Σε μια σημαντική πρωτοβουλία εκδίδοντας για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία σε μορφή «Κείμενο για Όλους» προχώρησε το Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Στόχος του έργου είναι η απόδοση του περιεχομένου της Εθνικής Στρατηγικής σε μια μορφή απλή, σαφή και εύκολα κατανοητή ώστε τα άτομα με νοητική αναπηρία να μπορούν να ενημερώνονται ουσιαστικά για τις πολιτικές, τα μέτρα και τα δικαιώματα που τους αφορούν.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που παρουσιάστηκε σήμερα σε διάσκεψη στην Δημοσιογραφική Εστία, εδράζεται στην πεποίθηση ότι η προσβασιμότητα δεν περιορίζεται στην άρση των φυσικών εμποδίων και την κατασκευή ραμπών, αλλά επεκτείνεται στην απρόσκοπτη πρόσβαση στην ίδια την πληροφορία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή κάθε πολίτη στη δημόσια ζωή.

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, τόνισε, πως η Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για το σχέδιο δράσης για την αναπηρία, αποτελεί το βασικό πλαίσιο πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση των δικαιωμάτων τον ατόμων με αναπηρία με στόχο την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Μεταξύ άλλων ανάφερε πώς συχνά όταν μιλάμε για προσβασιμότητα επικεντρωνόμαστε στις υποδομές και στην άρση των φυσικών εμποδίων, η προσβασιμότητα όμως, όπως τόνισε, έχει μια εξίσου σημαντική διάσταση, την πρόσβαση στην πληροφορία. Χωρίς κατανοητή και προσβάσιμη πληροφόρηση δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστικά συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια, η αναθεώρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή 54 ατόμων με νοητική αναπηρία και ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία συμμετείχαν στην αξιολόγηση και δοκιμή του κειμένου συμβάλλοντας καθοριστικά στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Η σημαντικότητα του μηνύματος αυτού ενισχύθηκε και μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις δύο παιδιών με νοητική αναπηρία, τα οποία μίλησαν για την εμπειρία και την ευκαιρία που τους δόθηκε να συμμετάσχουν σε κάτι που τους αφορά. Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Μελάς από το Β’ κέντρο παρέμβασης του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό και ο Παντελής Παντελή από το ίδρυμα «Χρίστου Στέλιου Ιωάννου», μίλησαν για την εμπειρία τους στην συμμετοχή της όλης διαδικασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στην σημαντικότητα της συμμετοχής τους σε αυτή την διαδικασία, αφού αφορά άμεσα τους ίδιους. Ανέφεραν ακόμη, πώς το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας έκανε την προσβασιμότητα τους στην πληροφορία πιο εύκολη.

Κλείνοντας η κ. Παπαέλληνα, ανέφερε ότι το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο συστηματική και θεσμική προσέγγιση της προσβασιμότητας και της πληροφόρησης στην Κύπρο.

Η ανώτερη λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Βασιλική Φραγκάκη, μίλησε για την σημαντικότητα του συγκεκριμένου έργου. Όπως είπε, ευχή και στόχος τους είναι το έργο να μην αποτελέσει μια μεμονωμένη πρωτοβουλία αλλά την αφετηρία μιας ευρύτερης και πιο συστηματικής προσπάθειας, ώστε όλο και περισσότερα δημόσια έγγραφα, πληροφορίες και υπηρεσίες να γίνονται προσβάσιμα σε όλους.

Με τη σειρά της, η λειτουργός της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία, Μαρία Γεωργίου μίλησε για την διαδικασία και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την τελειοποίηση του έργου από την ομάδα του NOESI.GR αλλά και από την ίδια την επιτροπή. Η κ. Γεωργίου παρουσίασε την μεθοδολογία χωρίζοντας την σε 7 σημεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, στο ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη ενός πιο συστηματικού και συντονισμένου πλαισίου παραγωγής προσβάσιμης πληροφόρησης.

Η «Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική» ετοιμάστηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε συνεργασία με οχτώ υπουργεία και τέσσερα υφυπουργεία. Η μετατροπή του κειμένου ανατέθηκε στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ). Ο σχεδιασμός και η επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης υλοποιήθηκαν από την εξειδικευμένη ομάδα NOESI.GR (Νόηση).