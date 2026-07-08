Το ρεπερτόριο της θεατρικής περιόδου 2026-2027 παρουσίασε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, αποκαλύπτοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, σύγχρονα θεατρικά κείμενα, κυπριακή δημιουργία και παραστάσεις για παιδιά και νέους.

Τον προγραμματισμό παρουσίασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ, Παντελής Βουτουρής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Θέατρο ΘΟΚ.

Στην Κεντρική Σκηνή επιστρέφει, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Θα ακολουθήσουν τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλυ Μπροντέ σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου. Η σκοτεινή ατμόσφαιρα, οι γοτθικές αποχρώσεις και η ένταση των συναισθημάτων συνθέτουν μια ιστορία που παραμένει διαχρονικά συγκλονιστική. Ο ΘΟΚ ανακοίνωσε ότι η τρίτη παραγωγή της σκηνής θα γνωστοποιηθεί αργότερα.

Η Νέα Σκηνή θα παρουσιάσει το πολιτικό δράμα «Frost/Nixon» του Πίτερ Μόργκαν, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, καθώς και τον «Γλάρο» του Άντον Τσέχωφ, τον οποίο θα σκηνοθετήσει η Αθηνά Κάσιου, αξιοποιώντας δραματουργικά τους ίδιους τους χώρους του ΘΟΚ.

Βασισμένο στις ιστορικές τηλεοπτικές συνεντεύξεις του 1977, το έργο του Μόργκαν παρακολουθεί την αντιπαράθεση ανάμεσα στον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Φροστ και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον. Η συνάντησή τους εξελίσσεται σε μια ανελέητη ψυχολογική και πολιτική αναμέτρηση.

Η Κάσιου προσεγγίζει το εμβληματικό έργο του Τσέχωφ μέσα από μια σκηνοθετική πρόταση που αξιοποιεί δραματουργικά τους χώρους του ΘΟΚ, μετατρέποντας το ίδιο το κτίριο σε ενεργό σκηνικό τοπίο που συνομιλεί με το έργο και ενισχύει τον πυρήνα του: εκεί όπου τα όνειρα συχνά συντρίβονται αλλά εξακολουθούν να γεννιούνται.

Για το νεανικό κοινό, η Σκηνή 018 ετοιμάζει μια νέα διασκευή της «Κοκκινοσκουφίτσας», με δραματουργία της Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία του Φώτη Νικολάου, ενώ το Θέατρο Βαλίτσα θα περιοδεύσει σε γυμνάσια και λύκεια με το νέο έργο του Κώστα Μαννούρη, «Σπόροι», που πραγματεύεται την ελπίδα, τη συλλογικότητα και την ενσυναίσθηση.

Η διαδρομή της Κοκκινοσκουφίτσας μέσα στο δάσος γίνεται ένα συμβολικό ταξίδι ενηλικίωσης όπου η ηρωίδα καλείται να αντιμετωπίσει φόβους, επιθυμίες και διλήμματα. Η παράσταση αξιοποιεί μια πολυεπίπεδη σκηνική γλώσσα, με τις εσωτερικές φωνές της ηρωίδας να αποκτούν μορφή επί σκηνής, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιλογής, της ευθύνης και της αυτογνωσίας.

Στη νέα δημιουργία του Κώστα Μαννούρη δύο 15χρονοι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στον Κήπο των Ανθρώπων, έναν τόπο όπου φυτρώνουν οι ιστορίες όσων ελπίζουν παρά τις δυσκολίες. Εκεί ανακαλύπτουν μαρτυρίες ανθρώπων που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη λύπη και στην προσδοκία ενός δικαιότερου αύριο. Η παράσταση αξιοποιεί μια εμβυθιστική σκηνική συνθήκη που μεταμορφώνει τη σχολική αίθουσα σε κήπο, όπου η καλλιέργεια συμπόνιας και ενσυναίσθησης συνιστά θεμέλιο ελπίδας.

Στην Πειραματική Σκηνή επιστρέφει το «Χίλια χέρια» της Στέλλας Βοσκαρίδου, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου, ενώ παράλληλα εγκαινιάζεται ένας νέος κύκλος με τίτλο «Τρεις σκηνοθέτες, τρία νέα κυπριακά έργα», στο πλαίσιο του οποίου τρεις Κύπριοι συγγραφείς θα δημιουργήσουν νέα έργα εμπνευσμένα από κλασικά κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας. Απώτερος στόχος είναι η παραγωγή πρωτότυπων κειμένων που συνδέουν το τοπικό με το παγκόσμιο.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται επίσης η παραγωγή «Τόπος μνήμης», σε δραματουργική σύνθεση της Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά και του Φώτη Φωτίου και σκηνοθεσία της πρώτης. Το περσινό θεατρικό αναλόγιο βασισμένο στις «Κλειστές πόρτες» του Μόντη και την «Κυπριακή συμφωνία» του Θ. Πιερίδη, ολοκληρώνει τη διαδρομή του ως παραγωγή.

Ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός για την καλοκαιρινή παραγωγή του 2027 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η συνέντευξη Τύπου αποτέλεσε επίσης την επίσημη παρουσίαση της φετινής καλοκαιρινής παραγωγής του ΘΟΚ, του «Ίωνα» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου.

Μίλησαν ο σκηνοθέτης, ο συνεργάτης σκηνοθέτης Μάριος Κακουλλής, οι πρωταγωνιστές Γιάννης Τσουμαράκης (Ίων) και Στέλλα Φυρογένη (Κρέουσα), καθώς και η Αναστασία Δημητριάδου (Nama Dama), η οποία υπογράφει τη μουσική σύνθεση, τον σχεδιασμό ηχοτοπίων και τη μουσική διδασκαλία της παράστασης, παρουσιάζοντας τη δημιουργική προσέγγιση και το καλλιτεχνικό στίγμα της παραγωγής.

Η παραγωγή κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί, στις 28 και 29 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ΘΟΚ στο αργολικό θέατρο με δική του παραγωγή ύστερα από οκτώ χρόνια.