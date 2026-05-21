Κορυφώνεται η προεκλογική σύγκρουση ανάμεσα στα κόμματα, με τις συζητήσεις των εκπροσώπων τους στα πάνελ να εξελίσσονται σε όλο και υψηλότερους τόνους.

Στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1 φιλοξενήθηκαν σήμερα ο Άριστος Δαμιανού από το ΑΚΕΛ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου από το ΑΛΜΑ, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου από το ΔΗΚΟ και ο Δημήτρης Δημητρίου από τον ΔΗΣΥ.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ισχυρίστηκε ότι σε σημερινή του συνέντευξη ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξύβριζε επί 15 λεπτά τον πρόεδρο του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργανωμένη επίθεση εναντίον του κόμματος που εκπροσωπεί, με απώτερο σκοπό να εμποδίσουν την είσοδο του στο Κοινοβούλιο. Από την πλευρά της η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι δεν άκουσε τη συνέντευξη όμως γνωρίζει καλά τον Νικόλα Παπαδόπουλο και είναι βέβαιη πως δεν υπάρχει περίπτωση να παρουσίαζε τέτοια συμπεριφορά.

Ακολούθως ακολούθησε στιχομυθία σε έντονο ύφος ανάμεσα σε Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι μόνο ο Πάπας μιλά και όλοι σιωπούν και αυτό τον τίτλο δεν τον έχει το ΔΗΚΟ, με την κ. Ερωτοκρίτου να επιστρέφει το σχόλιο. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απάντησε ότι αυτό που θέλουν είναι να μονολογούν, με την αναπληρώτρια πρόεδρο του ΔΗΚΟ να απαντά ότι το ΑΛΜΑ είναι αυτό που θέλει να παρουσιάζει πάντα τον εαυτό του ως θύμα και οι εκπρόσωποι του είναι που δεν αφήνουν κανένα να μιλά.

Καυστικό σχόλιο έκανε και ο Άριστος Δαμιανού όταν πήρε τον λόγο, υποστηρίζοντας ότι στο ΑΛΜΑ δεν μπορούν να παραδίδουν μαθήματα αποφυγής πολιτικών προσώπων. Απάντησε επίσης σε αναφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ότι το ΑΚΕΛ προσπαθεί να πολώσει για να συσπειρώσει τον κόσμο του και πως αυτή γνωρίζει πώς λειτουργεί ο μηχανισμός του κόμματος. Ο Άριστος Δαμιανού είπε ότι προσπερνά αυτό το σχόλιο γιατί σέβεται την ιστορία αυτού του κόμματος, που επέδειξε μεγαλοψυχία «ακόμα και στους πιο μεγάλους αχάριστους».

Προεδρία της Βουλής και αποκλεισμοί

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε στις ζυμώσεις που όπως φαίνεται έχουν ήδη αρχίσει για την ανάδειξη του νέου ή της νέας Προέδρου της Βουλής.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ξεκαθάρισε ότι το ΑΛΜΑ αποκλείει από τώρα ενδεχόμενες υποψηφιότητες Αννίτας Δημητρίου και Χρίστου Χρίστου, διευκρινίζοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουν μια πρόταση νόμου με την οποία συμφωνούν επειδή απλώς και μόνο θα προέρχεται είτε από τον ΔΗΣΥ είτε από το ΕΛΑΜ.

Ο Άριστος Δαμιανού είπε ότι το ΑΚΕΛ αποκλείει μόνο τους «νεοφασίστες του ΕΛΑΜ», όπως τους χαρακτήρισε. Ερωτηθείς για το σενάριο υποψηφιότητας της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, δεν απάντησε ευθέως και επισήμανε ότι τα περαιτέρω θα συζητηθούν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Κρατά πάντως ως θετική την δήλωση Χαραλαμπίδου ότι το ΑΛΜΑ προαποκλείει το ΕΛΑΜ, διερωτάται όμως ποια δήλωση της θα πρέπει να πιστέψουν. Την τελευταία ή εκείνη που είπε πως δεν μπορούν να αποκλείουν το ΕΛΑΜ. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επανήλθε και υπογράμμισε ότι με το ΕΛΑΜ τους χωρίζει ιδεολογικό χάσμα, αφού θεωρούν πως δεν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο.

Ο Δημήτρης Δημητρίου, από την πλευρά του, διαφώνησε με τη συζήτηση που γίνεται για την προεδρία της Βουλής ενώ την Κυριακή διεξάγονται οι εκλογές και το χαρακτήρισε ως ύβρη. Σημείωσε όμως ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να παίξει υπό εκβιασμό και επανέλαβε ότι η πρόεδρος του κόμματος απέκλεισε υποψηφίους που θα προέρχονται από ΕΛΑΜ ή ΑΚΕΛ.