Για άλλες έξι ημέρες ανανεώθηκε την Τετάρτη το διάταγμα κράτησης δύο προσώπων ηλικίας 22 και 19 ετών για υπόθεση εντοπισμού ναρκωτικών και οπλισμού στη Λευκωσία.

Οι δύο συνελήφθησαν στις 20 Μαϊου.

Εναντίον του 22χρονου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση που αφορούσε τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών (ποσότητα κάνναβης και ρητίνης κάνναβης βάρους 230 γραμμαρίων και 40 δισκία έκσταση).

Σε έρευνα στην οικία του, καθώς και 19χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 10 γραμμαρίων, 12 δισκία έκστασης, ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 15 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 100 δισκία που περιείχαν αναβολικές ουσίες και δύο κινητά