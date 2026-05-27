Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) ανακοίνωσε ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, έχει διακοπεί η παροχή νερού σε μεγάλη περιοχή της Κοινότητας Μουτταγιάκας.

Ο Οργανισμός προσθέτει ότι τα συνεργεία του εργάζονται για αποκατάσταση της βλάβης και ότι οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα 27/5/2026 η ώρα 20.00

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας (https://eoalemesos.org.cy) ή στο τηλέφωνο 25271000.

ΚΥΠΕ