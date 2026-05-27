Για «σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης» των κοινωνικών παροχών και κοινωνικών υπηρεσιών του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, έκανε λόγο την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην εφαρμογή του Νόμου Περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες που αρχίζει εντός του έτους. Με τη ρύθμιση του πλαισίου αυτού, στόχος, είπε, είναι η κοινωνική συμμετοχή και ανεξάρτητη διαβίωση των συμπολιτών μας με αναπηρίες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ανακοίνωσης αναβάθμισης του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού «Στέλλα Σουλιώτη» από την Allwyn Cyprus, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Κέντρο στη Λεμεσό.

Κατά το τελετουργικό μέρος παρουσιάστηκε ένα σύντομο βίντεο για την αναβάθμιση του Θεραπευτικού Κέντρου, ενώ υπογράφτηκε η συμφωνία ανακαίνισης και αναβάθμισης του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού «Στέλλα Σουλιώτη», από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, την Πρόεδρο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Φωτεινή Παπαδοπούλου, τον Πρόεδρο της Allwyn Κύπρου Kamil Ziegler και τον Διευθύνονα Σύμβουλο της Allwyn Κύπρου Αλέξανδρο Ντάβο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον χαιρετισμό του είπε, μεταξύ άλλων, ότι η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμματος Allwyn Care στην Κύπρο, σε συνέχεια αντίστοιχων δράσεων που άρχισαν στην Ελλάδα.

«Πέραν της χαράς για τη σημερινή εκδήλωση, μάς διακατέχουν, δικαιολογημένα, και αισθήματα συγκίνησης για το γεγονός ότι η σημαντικότατη αυτή κοινωνική δράση αρχίζει από το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού «Στέλλα Σουλιώτη», το οποίο είναι κομμάτι της ιστορίας της πατρίδας μας, και, μάλιστα, προϋπήρχε της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι στο Θεραπευτικό Κέντρο, το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο, περιθάλπονται πέραν των 100 παιδιών ηλικίας μέχρι 22 ετών, με σοβαρές σωματικές και πολλαπλές αναπηρίες.

«Την ίδια στιγμή, με την ιατρική αγωγή, προσφέρονται ειδικές θεραπείες και ψυχολογική στήριξη. Αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό, μοναδικό έργο που το Κέντρο επιτελεί, η Πολιτεία, διαχρονικά, το στηρίζει εμπράκτως, με ετήσια οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται στις 190.000 ευρώ, για κάλυψη σημαντικού μέρους των εξόδων του» είπε.

Σημείωσε ότι «η έγνοια και το πραγματικό μας ενδιαφέρον για τους συμπολίτες μας με αναπηρίες είναι συνεχής, είναι θεσμική και πλέον, είναι συνεκτική και πολύ συγκεκριμένη, όπως ορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία που έχουμε υιοθετήσει».

Το σημαντικότερο, όμως, όλων, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι το γεγονός ότι εντός του έτους αρχίζει η εφαρμογή του Νόμου Περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες».

«Η ρύθμιση του εν λόγω πλαισίου είναι μια πρωτοβουλία της Κυβέρνησής μας, για την οποία αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, αλλά και χαρά, καθώς αποτελεί σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης των κοινωνικών παροχών και κοινωνικών υπηρεσιών του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με μοναδικό στόχο την κοινωνική συμμετοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση των συμπολιτών μας με αναπηρίες. Για την εφαρμογή της νέας αυτής πολιτικής έχουμε, ήδη, συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό 106 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2026–2028, γεγονός που αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία που προσδίδει η διακυβέρνησή μας – δεν κάνουμε μόνο ανακοινώσεις, προχωρούμε στην υλοποίηση τους – για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας», επεσήμανε.

Όπως είπε, «χαίρομαι γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, χάρη στην υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική που μάς επιτρέπει να επενδύουμε στο Κράτος Πρόνοιας, στην Υγεία, στην Παιδεία και σε άλλους τομείς ιδιαίτερης προστιθέμενης κοινωνικής αξίας».

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο στην πολύχρονη διαδρομή του Κέντρου. Και αποτελεί ορόσημο χάρη στην επένδυση ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία Αllwyn Cyprus, που θα το αναβαθμίσει, θα το εκσυγχρονίσει και θα το ανακαινίσει ριζικά, μετεξελίσσοντάς το σε «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών Στέλλα Σουλιώτη». Στον χώρο θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη δομή παγκύπριας παιδιατρικής αποκατάστασης, που θα δύναται να εξυπηρετεί πέραν των 170 παιδιών κάθε χρόνο και θα καλύπτει περίπου το ένα τέταρτο των αναγκών παιδιατρικής περίθαλψης στην πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι πέρα από τις υφιστάμενες θεραπείες, θα δημιουργηθούν, επίσης, 20 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια για παιδιά που χρειάζονται αποθεραπεία μετά από επεμβάσεις, τραυματισμούς και σοβαρές ασθένειες.

«Επιπλέον της αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού, στο νέο Κέντρο θα δημιουργηθούν και 35 επιπλέον θέσεις εργασίας. Κυρία Παπαδοπούλου, Κύριε Ziegler, κύριε Ντάβο, η παρουσία μου στη σημερινή εκδήλωση μαζί με τους συναδέλφους στο Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί ελάχιστη ένδειξη της εκτίμησης και ευγνωμοσύνης της πολιτείας και του λαού μας έναντι του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και της Allwyn Κύπρου. Έναντι του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος ήταν και παραμένει ο πιο βασικός συντελεστής στη μεγάλη προσπάθεια για κοινωνική προσφορά και πρόοδο στην πατρίδα μας. Έναντι της Allwyn Κύπρου, η οποία συνεχίζει την τεράστια κοινωνική προσφορά που κληροδότησε από την ΟΠΑΠ», συμπλήρωσε.

Η σημερινή εκδήλωση, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σηματοδοτεί και την έναρξη μιας νέας εποχής κοινωνικής προσφοράς με την επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας Allwyn Care.

«Τα αποτελέσματα αυτής της συμπόρευσης είναι μετρήσιμα και εντυπωσιακά: μόνο τα τελευταία εννέα χρόνια προσφέρθηκαν 12.949 θεραπείες σε παιδιά, ενώ παραχωρήθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε περισσότερα από 108.000 άτομα» είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, παράλληλα, ότι αυτές τις μέρες αρχίζει σε δοκιμαστική βάση στη Λάρνακα και την Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου το πρόγραμμα κοινωνικής προσέγγισης «Πρωινό για όλους» για παροχή δωρεάν προγεύματος σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας, και στόχος είναι να επεκταθεί σε όλη την Κύπρο.

Η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού , Φωτεινή Παπαδοπούλου, στο δικό της χαιρετισμό είπε ότι σήμερα είναι μια μέρα βαθιάς συγκίνησης, ευθύνης, αλλά και μεγάλης ελπίδας.

«Μια ημέρα που σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο για το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών “Στέλλα Σουλιώτη” και κυρίως για τα παιδιά της Κύπρου που έχουν ανάγκη εξειδικευμένης αποκατάστασης, φροντίδας και αξιοπρέπειας. Το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών “Στέλλα Σουλιώτη” δεν είναι απλώς ένα κτίριο, είναι μια ιστορία αγάπης, προσφοράς και ανθρωπιάς. Για δεκαετίες το Κέντρο υπήρξε χώρος ελπίδας για παιδιά και οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με δύσκολες προκλήσεις μέσα από τη δουλειά αφοσιωμένων θεραπευτών και επαγγελματιών υγείας. Παιδιά έκαναν τα πρώτα τους βήματα, βρήκαν τη φωνή τους και ξανά βρήκαν την αυτοπεποίθηση τους», πρόσθεσε.

Η κ. Παπαδοπούλου αφού έκανε μια ιστορική αναφορά από τον καιρό της ίδρυσης του το 1957 στην Κερύνεια μέχρι σήμερα είπε ότι «οι ανάγκες της κοινωνίας εξελίσσονται και μαζί τους οφείλουμε να εξελισσόμαστε και εμείς».

Στην Κύπρο δυστυχώς, συνέχισε, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό κενό στην παιδιατρική αποκατάσταση.

Είπε, παράλληλα, με τη χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Allwyn, μέσω του προγράμματος Allwyn Care, προχωρούν στη μεγάλη αναδιαμόρφωση του Θεραπευτικού Κέντρου, σε ένα σύγχρονο Κέντρο αποκατάστασης παιδιών , αντάξιο των αναγκών και των δικαιωμάτων των παιδιών.

«Μια επένδυση που περιλαμβάνει πλήρης στατική αναβάθμιση του κτιρίου, εκτεταμένη ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, πλήρη εξοπλισμό 20 δωματίων αποκατάστασης, καθώς και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, ώστε το περιβάλλον να είναι λειτουργικό, ασφαλές αλλά και ανθρώπινο», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της Allwyn Κύπρου, Kamil Ziegler, στο χαιρετισμό του είπε ότι σήμερα κάνουν ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον της υγείας των παιδιών στην Κύπρο, χάριν στο έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, τον οποίο η Allwyn στηρίζει με περηφάνεια εδώ και πολύ καιρό.

«Η νέα πρωτοβουλία μας είναι μια μεγάλη επένδυση στις προοπτικές του Κέντρου. Είναι μια επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και στην παροχή συνεχούς στήριξης και ειδικών θεραπειών στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πραγματικά ανυπομονώ για την έναρξη των εργασιών το συντομότερο δυνατόν. Είμαι σίγουρος ότι οι δράσεις μας θα αναβαθμίσουν σημαντικά το Κέντρο με βάση κορυφαία ευρωπαϊκά πρότυπα», πρόσθεσε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Κύπρου, ο Αλέξανδρος Ντάβος, στο δικό του χαιρετισμό είπε ότι η ανακαίνιση και η αναβάθμιση του Κέντρου, αποτελεί το βασικό και θεμέλιο λίθο του Allwyn Care.

Μετά το τέλος του τελετουργικού μέρους έγινε ξενάγηση στους χώρους του Θεραπευτικού Κέντρου.