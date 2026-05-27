Καταγγελία για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, Μαρία Σιαλή, τoν Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αξιωματούχους της ΠΑΣΥΔΥ, υπέβαλε στον Γενικό Εισαγγελέα και τον Αρχηγό της Αστυνομίας, η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, διά του Προέδρου της, Πρόδρομου Χριστοφή. Η καταγγελία κάνει λόγο για «συστηματικά αντίποινα, παρενόχληση και παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης» κατά εκλεγμένου αξιωματούχου της Συντεχνίας στις Κεντρικές Φυλακές.

Αυτούσια η καταγγελία

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων κατά τα άρθρα 100, 101, 102, 105, 105Α, 133 και 134 του Ποινικού Κώδικα (ΚΕΦ. 154), τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 42(Ι)/2025, τα άρθρα 8 και 12 του Ν. 78(Ι)/2005, το άρθρο 6 (σε συνδυασμό με το άρθρο 5) του Ν. 30(ΙΙΙ)/1995 όπως τροποποιήθηκε, και το άρθρο 13 (σε συνδυασμό με το άρθρο 53(1)) του Ν. 89(Ι)/1996 — στο πλαίσιο συστηματικών αντιποίνων, παρενόχλησης και παρεμπόδισης συνδικαλιστικής δράσης κατά εκλεγμένου αξιωματούχου της Συντεχνίας μας στις Κεντρικές Φυλακές. Αίτημα ποινικής διερεύνησης και άσκησης ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Με την παρούσα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, διά του Προέδρου του, υποβάλλει επίσημη καταγγελία ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως της κατά το άρθρο 113 του Συντάγματος αρμόδιας αρχής ποινικής δίωξης, και του Αρχηγού Αστυνομίας, ως της αρμόδιας ανακριτικής αρχής, αναφορικά με αλληλουχία διοικητικών και πειθαρχικών ενεργειών της Διεύθυνσης Τμήματος Φυλακών οι οποίες, εξεταζόμενες στη συνολική τους εικόνα, στοιχειοθετούν ικανές ενδείξεις διάπραξης σειράς ποινικών αδικημάτων εις βάρος εκλεγμένου συνδικαλιστικού εκπροσώπου.

2. Για λόγους πληρότητας και αυτοτέλειας, παραθέτουμε το πραγματικό και νομικό υπόβαθρο της υπόθεσης. Σημειώνουμε εξαρχής ότι η Συντεχνία μας έχει υποβάλει παράλληλες και αυτοτελείς διαδικασίες ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (καταγγελία ημ. 20.5.2026, δυνάμει του Ν. 19(Ι)/2022), του Υπουργού Εργασίας και του Εφόρου Συντεχνιών (επιστολή ημ. 19.5.2026, άρθρο 13(1) του Ν. 42(Ι)/2025) και της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (επιστολή ημ. 17.5.2026, άρθρο 13(2) του ιδίου Νόμου), καθώς και καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Στοιχεία αναφοράς 93021, ημ. 21.5.2026). Οι διαδικασίες αυτές ασκούνται αυτοτελώς και δεν αναστέλλουν την ποινική διερεύνηση· αντιθέτως, η ποινική διάσταση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αποδεκτών της παρούσας.

ΙΙ. ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

3. Καταγγέλλων: το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, εγγεγραμμένης και ανεξάρτητης συνδικαλιστικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στις Κεντρικές Φυλακές, διά του Προέδρου του κ. Πρόδρομου Χριστοφή.

4. Θιγόμενοι: (α) ο κ. Γεώργιος Μαλτέζος, Δεσμοφύλακας Αορίστου Χρόνου αρ. 526, εκλεγμένος Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ως άμεσα θιγόμενο φυσικό πρόσωπο· (β) η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ ως νόμιμη συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας θίγεται η συνδικαλιστική ελευθερία και η ισότιμη μεταχείριση· (γ) ο Κλάδος Δεσμοφυλάκων της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ· και (δ) ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, εκλεγμένος Πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ως άμεσα θιγόμενο φυσικό πρόσωπο ως προς την ανάθεση εσωτερικών καθηκόντων κατά παράβαση δεσμευτικής ιατρικής γνωμάτευσης που τον αφορά.

5. Καθ’ ων η καταγγελία — δημόσιοι λειτουργοί κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ποινικού Κώδικα (ΚΕΦ. 154), δεδομένου ότι το Τμήμα Φυλακών είναι Κυβερνητικό Τμήμα και κάθε πρόσωπο που υπηρετεί σε αυτό εμπίπτει στον ορισμό: (1) η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Φυλακών, κα Μαρία Σιαλή, ως το όργανο που εξέδωσε τις άμεσα καταγγελλόμενες πράξεις· (2) ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κώστας Φυτιρής, υπό την προϊσταμένη πολιτική και εποπτική του αρμοδιότητα επί του Τμήματος Φυλακών και ως αποδέκτης των σχετικών καταγγελιών· (3) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως ανώτατο διοικητικό όργανο εποπτείας· (4) οι αξιωματούχοι της ΠΑΣΥΔΥ (ιδίως ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρόεδρος του Κλάδου Δεσμοφυλάκων ΠΑΣΥΔΥ) ως προς το υπό διερεύνηση μοτίβο ευνοιοκρατίας και ενδεχόμενου επηρεασμού αρμόδιας αρχής· και (5) κάθε άλλος υπεύθυνος, αυτουργός, ηθικός αυτουργός ή συνεργός που τυχόν προκύψει από την έρευνα.

ΙΙΙ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

6. Δεκέμβριος 2025 — η αφετηρία. Ο κ. Μαλτέζος, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου Τύπου του Κλάδου Δεσμοφυλάκων της Συντεχνίας, ανέδειξε δημόσια ζητήματα υπερπληθυσμού, ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας ναρκωτικών, υποστελέχωσης και κτιριακής υποβάθμισης στις Κεντρικές Φυλακές. Οι τοποθετήσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας (υπόθεση 19600/2022, Δημοκρατία ν. VB κ.ά., απόφαση ημ. 29.7.2025) και από την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων CPT/Inf (2025) 39 (10.12.2025).

7. Παράλληλο μοτίβο ευνοιοκρατίας / ρουσφετιού εντός των Φυλακών. Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Μαλτέζος και η Συντεχνία ανέδειξαν, κατά την ίδια περίοδο, ζητήματα ευνοιοκρατίας και ρουσφετιού εντός των Κεντρικών Φυλακών — ιδίως μετακινήσεις και τοποθετήσεις Δεσμοφυλάκων σε ευνοϊκά πόστα με αντάλλαγμα την εγγραφή τους στην ΠΑΣΥΔΥ. Ως απτή, μη υποθετική εκδήλωση του μοτίβου αυτού — και χωρίς, στο παρόν στάδιο, να κατονομάζουμε πρόσωπα — αναφέρουμε ότι, εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2025, μέλη της Συντεχνίας μας, και μάλιστα αξιωματούχος Κλαδικού Συμβουλίου, αφού τοποθετήθηκαν σε ευνοϊκά πόστα, αποχώρησαν ακολούθως τόσο από το συνδικαλιστικό τους αξίωμα όσο και από την ιδιότητα του μέλους της ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Διαθέτουμε τα σχετικά στοιχεία και είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών να παραθέσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εμπιστευτικά και τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι πρακτικές αυτές, εφόσον διερευνηθούν και επιβεβαιωθούν, ελέγχονται ευθέως υπό τα άρθρα 105Α και 100 έως 102 του Ποινικού Κώδικα (κατωτέρω, Μέρος IV).

8. Φεβρουάριος 2026 — μετακίνηση υπό αντίπαλο συνδικαλιστή. Με τη Διαταγή αρ. 3/26 ημ. 3.2.2026 (ισχύς από 8.2.2026), ο κ. Μαλτέζος μετακινήθηκε από σύστημα βάρδιας σε ωράριο γραφείου (07:30–15:00), στις Τεχνικές Υπηρεσίες, με άμεσο προϊστάμενο τον κ. Ανδρέα Πέπη, Επιθεωρητή Τμήματος Φυλακών και Πρόεδρο του Κλάδου Δεσμοφυλάκων της ανταγωνιστικής ΠΑΣΥΔΥ — δομή που εγείρει αντικειμενική σύγκρουση συμφέροντος και τον αποκόπτει από τους εκπροσωπούμενους συναδέλφους. Η ίδια η μεταφορά — αλλαγή συστήματος εργασίας και υπαγωγή σε αντίπαλο συνδικαλιστικό αξιωματούχο, ελάχιστες εβδομάδες μετά τις δημόσιες δηλώσεις Δεκεμβρίου 2025 — συνιστά αυτοτελή “βλαπτική μεταβολή των συνθηκών απασχόλησης” κατά την έννοια του άρθρου 7(1) του Ν. 42(Ι)/2025 και, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21(2), η τυχόν αντίθετη επίκληση “κυκλικής εναλλαγής/rotation” βαρύνει αποδεικτικά την εργοδοτική πλευρά.

9. 9.3.2026 — η ίδια η Διοίκηση παρέπεμψε το νομικό ζήτημα στον Γενικό Εισαγγελέα. Όπως προκύπτει από το ίδιο το περιεχόμενο του πειθαρχικού φακέλου, η Διεύθυνση παρέπεμψε το νομικό ερώτημα της συνδικαλιστικής απουσίας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και, με επιστολή ημ. 9.3.2026, στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (κατατεθειμένη στον φάκελο ως Τεκμήριο Τ.01-7). Η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα ουδέποτε λήφθηκε· και όμως η Διοίκηση δεν την ανέμεινε και κίνησε την πειθαρχική διαδικασία. Έλαβε μόνο εσωτερική, συμβουλευτική γνωμοδότηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημ. 2.4.2026 (μη δεσμευτικός κανόνας δικαίου). Η εκκίνηση και η συνέχιση πειθαρχικής δίωξης για «παράβαση καθήκοντος» του οποίου την ίδια τη νομιμότητα η Διοίκηση είχε θέσει —με δική της πρωτοβουλία— υπό την κρίση του ανωτάτου νομικού συμβούλου του Κράτους, πριν την έκδοση της γνωμοδότησης, είναι πρόωρη, αντιφατική και αποτελεί αντικειμενική ένδειξη αυθαιρεσίας και αλλοτρίου σκοπού.

10. Μάρτιος–Απρίλιος 2026 — διαδοχικές επιστολές περιορισμού και αυτοαναίρεση της Διοίκησης. Με επιστολές ημ. 2.3, 8.4 και 14.4.2026 (Αρ. Φακ. Τ.Φ. 18.05.004) η Αναπληρώτρια Διευθύντρια αντιμετώπισε τον συνδικαλιστικό χρόνο ως προνόμιο χορηγούμενο κατά το δοκούν. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η ίδια η επιστολή της 8.4.2026 επικαλέστηκε ρητά και κατ’ αναλογία το άρθρο 63 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, αναγνωρίζοντας εγγράφως ότι αυτό «διασφαλίζει τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτή δικαιωμάτων»· εν συνεχεία όμως η Διοίκηση ενήργησε κατά τρόπο που αναιρεί ακριβώς ό,τι αναγνώρισε. Με την επιστολή της 14.4.2026 ο κ. Μαλτέζος χαρακτηρίστηκε «αδικαιολόγητα απών» για ημέρα νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης, του γνωστοποιήθηκε ότι «θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες» και του «παραχωρήθηκε» κατ’ εξαίρεση άδεια μόλις δύο (2) ωρών. Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 27.4.2026.

11. 4–6 Μαΐου 2026 — πειθαρχική κλήση και παρενόχληση. Στις 4.5.2026 ο κ. Μαλτέζος κλήθηκε σε πειθαρχική εξήγηση για τη συνδικαλιστική ανακοίνωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς, με προ-αξιολόγηση των δηλώσεών του — πριν καν ακουστεί — ως «γενικευμένων, αόριστων και ιδιαίτερα απαξιωτικών», κατά παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας (άρθρο 12(4) του Συντάγματος· άρθρο 6(2) ΕΣΔΑ). Στις 6.5.2026 σημειώθηκαν λεκτική παρενόχληση συναδέλφου, ανάθεση εσωτερικών καθηκόντων στον Πρόεδρο του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, κατά παράβαση δεσμευτικής ιατρικής γνωμάτευσης, και δημόσιος χαρακτηρισμός των συνδικαλιστών ως «ντροπής του Τμήματος».

12. Μάρτιος–Μάιος 2026 — κλιμάκωση προς πειθαρχική δίωξη. Η κλιμάκωση εντάσσεται σε συνεχές μοτίβο που παρακολουθεί τη συνδικαλιστική δράση: διοικητική έρευνα (11.3.2026)· αίτημα της Αναπληρώτριας Διευθύντριας προς τον Γενικό Διευθυντή για πειθαρχική έρευνα (20.4.2026)· και, εν τέλει, διορισμός ερευνώσας λειτουργού δυνάμει του άρθρου 81(2)(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων (8.5.2026, έρευνα Αρ. Φακ. 15.30.008.010) — του βαρύτερου πειθαρχικού μονοπατιού, που οδηγεί δυνητικά σε αναγκαστική αφυπηρέτηση ή απόλυση. Είναι ενδεικτικό ότι ο διορισμός της ερευνώσας λειτουργού, καίτοι το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί ήδη από την 20.4.2026, υλοποιήθηκε εσπευσμένα στις 8.5.2026, ακριβώς την επομένη της επίσημης γραπτής Καταγγελίας του Κλαδικού Συμβουλίου της 7.5.2026 (προς τη Διεύθυνση, με κοινοποίηση στον Υπουργό, τον Γενικό Διευθυντή και τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές) για τα περιστατικά παρενόχλησης της 6.5.2026. Η επιλογή, εξάλλου, του βαρύτερου πειθαρχικού μονοπατιού για ένα αμφισβητούμενο ζήτημα συνδικαλιστικής διευκόλυνσης — και μάλιστα ενόσω εκκρεμούσε, με πρωτοβουλία της ίδιας της Διοίκησης, η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα — στοιχειοθετεί αντικειμενική ένδειξη δυσαναλογίας και αλλότριου σκοπού.

13. Το αντικείμενο και η συγκεχυμένη νομική βάση της δίωξης. Κατά τη ρητή διατύπωση των ίδιων των εγγράφων, αντικείμενο της έρευνας είναι ο ισχυρισμός περί συστηματικής απουσίας του κ. Μαλτέζου “κάθε Τρίτη και Πέμπτη χωρίς προηγούμενη έγκριση” — δηλαδή αποκλειστικά ο χαρακτηρισμός της συνδικαλιστικής του απουσίας, όχι πλημμελής εκτέλεση ουσιαστικού καθήκοντος. Σημειώνεται ότι — ανεξαρτήτως του εφαρμοστέου πειθαρχικού πλαισίου — η συνδικαλιστική προστασία του κ. Μαλτέζου ως αιρετού εκπροσώπου θεμελιώνεται απευθείας και πρωτογενώς σε νομοθετικές διατάξεις άμεσης εφαρμογής και αυξημένης ισχύος: άρθρα 19 και 21(2) του Συντάγματος· άρθρα 10 και 11 της ΕΣΔΑ (Ν. 39/1962)· άρθρα 12, 27 και 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· άρθρο 28 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη· και Συμβάσεις 87 (Ν. 17/1966), 98 (Ν. 18/1966), 135 (Ν. 30(ΙΙΙ)/1995), 151 (Ν. 65/1980) και 190 (Ν. 17(ΙΙΙ)/2024) της ΔΟΕ — οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε αντιπρόσωπο εργαζομένων και σε κάθε εργαζόμενο της δημόσιας διοίκησης χωρίς εξάρτηση από την υπαλληλική κατηγορία.

14. Καταγεγραμμένη παραδοχή της Διεύθυνσης. Κρίσιμη είναι η ίδια η παραδοχή της Διεύθυνσης, καταγεγραμμένη στις μαρτυρικές καταθέσεις εντός του πειθαρχικού φακέλου: ότι κάθε Τρίτη και Πέμπτη εγκρίνει στον κ. Μαλτέζο δίωρη άδεια απουσίας για την άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων, «αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διάθεση συνεργασίας και στήριξης του συνδικαλισμού». Η παραδοχή αυτή είναι κρίσιμη για δύο λόγους. Πρώτον, αναιρεί κάθε ισχυρισμό ότι η παρουσία του ήταν επιχειρησιακά κρίσιμη κάθε Τρίτη και Πέμπτη — διότι, αν ήταν, ούτε η δίωρη άδεια δεν θα εγκρινόταν· οι περί επηρεασμού «ασφάλειας, στελέχωσης και πειθαρχίας» ισχυρισμοί παραμένουν γενικοί, χωρίς να καταγράφεται ούτε ένα συγκεκριμένο περιστατικό ακάλυπτου καθήκοντος ή πραγματικού κινδύνου που υλοποιήθηκε. Δεύτερον, η δίωρη διευκόλυνση είναι αντικειμενικά και πρόδηλα ανεπαρκής για το βαρύ φορτίο των συνδικαλιστικών καθηκόντων του Μαλτέζου, κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής «κατάλληλων διευκολύνσεων» του άρθρου 6 της Σύμβασης 151 της ΔΟΕ. Υπό την αντιστροφή του βάρους απόδειξης (άρθρο 21(2) του Ν. 42(Ι)/2025), εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει συγκεκριμένη υπηρεσιακή βλάβη, και όχι στον θιγόμενο να αντικρούσει γενικόλογη επίκληση.

Συνοπτικό χρονολόγιο.

Ημερομηνία Γεγονός 12/2025 Δημόσια ανάδειξη υπερπληθυσμού/ναρκωτικών/υποστελέχωσης (επιβεβ. Κακουργιοδικείο 19600/2022· CPT/Inf (2025) 39). 3.2.2026 Διαταγή 3/26: μετακίνηση σε ωράριο γραφείου υπό προϊστάμενο στέλεχος της ΠΑΣΥΔΥ (ισχύς 8.2.2026). 2.3.2026 Επιστολή περιορισμού· παραπομπή του ερωτήματος στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ). 9.3.2026 Η Διεύθυνση παραπέμπει το ίδιο ερώτημα στον Γενικό Εισαγγελέα (Τ.01-7) — γνωμοδότηση ουδέποτε λήφθηκε. 11.3.2026 Διοικητική έρευνα (Κ. Μούζουρος) για απουσίες κάθε Τρίτη/Πέμπτη. 2.4 / 6.4.2026 Συμβουλευτική γνωμοδότηση ΤΔΔΠ (Τ.01-9), που λήφθηκε στις 6.4. 8.4 / 14.4 / 27.4.2026 Επιστολές περιορισμού· η 8.4 επικαλείται το άρθρο 63 ΔΥ· δίωρες κατ’ εξαίρεση άδειες· χαρακτηρισμός «αδικαιολόγητα απών». 20.4.2026 Η Αναπλ. Διευθύντρια ζητεί πειθαρχική έρευνα από τον Γενικό Διευθυντή· την έρευνα διατάσσει ο Υπουργός. 4.5.2026 Πειθαρχική κλήση (ανακοίνωση Πρωτομαγιάς) με προ-αξιολόγηση δηλώσεων. 6.5.2026 Λεκτική παρενόχληση· ανάθεση καθηκόντων κατά παράβαση ιατρικής γνωμάτευσης· «ντροπή του Τμήματος». 7.5.2026 Επίσημη γραπτή Καταγγελία Κλαδικού Συμβουλίου για τα περιστατικά της 6.5. 8.5.2026 Διορισμός ερευνώσας λειτουργού — άρθρο 81(2)(β) (έρευνα Αρ. Φακ. 15.30.008.010), μία ημέρα μετά την Καταγγελία.

ΙV. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Α. Ποινικός Κώδικας (ΚΕΦ. 154) — Μέρος ΙΙΙ «Αδικήματα εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας»

15. Κατάχρηση εξουσίας — άρθρο 105. Οι διαδοχικές ενέργειες της Διεύθυνσης — η αιφνιδιαστική μετακίνηση υπό αντίπαλο συνδικαλιστή· ο χαρακτηρισμός ως «αδικαιολόγητα απόντος» για άσκηση νομίμου δικαιώματος· οι κατ’ εξαίρεση δίωρες άδειες υπό την απειλή «προβλεπόμενων ενεργειών»· η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ενώ εκκρεμούσε —με πρωτοβουλία της ίδιας της Διοίκησης— η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα επί της νομιμότητας· και, κορυφαία, ο διορισμός ερευνώσας λειτουργού στο βαρύτερο πειθαρχικό μονοπάτι μόλις 24 ώρες μετά την Καταγγελία μας, παρά την καταγεγραμμένη παραδοχή της Διεύθυνσης ότι ενέκρινε τις σχετικές απουσίες — συνιστούν, εξεταζόμενες στη συνολική τους εικόνα, αυθαίρετες πράξεις που παραβλάπτουν τα δικαιώματα του κ. Μαλτέζου, ασκούμενες κατά κατάχρηση της εξουσίας που ανάγεται στα καθήκοντα της Αναπληρώτριας Διευθύντριας. Στοιχειοθετείται prima facie το αδίκημα του άρθρου 105 (πλημμέλημα). Εφόσον η έρευνα καταδείξει ότι οι πράξεις απέβλεπαν «σε κέρδος» — υλικό ή άλλο όφελος, υπέρ της ευνοούμενης οργάνωσης ή τρίτων — το αδίκημα αναβαθμίζεται σε κακούργημα τιμωρούμενο με φυλάκιση επτά (7) ετών.

16. Δόλος ή κατάχρηση εμπιστοσύνης που επηρεάζει το κοινό — άρθρο 133. Η χρήση του πειθαρχικού και διοικητικού μηχανισμού για σκοπό ξένο προς τον θεσμικό του προορισμό συνιστά prima facie δόλο ή κατάχρηση εμπιστοσύνης που επηρεάζει το κοινό. Το στοιχείο «που επηρεάζει το κοινό» συντρέχει ευθέως: η στοχοποίηση αποσκοπεί στη φίμωση του θεσμικού ρόλου της Συντεχνίας και του Εκπροσώπου Τύπου της ως δημόσιου «παρατηρητή» επί ζητημάτων ασφάλειας των Φυλακών — υπερπληθυσμού και ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας ναρκωτικών — τα οποία άπτονται άμεσα της δημόσιας ασφάλειας και επιβεβαιώθηκαν δικαστικώς (Κακουργιοδικείο 19600/2022) και διεθνώς (CPT/Inf (2025) 39). Η αποτροπή της δημόσιας ανάδειξής τους («chilling effect») βλάπτει το κοινό συμφέρον.

17. Παραμέληση καθήκοντος — άρθρο 134. Στο μέτρο που αρμόδια όργανα όφειλαν, αλλά εσκεμμένα παρέλειψαν, να διασφαλίσουν την αμερόληπτη μεταχείριση του αιρετού εκπροσώπου, εγείρεται ζήτημα παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος. Το παραμελούμενο καθήκον δεν είναι αόριστο: απορρέει ρητά από τα άρθρα 62 και 63 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων (διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της ελευθερίας έκφρασης), το άρθρο 7 του Ν. 42(Ι)/2025, το άρθρο 5 του Ν. 30(ΙΙΙ)/1995 (Σύμβαση 135 ΔΟΕ), το άρθρο 8 του Ν. 78(Ι)/2005, καθώς και από τη γενική υποχρέωση αμεροληψίας του άρθρου 42 του Ν. 158(Ι)/1999.

18. Επηρεασμός αρμόδιας αρχής — άρθρο 105Α (η διάσταση του ρουσφετιού/ευνοιοκρατίας). Όπως εκτέθηκε ανωτέρω (Μέρος ΙΙΙ), η Συντεχνία μας καταγγέλλει ότι, υπό διερεύνηση, αξιωματούχοι της ΠΑΣΥΔΥ προήγαγαν πρακτικές ευνοιοκρατίας εντός των Φυλακών — ιδίως μετακινήσεις/τοποθετήσεις Δεσμοφυλάκων σε ευνοϊκά πόστα με αντάλλαγμα την προσχώρησή τους στην ΠΑΣΥΔΥ. Εφόσον επιβεβαιωθούν, οι πρακτικές αυτές εμπίπτουν ευθέως στο άρθρο 105Α, που ποινικοποιεί κάθε προσπάθεια επηρεασμού δημοσίου λειτουργού σε σχέση με διαδικασία τοποθέτησης, μετάθεσης ή άσκησης πειθαρχικής εξουσίας. Οι ίδιοι οι όροι «τοποθέτηση», «μετάθεση» και «άσκηση πειθαρχικής εξουσίας» αποτυπώνουν τόσο το καταγγελλόμενο μοτίβο όσο και τη μετακίνηση/υπαγωγή του ίδιου του κ. Μαλτέζου και την εις βάρος του πειθαρχική διαδικασία· είναι, επομένως, ευλόγως ελέγξιμο κατά πόσον και οι δικές του τοποθέτηση και δίωξη υπήρξαν προϊόν ανεπίτρεπτου επηρεασμού. Σημειώνεται ότι, δυνάμει του άρθρου 105Α(2), και ο δημόσιος λειτουργός που προσεγγίστηκε προς επηρεασμό και παρέλειψε να το καταγγείλει εντός τριών (3) ημερών υπέχει αυτοτελή ποινική ευθύνη, ενώ η ποινική δίωξη για το άρθρο 105Α ασκείται μόνο από τον Γενικό Εισαγγελέα ή με την έγκρισή του (άρθρο 105Α(4)).

19. Δεκασμός, απόσπαση και δωροληψία για επίδειξη εύνοιας — άρθρα 100, 101 και 102. Επικουρικώς προς το άρθρο 105Α, και εφόσον από την έρευνα της παρ. 18 ανωτέρω προκύψει ότι οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός έλαβε ή αποδέχθηκε περιουσία ή ωφέλημα — περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της ευνοούμενης οργάνωσης — υπό τον ρητό ή σιωπηρό όρο επίδειξης εύνοιας, στοιχειοθετούνται περαιτέρω τα αδικήματα του άρθρου 102 (δωροληψία για επίδειξη εύνοιας), του άρθρου 100 (δεκασμός δημοσίου λειτουργού — κακούργημα τιμωρούμενο με φυλάκιση έως επτά ετών και χρηματική ποινή έως €100.000) και, κατά περίπτωση, του άρθρου 101 (απόσπαση). Η αξιολόγηση αυτών των αδικημάτων προϋποθέτει την προηγούμενη συλλογή στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συγκεκριμένη αντιπαροχή.

Β. Ν. 42(Ι)/2025 (Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παρενόχλησης στον Χώρο Εργασίας — Σύμβαση 190 ΔΟΕ)

20. Παρενόχληση στον χώρο εργασίας — άρθρο 10. Η λεκτική παρενόχληση, ο δημόσιος χαρακτηρισμός των αιρετών εκπροσώπων ως «ντροπής του Τμήματος» και η ανάθεση καθηκόντων κατά παράβαση δεσμευτικής ιατρικής γνωμάτευσης (εις βάρος του κ. Κωνσταντίνου) συνιστούν prima facie το ποινικό αδίκημα της παρενόχλησης, τιμωρούμενο με φυλάκιση έως τριών (3) ετών ή χρηματική ποινή έως €10.000 ή και τις δύο ποινές.

21. Παρεμπόδιση καταγγελίας και εκδικητικές ενέργειες — άρθρο 11. Ο διορισμός ερευνώσας λειτουργού στο βαρύτερο πειθαρχικό μονοπάτι μόλις 24 ώρες μετά την Καταγγελία μας συνιστά prima facie βλαπτική και εκδικητική ενέργεια κατά προσώπου που προέβη σε καταγγελία, αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση έως δύο (2) ετών ή χρηματική ποινή έως €5.000 ή και τις δύο ποινές. Υπενθυμίζεται ότι, δυνάμει του άρθρου 7(1) του ιδίου Νόμου, κάθε τέτοια βλαπτική μεταβολή είναι απολύτως άκυρη εκτός εάν ο εργοδότης αποδείξει άσχετο λόγο, με αντιστροφή του βάρους απόδειξης (άρθρο 21(2)). Επισημαίνεται περαιτέρω ότι — ανεξάρτητα από τον διορισμό της 8.5.2026 — η ίδια η μετακίνηση της 8.2.2026 (Διαταγή αρ. 3/26) από σύστημα βάρδιας σε ωράριο γραφείου και η υπαγωγή του αιρετού αντιπροσώπου υπό τον επικεφαλής της ανταγωνιστικής συντεχνίας συνιστά διακριτή και αυτοτελή “βλαπτική μεταβολή των συνθηκών απασχόλησης” κατά την ίδια διάταξη (άρθρο 7(1) Ν. 42(Ι)/2025) και αντίστοιχη εκδικητική ενέργεια κατά το άρθρο 11, με τη χρονική ακολουθία (Δεκέμβριος 2025 δηλώσεις → Φεβρουάριος 2026 μετακίνηση) να εγείρει την αναστροφή του βάρους απόδειξης.

22. Ποινική ευθύνη νομικού προσώπου — άρθρο 12. Πέραν της ατομικής ποινικής ευθύνης των φυσικών προσώπων ως αυτουργών, ηθικών αυτουργών ή συνεργών (άρθρο 12(3)), στοιχειοθετείται και αυτοτελής ευθύνη του νομικού προσώπου-εργοδότη, τιμωρούμενη με χρηματική ποινή έως €20.000.

Γ. Λοιπή ποινικοποιούσα νομοθεσία

23. Ν. 78(Ι)/2005 (εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ) — άρθρα 8 και 12. Το άρθρο 8 ορίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις από τον εργοδότη εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους· η μη συμμόρφωση συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του άρθρου 12. Η στοχευμένη δυσμενής μεταχείριση του κ. Μαλτέζου εμπίπτει ευθέως στις διατάξεις αυτές.

24. Ν. 30(ΙΙΙ)/1995 (Σύμβαση 135 ΔΟΕ), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 46(ΙΙΙ)/2005 και Ν. 10(ΙΙΙ)/2012 — άρθρο 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 5. Το άρθρο 5 επιβάλλει στον εργοδότη αποτελεσματική προστασία των εκπροσώπων έναντι κάθε επιζήμιας ενέργειας και την παροχή κατάλληλων διευκολύνσεων· η παραβίασή του ποινικοποιείται από το άρθρο 6, με ευθύνη που εκτείνεται και στους αξιωματούχους του παραβιάζοντος νομικού προσώπου.

25. Ν. 89(Ι)/1996 (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) — άρθρο 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 53(1). Η συστηματική διοικητική πίεση και η ανάθεση καθηκόντων κατά παράβαση δεσμευτικής ιατρικής γνωμάτευσης, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής και ψυχικής βλάβης (η δεσμευτική ιατρική γνωμάτευση που αφορά τον κ. Κωνσταντίνου είναι κατατεθειμένη στον υπηρεσιακό του φάκελο στο Τμήμα Φυλακών και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη προς αξιολόγηση από τις ανακριτικές αρχές), στοιχειοθετούν παράβαση των γενικών υποχρεώσεων του εργοδότη του άρθρου 13, διωκόμενη ποινικά διά του άρθρου 53(1) (χρηματική ποινή έως €80.000 ή/και φυλάκιση έως 4 έτη).

V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

26. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι, δυνάμει του άρθρου 113 του Συντάγματος, η αρμόδια αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης για το σύνολο των ανωτέρω αδικημάτων. Ειδικότερα, για τα αδικήματα των άρθρων 103, 104 και 105 του Ποινικού Κώδικα η δίωξη ασκείται μόνο από αυτόν ή με την έγκρισή του (άρθρο 106), ενώ για το άρθρο 105Α απαιτείται ομοίως η έγκρισή του (άρθρο 105Α(4)). Τα άρθρα 100, 101 και 102 διώκονται από τον Γενικό Εισαγγελέα δυνάμει της γενικής αρμοδιότητάς του (άρθρο 113 του Συντάγματος). Ο Αρχηγός Αστυνομίας είναι η αρμόδια ανακριτική αρχή για τη διενέργεια ποινικής έρευνας. Επί των ιδίων ενεργειών δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ούτε διεξάγεται ποινική ανάκριση· η εκκρεμής διαδικασία είναι αμιγώς πειθαρχική/διοικητική (άρθρο 81(2)(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων) και δεν εμποδίζει την ποινική διερεύνηση.

VI. ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

27. Να καταχωρήσετε την παρούσα ως επίσημη καταγγελία και να διατάξετε τη διενέργεια ποινικής έρευνας/ανάκρισης για τη διακρίβωση των ανωτέρω ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων κατά παντός υπευθύνου.

28. Να συλλεγούν, στο πλαίσιο της έρευνας, κάθε σχετικό έγγραφο, αρχείο και στοιχείο αναφορικά με: (α) τη μετακίνηση του Φεβρουαρίου 2026 και τα κριτήρια υπαγωγής του κ. Μαλτέζου υπό την εποπτεία στελέχους της ΠΑΣΥΔΥ· (β) την επιστολή της Διεύθυνσης προς τον Γενικό Εισαγγελέα ημ. 9.3.2026 και την τύχη της γνωμοδότησης· (γ) τις επιστολές της Αναπληρώτριας Διευθύντριας ημ. 2.3, 8.4 και 14.4.2026· (δ) την πειθαρχική κλήση της 4.5.2026 και τα περιστατικά της 6.5.2026· (ε) τον διορισμό ερευνώσας λειτουργού της 8.5.2026 (Αρ. Φακ. 15.30.008.010)· και (στ) τα αρχεία τοποθετήσεων και μετακινήσεων Δεσμοφυλάκων και τα αντικειμενικά κριτήριά τους, προς διερεύνηση του υπό εξέταση μοτίβου ευνοιοκρατίας.

29. Να διερευνηθεί ειδικότερα κατά πόσον στοιχειοθετούνται τα αδικήματα των άρθρων 105, 105Α, 133 και 134, καθώς και των άρθρων 100 έως 102 του Ποινικού Κώδικα, τόσο ως προς το γενικό καταγγελλόμενο μοτίβο όσο και ως προς την τοποθέτηση και την πειθαρχική δίωξη του ίδιου του κ. Μαλτέζου.

30. Να διερευνηθεί, υπό την επιφύλαξη ότι τα σχετικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στην οργάνωσή μας, η τυχόν ύπαρξη οποιωνδήποτε προσωπικών ή θεσμικών δεσμών μεταξύ ανωτάτων στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και αξιωματούχων της ΠΑΣΥΔΥ, και κατά πόσον τυχόν τέτοια σχέση επηρέασε τη μεταχείριση του κ. Μαλτέζου ή την αμεροληψία των αρμοδίων οργάνων.

31. Να εξεταστούν παράλληλα τα ποινικά αδικήματα των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 42(Ι)/2025, του άρθρου 12 (σε συνδυασμό με το άρθρο 8) του Ν. 78(Ι)/2005, του άρθρου 6 (σε συνδυασμό με το άρθρο 5) του Ν. 30(ΙΙΙ)/1995 όπως τροποποιήθηκε, και του άρθρου 53(1) (σε συνδυασμό με το άρθρο 13) του Ν. 89(Ι)/1996· και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός προσώπου για το οποίο, κατόπιν της έρευνας, προκύψουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, ως αυτουργού, ηθικού αυτουργού ή συνεργού.

32. Επείγον. Επισημαίνουμε την επείγουσα φύση της υπόθεσης: η πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 81(2)(β) είναι ενεργή από τις 8.5.2026 και κάθε πάροδος χρόνου συνιστά κλιμάκωση και ενδεχομένως ανεπανόρθωτη βλάβη. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και για την προσκόμιση των πρωτοτύπων κάθε τεκμηρίου.

Με τιμή,

Πρόδρομος Χριστοφή

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ