσο, μόνο η Ιταλία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Σλοβακία, έπραξαν κάτι τέτοιο. Τα υπόλοιπα 23 κράτη μέλη δεν τήρησαν την προθεσμία, ωθώντας την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) να ζητήσει άμεση κυβερνητική δράση για τον τερματισμό των ανισοτήτων στις αμοιβές σε όλη την Ευρώπη.

Χθεσινή ανακοίνωση της ETUC αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων αποδεικνύει πως η αδράνεια των κρατών μελών, στοιχίζει δισεκατομμύρια στις εργαζόμενες γυναίκες εντός της ΕΕ. Η Οδηγία της Επιτροπής για τη Διαφάνεια των Αμοιβών είχε ως στόχο να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση, απαιτώντας από τους εργοδότες να γίνουν πιο διαφανείς σχετικά με τους μισθούς και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η οδηγία αποσκοπούσε στη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, το οποίο ανέρχεται στο 11%, πράγμα που σημαίνει ότι οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών είναι, κατά μέσο όρο, 11% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών, σύμφωνα με την Eurostat.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων προκύπτει ότι:

• Η μέση εργαζόμενη γυναίκα θα συνεχίσει να αμείβεται 3.800 ευρώ ετησίως λιγότερο από τους άνδρες εάν συνεχιστεί το τρέχον χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων, ύψους 11%.

• Αυτό σημαίνει ότι τα 92,5 εκατομμύρια εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ χάνουν συλλογικά περισσότερα από 358 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

• Η μέση εργαζόμενη γυναίκα θα είναι 672 ευρώ ετησίως φτωχότερη σε σύγκριση με το αν υπήρχε μείωση 10% στο χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων ως αποτέλεσμα της διαφάνειας των αμοιβών.

• Αυτό σημαίνει ότι τα 43 εκατομμύρια γυναίκες που εργάζονται σε εταιρείες που καλύπτονται από την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών θα χάσουν συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε σύγκριση με το αν υπήρχε μείωση 10%.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) αναφέρει ότι τα στοιχεία δείχνουν γιατί τα κράτη μέλη πρέπει επιτέλους να επιδείξουν επείγουσα ανάγκη να ενσωματώσουν την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών στο εθνικό τους δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα επί παραβάσει εναντίον όσων συνεχίζουν να καθυστερούν.

Η Γενική Γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το κόστος των μέτρων διαφάνειας των αμοιβών είναι μικρό για τις εταιρείες, αλλά αυτή η ανάλυση δείχνει ότι η αδράνεια των εθνικών κυβερνήσεων θα κοστίσει στις εργαζόμενες γυναίκες δισεκατομμύρια σε χαμένους μισθούς. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο όταν οι γυναίκες έχουν ήδη υποστεί δεκαετίες διακρίσεων στις αμοιβές. Ο χρόνος έχει τελειώσει για την κουλτούρα μυστικότητας που επέτρεψε στα ανδροκρατούμενα διοικητικά συμβούλια να τη γλιτώσουν από διακρίσεις στις αμοιβές για τόσο καιρό».

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ETUC, Isabelle Schömann, δήλωσε: «Παρά την ισότητα των αμοιβών που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ από το 1957, η έλλειψη διαφάνειας και η κρυφή προκατάληψη έχουν επιτρέψει τη συνέχιση των διακρίσεων για σχεδόν 70 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρόκειται για οικονομική ζημιά που προκαλείται σε εκατομμύρια εργαζόμενες γυναίκες και για προσβολή του κράτους δικαίου. Κάθε κυβέρνηση που συνεχίζει να αποφεύγει τη νομική της ευθύνη να εφαρμόσει αυτήν την οδηγία μπορεί να αναμένει ότι θα οδηγηθεί στο δικαστήριο».