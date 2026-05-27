Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 24 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στον υπόγειο χώρο οικίας όπου διαμένει ο 23χρονος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, μικτού βάρους 965 γραμμαρίων και δύο ζυγαριές ακριβείας. Η έρευνα διενεργήθηκε στην παρουσία των πιο πάνω προσώπων.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και ανακρινόμενοι προφορικά, έδωσαν κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.