Η Τουρκία προχώρησε σε ρευστοποίηση σχεδόν του συνόλου των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που κατείχε τον Μάρτιο, ενισχύοντας τις προσπάθειες στήριξης της λίρας, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg βασισμένους σε στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Τα ομόλογα που κατείχε η Τουρκία μειώθηκαν σε 1,8 δισ. δολάρια έως το τέλος Μαρτίου, από 16 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Το ποσό περιλαμβάνει τίτλους της κεντρικής τράπεζας αλλά και άλλων τουρκικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών.

Η κίνηση συνέπεσε με το ξεπούλημα στις τουρκικές αγορές μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας ενήργησε άμεσα για να αποτρέψει σημαντική υποτίμηση της λίρας, αυστηροποιώντας τις συνθήκες χρηματοδότησης και πουλώντας συνάλλαγμα και αποθέματα χρυσού, συμπεριλαμβανομένης ανταλλαγής χρυσού από τα αποθέματα.

Οι τοποθετήσεις της Τουρκίας σε αμερικανικά ομόλογα είχαν φτάσει τα 21 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ είχαν κορυφωθεί περίπου μία δεκαετία πριν στα 80 δισ. δολάρια, πριν μειωθούν σταδιακά λόγω επιδεινωμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ και γεωπολιτικών εντάσεων.

Παρά τις παρεμβάσεις, η λίρα παραμένει υπό πίεση. Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε τον στόχο πληθωρισμού στο 24% για το τέλος του έτους, από 16%, καθώς ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 32,4%. Οι αποδόσεις των 10ετών τουρκικών ομολόγων σημείωσαν ιστορικά υψηλά, φτάνοντας το 35,75%.