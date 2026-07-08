Νέα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους €6,35 εκατ. για τον κτηνοτροφικό τομέα, λόγω του αφθώδους πυρετού, ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, οι αποφάσεις αφορούν πρόσθετη χρηματοδότηση για αποζημιώσεις πληγέντων κτηνοτρόφων, καθώς και ειδική στήριξη προς τους αιγοπροβατοτρόφους.

Η πρώτη απόφαση αφορά επιπλέον κονδύλι €4,85 εκατ. για την ολοκλήρωση των αποζημιώσεων που σχετίζονται με απώλεια ζωικού κεφαλαίου, σανών, γάλακτος και άλλων ζημιών.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, με βάση τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η συνολική στήριξη προς τον κτηνοτροφικό τομέα ανέρχεται πλέον στα €39 εκατ..

Τι αποφάσισε το Υπουργικό

Πρόσθετη χρηματοδότηση €4,85 εκατ. για αποζημιώσεις πληγέντων κτηνοτρόφων.

Ειδική στήριξη €1,5 εκατ. για τους πληγέντες αιγοπροβατοτρόφους.

Ολοκλήρωση των τελευταίων πληρωμών για ζωικό κεφάλαιο, γάλα και σανό.

Συνέχιση των ελέγχων για τους τελευταίους 15 εκκρεμείς φακέλους.

Ελάχιστη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας.

Η Υπουργός ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις που αφορούν ζωικό κεφάλαιο, γάλα και σανό. Πρόσθεσε ότι οι πληρωμές έχουν ολοκληρωθεί, με εξαίρεση 15 φακέλους κτηνοτρόφων στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλίσεις.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποτάθηκαν στη Νομική Υπηρεσία και, στη βάση της γνωμάτευσής της, διενεργούνται οι τελευταίοι έλεγχοι ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές.

Η δεύτερη απόφαση του Υπουργικού αφορά πρόσθετη οικονομική στήριξη ύψους €1,5 εκατ. αποκλειστικά για τους πληγέντες αιγοπροβατοτρόφους.

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι το μέτρο υλοποιεί απόφαση που είχε συμφωνηθεί στην τελευταία συνάντηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κτηνοτρόφων.

Ερωτηθείσα γιατί η πρόσθετη στήριξη αφορά μόνο τους αιγοπροβατοτρόφους, η Υπουργός είπε ότι η απόφαση βασίζεται στην ιδιαιτερότητα του κλάδου, καθώς πρόκειται κυρίως για μικρούς ημιεπαγγελματίες κτηνοτρόφους και μικρές μονάδες. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία του κλάδου για την παραγωγή χαλουμιού.

Αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, η κ. Παναγιώτου είπε ότι η γραφειοκρατία είναι «ελάχιστη έως σχεδόν μηδενική», καθώς απαιτείται μόνο η υπογραφή σχετικού εντύπου κατά την καταγραφή και θανάτωση των ζώων.

Οι υπόλοιπες αξιολογήσεις και διαδικασίες, όπως ανέφερε, διεκπεραιώνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Η Υπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση στάθηκε και συνεχίζει να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των κτηνοτρόφων.