Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα Τετάρτη 08 Ιουλίου 2026 πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη δωρεάν παραχώρηση, κάθε χρόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, δύο κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή σωματεία που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία.

Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για ενίσχυση δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά με αναπηρία να απολαμβάνουν ασφαλείς και οργανωμένες περιόδους φιλοξενίας στο Τρόοδος.

Οι κατοικίες θα παραχωρούνται δωρεάν σε ιδρύματα ή σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Σωματείων, σύμφωνα με καθορισμένη διαδικασία και κριτήρια. Τα σχετικά λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Για το φετινό καλοκαίρι, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μέχρι τις 17 Ιουλίου 2026, μέσω του ειδικού εντύπου αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει τις διαθέσιμες περιόδους παραχώρησης από τις 31 Ιουλίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε:

«Η απόφαση αυτή είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης. Οι κυβερνητικές κατοικίες στο Τρόοδος μπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο που να δίνει χαρά, ανάσα και εμπειρίες σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ως Πολιτεία, οφείλουμε να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, φροντίδας και συμπερίληψης για όλα τα παιδιά».

Διαδικασία και κριτήρια

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα συμπληρωμένες και απαραίτητα πρέπει να συνοδεύονται από το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Ιδρύματος/ Σωματείου στον Έφορο Σωματείων. Στο Έντυπο πρέπει, επίσης, να καθορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προσώπου που θα έχει την ευθύνη για τη χρήση της κατοικίας και την επιβλεψη των ενοίκων.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από το Πιστοποιητικό Εγγραφής ή/και δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Η Επιτροπή θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να απορρίπτει αίτηση για παραχώρηση κυβερνητικής κατοικίας σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν θα ήταν ασφαλές για τα παιδιά ή για τη κατοικία, η χρήση της από συγκεκριμένο Ίδρυμα/Σωματείο. Σε τέτοια περίπτωση θα αιτιολογεί την απόφασή της.

Προτεραιότητα θα δίδεται σε Ιδρύματα/Σωματεία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση.

Κυβερνητική κατοικία δεν θα παραχωρείται στο ίδιο Ιδρύμα/σωματείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκτός αν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα που υποβλήθηκαν και υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες κατοικίες.

Η παραχώρηση της κυβερνητικής κατοικίας θα δίνεται υπό τον όρο ότι το Ίδρυμα/Σωματείο θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία της κυβερνητικής κατοικίας και την ασφάλεια των ενοίκων κατά τη περίοδο χρήσης της και θα αναλαμβάνει το κόστος τυχών ζημιών που θα προκληθούν κατά την εν λόγω περίοδο.

Βρείτε ΕΔΩ την αίτηση.