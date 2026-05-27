Για τις διεργασίες που γίνονται για την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, τονίζοντας ότι θα συναντηθούν με το ΔΗΚΟ, το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία, αλλά όχι με τον ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ.

Ο κ. Στεφάνου ρωτήθηκε πότε θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Βουλής, απαντώντας χαριτολογώντας, λέγοντας «αν μάθετε εσείς, τότε να μας ενημερώσετε και εμάς. Έχουμε διαδικασίες και συζητήσεις».

Ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι πρόκειται για θέμα που θα συζητηθεί στα συλλογικά όργανα του κόμματος, συμπληρώνοντας ότι θα γίνουν διαβουλεύσεις με τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Υπογράμμισε ότι δεν θα συναντηθούν με το ΕΛΑΜ, ούτε με την κ. Δημητρίου. «Δεν τους βάζουμε στην ίδια κατηγορία, αλλά υπάρχουν μεγάλες πολιτικοϊδεολογικές διαφορές, ενώ αποτελούν και τον αντίπαλο πολιτικό πόλο».

Μιλώντας για το ΔΗΚΟ, ανέφερε ότι «δεν έχει σημασία το ποιος θα πάει ή θα έρθει, αλλά το να συναντηθούμε».

Ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι οι συναντήσεις γίνονται για να ακουστούν και οι προθέσεις των άλλων κομμάτων. «Εμείς κάνουμε πραγματικό διάλογο».

Ερωτηθείς αν το ΑΚΕΛ έχει προτείνει στο ΔΗΚΟ την Χριστιάνα Ερωτοκρίτου για την προεδρία της Βουλής, ώστε να μπλοκαριστεί η συνεργασία ΔΗΣΥ–ΔΗΚΟ, απάντησε ότι «γράφονται και λέγονται διάφορα. Έχω μια δυσκολία που λέγεται συλλογικές αποφάσεις του κόμματος».

Επεσήμανε ότι έχει αλλάξει η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Βουλής. «Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Θα συναντηθούμε με το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία».

Οι προεδρίες των επιτροπών και η Ελέγχου που διεκδικεί η Χαραλαμπίδου

Όσον αφορά τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, είπε ότι βρίσκονται στο τραπέζι αυτές που είχε το κόμμα την προηγούμενη πενταετία, δηλαδή, τις Επιτροπές Προσφύγων, Εσωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Δεν έχουμε συζητήσει ποιες θα διεκδικήσουμε, αλλά θέλουμε επιτροπές που έχουν άμεση σχέση με τα προβλήματα του κόσμου και της κοινωνίας» ανέφερε.

Ερωτηθείς για την Επιτροπή Ελέγχου, την οποία διεκδικεί η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, απάντησε ότι ο κανονισμός που έχει ψηφιστεί πριν τις εκλογές αναφέρει ότι οι προεδρίες των επιτροπών κατανέμονται στα κοινοβουλευτικά κόμματα με συγκεκριμένο ποσοστό. Τον κανονισμό πληρούν τα τέσσερα πρώτα κόμματα. Ο κανονισμός είναι πλέον πολύ πιο αυστηρός.

Σημείωσε ότι για το ΑΚΕΛ η προεδρία της Βουλής δεν συνδέεται με τις προεδρικές εκλογές. «Η απόφαση δεν έχει να κάνει με μια ενδεχόμενη συνεργασία. Η λογική με την οποία θα λειτουργήσουμε στη νέα Βουλή είναι η ίδια με το πώς λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα. Είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης και εκεί όπου διαφωνούμε είναι επειδή έχουμε λόγους».