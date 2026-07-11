Η αγορά κατοικίας στην Κύπρο συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αυξήσεις στις αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που καταγράφονται στην ιστοσελίδα εδώ, ο αριθμός των κατοικιών που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής αυξήθηκε κατά 13,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, κατατάσσοντας την Κύπρο στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν.

Η επίδοση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι ο τομέας των ακινήτων διατηρεί τη δυναμική του και συνεχίζει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Οι αυξημένες συναλλαγές μεταφράζονται σε περισσότερη κινητικότητα στην αγορά, ενισχύοντας μια σειρά από κλάδους που συνδέονται με τα ακίνητα, όπως οι κατασκευές, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η χρηματοδότηση και η διαχείριση περιουσίας.

Η θετική εικόνα της Κύπρου ξεχωρίζει σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον με διαφορετικές ταχύτητες. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο αριθμός των κατοικιών που αγοράστηκαν μειώθηκε σε 9 χώρες, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται στην Κροατία (-42,2%), τη Βουλγαρία (-18,5%) και τη Φινλανδία (-11,8%). Αυξήθηκε σε 7 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Κύπρο (+13,6%) και τη Δανία (+8,4%).

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των κατοικιών που αγοράστηκαν μειώθηκε σε 4 χώρες, με τις μειώσεις να παρατηρούνται στο Λουξεμβούργο (-31,3%), την Κροατία (-13,7%) και την Πορτογαλία (-3,6%). Αυξήθηκε σε 13 χώρες, με τις υψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Ουγγαρία (+23,5%) και την Αυστρία (+20,2%). Το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των κατοικιών που αγοράστηκαν μειώθηκε στην Κροατία (-16,0%). Αυξήθηκε σε 16 χώρες, με τις υψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Σλοβενία ​​(+48,6%) και την Ουγγαρία (+29,2%).

Άλλο παλιές, άλλο νεόδμητες

Η εικόνα των συναλλαγών δείχνει ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα αφορά τις υφιστάμενες κατοικίες. Στις χώρες που παρείχαν αναλυτικά στοιχεία για νεόδμητα και υφιστάμενα ακίνητα, οι αγοραπωλησίες υφιστάμενων κατοικιών υπερέβαιναν τις συναλλαγές νεόδμητων, επηρεάζοντας περισσότερο τη συνολική πορεία της αγοράς.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τη σημασία του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών στην κάλυψη της ζήτησης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της νέας οικοδομικής δραστηριότητας για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών. Για τις νεόδμητες κατοικίες, ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε περισσότερο στο Λουξεμβούργο (+36,2%) και την Ουγγαρία (+33,6%) και μειώθηκε περισσότερο στη Φινλανδία (-22,3%) και τη Σλοβενία ​​(-11,6%). Για τις υφιστάμενες κατοικίες, η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των συναλλαγών παρατηρήθηκε στη Σλοβενία ​​(+34,0%) και τη Λιθουανία (+23,0%) και μειώθηκε μόνο στην Κροατία (-7,2%), τη Βουλγαρία (-5,0%) και την Ιρλανδία (-0,4%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Eurostat, οι συναλλαγές κατοικιών στη ζώνη του ευρώ μειώθηκαν το 2020 λόγω των lockdown λόγω της COVID-19, μειώνοντας τη συνολική αξία των κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν παρά την αύξηση των τιμών των κατοικιών.

Η δραστηριότητα της αγοράς ανέκαμψε σημαντικά το 2021 και συνέχισε να αυξάνεται το 2022, με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται σημαντικά και τα δύο έτη. Το 2023, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν ελαφρώς στη ζώνη του ευρώ (-1,0%), αλλά η συνολική αξία των κατοικιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μειώθηκε πολύ σημαντικά (-19,2%) λόγω της σημαντικής μείωσης του αριθμού των συναλλαγών στην πλειονότητα των χωρών. Το 2024, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,2% στη ζώνη του ευρώ και η συνολική αξία των κατοικιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών αυξήθηκε επίσης κατά +4,2%. Το 2025, οι τιμές των κατοικιών στη ζώνη του ευρώ κατέγραψαν περαιτέρω αύξηση κατά 5,3%, ενώ η συνολική αξία των κατοικιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών αυξήθηκε επίσης σημαντικά κατά 16,5%.