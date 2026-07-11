Νέα στοιχεία για περιστατικά αγνώστου ταυτότητας εναέριων φαινομένων (UAP), γνωστών ευρύτερα ως UFO, έρχονται στο φως μέσα από σειρά αποχαρακτηρισμένων αμερικανικών εγγράφων. Οι αναφορές αφορούν θεάσεις κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας και περιοχές που συνδέονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τέταρτη κατά σειρά δημοσιοποίηση αναρτήθηκε την Παρασκευή στον ιστότοπο του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενη από το μήνυμα ότι «ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να δει με τα μάτια του», ενισχύοντας το δημόσιο αρχείο που έχει δημιουργηθεί για τα UAP.

Τα περιστατικά

Μεταξύ των νέων στοιχείων ξεχωρίζουν αρκετά στρατιωτικά βίντεο που είχαν καταγραφεί από αισθητήρες υπερύθρων αμερικανικών στρατιωτικών πλατφορμών.

Ένα από αυτά, διάρκειας 18 δευτερολέπτων, καταγράφηκε το 2025 πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα και παρουσιάζει ένα μυστηριώδες αντικείμενο με σχήμα που περιγράφεται ως οκτάκτινο ή αστεροειδές να αιωρείται κατά διαστήματα πάνω από την Ανατολική Ασία.

Σε άλλο υλικό, που καταγράφηκε το 2020, εμφανίζεται ένα σκοτεινό αντικείμενο που θυμίζει «μέδουσα» να παρασύρεται στον ουρανό πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την αναφορά της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ προς το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων (AARO), το αντικείμενο είχε ύψος περίπου 12 έως 15 πόδια και κινούνταν ακολουθώντας τον άνεμο, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι θα μπορούσε να πρόκειται ακόμη και για μεγάλο παραμορφωμένο μπαλόνι. Το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ότι η δημοσίευση του βίντεο δεν αποτελεί επίσημο συμπέρασμα για την ταυτότητα του αντικειμένου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα βίντεο του 1996 από την πρώην Ομάδα Εργασίας UAP του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο καταγράφεται ένα κυκλικό αντικείμενο με προεξοχές που θυμίζουν φτερά να κινείται πάνω από ορεινή περιοχή στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παρακολουθείται από στρατιωτικό αεροσκάφος.

Το περιστατικό στο πυρηνικό συγκρότημα Pantex

Ανάμεσα στα σημαντικότερα έγγραφα περιλαμβάνεται έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας για περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στο εργοστάσιο πυρηνικών όπλων Pantex στο Τέξας, την κύρια εγκατάσταση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ραντάρ εντόπισε ένα άγνωστο αντικείμενο να πετά σε ύψος μόλις 100 έως 200 ποδιών πάνω από την αυστηρά φυλασσόμενη εγκατάσταση. Οι άνδρες ασφαλείας που κινητοποιήθηκαν το περιέγραψαν ως αθόρυβο, διαμαντοειδούς σχήματος και χωρίς εμφανές σύστημα πρόωσης.

Το αντικείμενο παρακολουθήθηκε για αρκετά μίλια προτού εξαφανιστεί, ενώ το υλικό αναλύθηκε από τα Εθνικά Εργαστήρια Sandia και όλα τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο FBI. Στη δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται διαδρομές ραντάρ, εικόνες παρακολούθησης και επεξεργασμένα στατικά καρέ της έρευνας.

Υλικό από το 2023 και το 2024

Στη νέα παρτίδα εγγράφων δημοσιοποιήθηκαν επίσης σχεδόν δύο λεπτά υπέρυθρου βίντεο που καταγράφηκε το 2024, στο οποίο ένα επιμήκες αντικείμενο φαίνεται, μετά από μεγέθυνση του αισθητήρα, να διαχωρίζεται σε πολλαπλά φωτεινά σημεία που κινούνται διαγώνια.

Παράλληλα, βίντεο διάρκειας μόλις 10 δευτερολέπτων από το 2023 καταγράφει δύο άγνωστα αντικείμενα να κινούνται ταυτόχρονα σε αντίθετες κατευθύνσεις, χωρίς να έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την προέλευσή τους.

Η ιστορική διάσταση των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων

Η δημοσιοποίηση δεν περιορίζεται σε σύγχρονα περιστατικά. Μεταξύ των ιστορικών αρχείων περιλαμβάνεται η μεταγραφή μυστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το 1949 στο Λος Άλαμος, όπου στρατιωτικοί και κορυφαίοι επιστήμονες συζήτησαν το κύμα θεάσεων των λεγόμενων «πράσινων πυροσφαιρών» πάνω από το Νέο Μεξικό, πολλές από τις οποίες είχαν παρατηρηθεί κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στη σύσκεψη, ο αστρονόμος Λίνκολν ΛαΠάζ υποστήριξε ότι τα αντικείμενα δεν παρουσίαζαν χαρακτηριστικά συμβατικών μετεωριτών, ενώ αποκαλύφθηκε ότι ούτε η ίδια η Πολεμική Αεροπορία μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο.

Παράλληλα, δόθηκαν στη δημοσιότητα έγγραφα του περίφημου «Project Sign» του 1948, της πρώτης μεγάλης απόρρητης έρευνας της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για τις αναφορές «ιπτάμενων δίσκων».

Οι ερευνητές, εξετάζοντας περίπου 100 περιστατικά, κατέγραψαν σημαντικές ομοιότητες στις μαρτυρίες, με αντικείμενα που περιγράφονταν ως δισκοειδή ή ωοειδή, ικανά να αιωρούνται, να επιταχύνουν απότομα και, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, να ξεπερνούν την ταχύτητα του ήχου. Παρότι δεν κατέληξαν σε οριστική ταυτοποίηση, σημείωσαν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν αρκετά σοβαρά ώστε να δικαιολογούν τη συνέχιση της έρευνας.

Η Έκθεση COMETA και οι δηλώσεις Χέγκσεθ

Στο αρχείο περιλαμβάνεται και η γνωστή Έκθεση COMETA, μελέτη που εκπονήθηκε από συνταξιούχους Γάλλους στρατηγούς και ειδικούς της άμυνας. Η έκθεση υποστηρίζει ότι, για ορισμένα από τα πλέον ανεξήγητα περιστατικά διεθνώς, η υπόθεση εξωγήινης προέλευσης αποτελεί μία από τις πιθανές ερμηνείες, προτρέποντας τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν το ζήτημα ως θέμα εθνικής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το υπουργείο συνεργάζεται πλήρως με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη «πρωτοφανούς διαφάνειας» γύρω από τα UAP.

«Αυτά τα αρχεία, που παρέμεναν διαβαθμισμένα για χρόνια, τροφοδοτούσαν εικασίες. Ήρθε η ώρα οι Αμερικανοί πολίτες να τα δουν με τα ίδια τους τα μάτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς οριστικά συμπεράσματα

Παρά το εύρος του υλικού που δημοσιοποιήθηκε, το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι τα περισσότερα περιστατικά εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αξιολόγηση και ότι η δημοσίευση των βίντεο και των εγγράφων δεν συνιστά επιβεβαίωση εξωγήινης προέλευσης ή συγκεκριμένης εξήγησης για τα καταγεγραμμένα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, ο ιστότοπος που φιλοξενεί τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως, γεγονός που, όπως αναφέρει, αποτυπώνει το πρωτοφανές διεθνές ενδιαφέρον για τις έρευνες γύρω από τα Μη Προσδιορισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα.

protothema.gr