Νεκρή εντοπίστηκε κοντά στο Κίεβο η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό, την ώρα που νέο βίντεο, λίγες ώρες πριν από το αιματηρό χτύπημα κατά του Ουκρανού ολιγάρχη με κυπριακό διαβατήριο, να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η 39χρονη Ουκρανίδα φέρεται να προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ουκρανό ολιγάρχη με κυπριακό διαβατήριο Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό την περασμένη εβδομάδα, τραυματίζοντας επίσης την ερωμένη του και τον γιο τους.

The SBU confirms the death of Anastasia Berezovska — the perpetrator of the attempted assassination of an oligarch in Monaco



A current GUR employee and a former security official have been detained on suspicion of her murder.



The prosecutor’s office published footage of the… https://t.co/ScSq4S35H0 pic.twitter.com/eadt2da83e July 7, 2026

Όπως φαίνεται στο νέο αυτό βίντεο, η Αναστασία Μπερεζόβσκα μπήκε σε ένα κατάστημα στη γαλλική πόλη Μποζολέ, ακριβώς στα σύνορα με το Μονακό, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Μάλιστα, πρόκειται για την ίδια πόλη στην οποία οι Αρχές εκτιμούν ότι διέφυγε μετά το χτύπημα.

«Δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά»

Οι κάμερες παρακολούθησης την κατέγραψαν να αγοράζει έναν φορητό φορτιστή κινητού τηλεφώνου από το κατάστημα στη γαλλική πόλη.

Σύμφωνα με τον υπάλληλο του καταστήματος, η γυναίκα «δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά» και δεν προκάλεσε καμία υποψία, φαινόταν «απολύτως φυσιολογική».

Blood-stained 'torture chamber' with axes and hammers is found in home of 'ex cop who shot female Monaco bomber dead' – as it's revealed 'he and spy had sent her crypto funds' https://t.co/IvSb26n1QO — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Όπως σημειώνει Monaco Daily News, η έρευνα για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό εναντίον του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ πήρε μια ακόμη δραματική τροπή, αφού οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές, το πτώμα της Μπερεζόβσκα βρέθηκε θαμμένο κοντά στο Κίεβο, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πυροβοληθεί αρκετές φορές στο κεφάλι.

Έκτοτε έχουν συλληφθεί δύο άνδρες ως ύποπτοι για τη δολοφονία της, μεταξύ των οποίων ένας πρώην αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής του νόμου και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί ανακριτές αναφέρουν ότι ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών έχει παραδεχτεί τη συμμετοχή του στη δολοφονία.

Last purchase before the explosion: suspect in attack on Ukrainian oligarch Yermolaev caught on camera



Anastasia Berezovskaya entered a shop in the French town of Beausoleil, right on the border with Monaco, just hours before the explosion. Surveillance cameras captured her… https://t.co/ScSq4S3Dwy pic.twitter.com/PPgOCSnTc3 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Πιθανώς κρατήθηκε σε αυτοσχέδιο θάλαμο βασανιστηρίων

Κατά τη διάρκεια ερευνών που σχετίζονταν με τις συλλήψεις, οι Αρχές ανακάλυψαν επίσης αυτό που περιέγραψαν ως πρόχειρο δωμάτιο κράτησης κάτω από το σπίτι ενός από τους υπόπτους. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την εισαγγελία έδειχνε κηλίδες αίματος, πλαστικά καλύμματα και διάφορα εργαλεία, γεγονός που οδήγησε τους ανακριτές να διερευνήσουν αν η Μπερεζόβσκα ενδέχεται να είχε κρατηθεί και βασανιστεί εκεί πριν από το θάνατό της, σε έναν αυτοσχέδιο θάλαμο βασανιστηρίων.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η Μπερεζόβσκα επέστρεψε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου, δύο ημέρες μετά την έκρηξη στο Μονακό, και παρέμεινε σε επαφή με τους δύο υπόπτους, οι οποίοι φέρεται να μετέφεραν χρήματα στους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, το κίνητρο της επίθεσης στο Μονακό και η ταυτότητα των εντολέων της παραμένουν άγνωστα. Οι δικαστικές αρχές του Μονακό συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με τους Ουκρανούς εισαγγελείς, καθώς η διεθνής έρευνα προχωρά.

Αμοιβή 131.000 ευρώ για την εκτέλεση του Ουκρανού ολιγάρχη

Οι ανακριτές στο Μονακό συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των ατόμων που διέταξαν την επίθεση, μεταδίδει το Monaco Daily News.

Yπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός ολιγάρχης, Βαντίμ Γερμολάεφ, 58 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη, ενώ η φερόμενη ως ερωμένη του, Άννα Νασόμπινα, 46 ετών, χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών. Ο 13χρονος γιος του ζευγαριού γλίτωσε με ελαφρά τραύματα.

Η Μπερεζόβσκα φέρεται να εκτέλεσε το σχέδιο δολοφονίας μετά την προσφορά αμοιβής 131.000 ευρώ για το κεφάλι του εξόριστου μεγιστάνα, πριν διαφύγει στην Ουκρανία για να εισπράξει την αμοιβή της. Ωστόσο, το πτώμα της βρέθηκε στο Κίεβο τη Δευτέρα το βράδυ.

iefimerida.gr