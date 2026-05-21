Οι Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, παρά το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω πολεμικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας αναμένεται στο 2,3% το 2026 και στο 2,7% το 2027, με διατήρηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Η αγορά εργασίας προβλέπεται ισχυρή, με αύξηση της απασχόλησης κατά 1,3% το 2026 και μείωση της ανεργίας στο 4,2%, το χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας. Οι επιδόσεις παραμένουν υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημείωσε ότι οι προβλέψεις ενισχύουν τη στρατηγική της κυβέρνησης να συνεχίσει με συνέπεια, υπευθυνότητα και πειθαρχία την οικονομική πολιτική, δημιουργώντας ασφαλείς συνθήκες για επενδύσεις και κίνητρα για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, με παράλληλη προστασία της οικονομίας από τους κινδύνους του διεθνούς περιβάλλοντος.

Οι προβλέψεις έρχονται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και φιλοξενεί τα άτυπα Συμβούλια του Eurogroup και του Ecofin, με συμμετοχή Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.