Η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο Μαϊάμι, σε μια αναμέτρηση που φέρνει αντιμέτωπους τον Χάρι Κέιν με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, σε μία συναρπαστική μονομαχία δύο εκ των κορυφαίων σκόρερ του κόσμου.

Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά είτε την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή είτε την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης, την Ελβετία στο δεύτερο ζευγάρι, μετά το Γαλλία-Ισπανία.

00:00 Νορβηγία – Αγγλία Sigma TV

4:00 Αργεντινή – Ελβετία Sigma TV

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