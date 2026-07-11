Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Τα θύματα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που συγκλόνισαν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στις 11 Ιουλίου του 2011, τρεις εκρήξεις, με πιο ισχυρή αυτήν γύρω στις πέντε και μισή το πρωί, στα εμπορευματοκιβώτια με πολεμοφόδια που φυλάγονταν στη ναυτική βάση, οδήγησαν στο θάνατο 13 ανθρώπους, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της ΕΦ, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και στον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Η ναυτική βάση ισοπεδώθηκε, ενώ το ωστικό κύμα κατέστρεψε τις τεράστιες ζημιές στον παρακείμενο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στο Βασιλικό με σημαντική επιβάρυνση στην οικονομία.

Από την έκρηξη των εμπορευματοκιβωτίων έχασαν τη ζωή τους ο Πλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης, ο Αντιπλοίαρχος Λάμπρος Λάμπρου, ο Αρχικελευστής Κλεάνθης Κλεάνθους, ο ΕΠΥ Κελευστής Μιχάλης Ηρακλέους, οι ναύτες Μίλτος Χριστοφόρου, Χριστάκης Χριστοφόρου και Ανδρέας Χαραλάμπους, ο Αρχιλοχίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο Αρχιπυροσβέστης Γιώργος Γιακουμή και οι πυροσβέστες Βασίλης Κρόκος, Σπύρος Τταντής, Παναγιώτης Θεοφίλου και Αδάμος Αδάμου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ανακήρυξε σε ήρωες του 13 ανθρώπους που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Εντός της ναυτικής βάσης ανεγέρθηκε εις μνήμην των 13 θυμάτων, ο Ιερός Ναός των εν Κύπρω Αγίων Νεομαρτύρων.

Το ετήσιο μνημόσυνο των 13 ηρωικώς πεσόντων κατά τη φονική έκρηξη τελέστηκε το πρωί στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το μνημόσυνο των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος αξιωματικών και υπαξιωματικών της Διοίκησης Ναυτικού και πυροσβεστών της ΕΜΑΚ έγινε στον ιερό ναό Αγίων Νεομαρτύρων στην ναυτική βάση. Του μνημοσύνου προέστη ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος και επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στην ναυτική βάση στις 8:00 το πρωί. Επιθεώρησε διακλαδικό άγημα (ναυτικού, πεζικού και αεροπορίας) της Εθνικής Φρουράς ενώ η ΣΜΕΦ παιάνιζε στρατιωτικά εμβατήρια και τον εθνικό ύμνο.

Στο πλαίσιο της τελετής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, έγινε κατάθεση στεφάνων και οι παρευρισκόμενοι έψελναν τον εθνικό ύμνο.

Το παρών τους έδωσαν επίσης η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής, ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η Υφυπουργός Ναυτιλιας, Μαρίνα Χατζημανώλη, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Εκ μέρους της Αστυνομίας παρέστη ο Βοηθός Αρχηγός Μιχάλης Κατσουνωτός και εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος

Ακόμη παρέστησαν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ,Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου και ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Βουλευτές και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων πυροσβεστών στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ στην Κοφίνου.

Στην τελετή θα παραστούν και θα καταθέσουν στεφάνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Πάφου, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη των οικογενειών των πεσόντων και κρατικοί αξιωματούχοι.

Στις τέσσερις τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πορεία εις μνήμην των πεσόντων πυροσβεστών από πεζοπόρο τμήμα αποτελούμενο από μέλη της ΕΜΑΚ.

Η πορεία ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις της Μονάδας στην Κοφίνου και ολοκληρώθηκε στη ναυτική βάση, ακολουθώντας τη διαδρομή των περίπου 17 χιλιομέτρων που διένυσαν τα οχήματα της Μονάδας κατά την ανταπόκρισή τους στο τραγικό περιστατικό της 11ης Ιουλίου 2011.

Του πεζοπόρου τμήματος προπορευόταν επιτελικό όχημα της Υπηρεσίας, στο οποίο επέβαινε ο Διοικητής της ΕΜΑΚ, ενώ η πορεία συνοδευόταν από μέλη της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

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ΚΥΠΕ