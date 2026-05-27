Στέφανος Στεφάνου και Νικόλας Παπαδόπουλος τα είπαν πριν από λίγο σε ένα πρώτο ραντεβού μεταξύ τους στο πλαίσιο των επαφών του προέδρου του ΔΗΚΟ με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για την Προεδρία της Βουλής. Η συνάντηση περιορίστηκε σε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων γύρω από το θέμα και το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο, με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, να καταθέτει το ενδιαφέρον του για την Προεδρία της Βουλής.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έθεσε ενώπιον του Στέφανου Στεφάνου το θέμα ως μία πρώτη βολιδοσκόπηση, που αφορά καθαρά μία συνεργασία στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Βουλής . Ο γγ του ΑΚΕΛ από την πλευρά του, όπως πληροφορούμαστε, δεν ήταν αρνητικός, επισημαίνοντας προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ ότι η απόφαση του κόμματος θα ληφθεί στο πλαίσιο των συλλογικών οργάνων και πιο συγκεκριμένα του Πολιτικού Γραφείου, το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη βδομάδα και θα λάβει τις αποφάσεις. Δεν είναι θέμα για το οποίο θα μπορούσε να απαντήσει ο ίδιος προσωπικά και ζήτησε από τον Νικόλα Παπαδόπουλο να μιλήσουν ξανά, με περισσότερες λεπτομέρειες, ούτως ώστε να τεθεί αυτή η προοπτική και ενώπιον των μελών του Πολιτικού Γραφείου.

Η σημερινή εξέλιξη, η οποία προέκυψε μετά από απόφαση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ να έχει επαφή με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δημιουργεί προϋποθέσεις νέων δεδομένων στο σκηνικό για την Προεδρία της Βουλής. Πρώτον, γιατί το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει εκ προοιμίου το διάλογο με το ΔΗΚΟ και δεύτερον, διότι όπως έχει αναφέρει πολλές φορές από την Κυριακή των εκλογών και μετά ο Στέφανος Στεφάνου, για το ΑΚΕΛ προτεραιότητα είναι οι προεδρικές εκλογές, άρα όχι η Προεδρία της Βουλής. Ως εκ τούτου, δεν θα είχε πρόβλημα να στηρίξει κάποιον υποψήφιο από άλλο κόμμα για Πρόεδρο της Βουλής σε μία εξίσωση στην οποία θα δεν θα σήμαινε οτιδήποτε για το ευρύτερο σκηνικό.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, το ΑΚΕΛ ως κύριος άξονας αντιπολίτευσης, είναι πιθανόν να γύρει την πλάστιγγα όχι μόνο αριθμητικά αλλά και σε ό,τι αφορά την στάση άλλων κομμάτων όπως για παράδειγμα, του ΑΛΜΑ. Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις που είχαν Νικόλας Παπαδόπουλος και Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δεν αποκλείεται να υπάρξει τελικά συναίνεση για την υποψηφιότητα του προέδρου του ΔΗΚΟ στο δίλημμα μεταξύ Νικόλα και Αννίτας.

Το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ θα συνεχίσουν τις επαφές τους τις επόμενες μέρες και με άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.