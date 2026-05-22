Σκηνές τρόμου διαδραματίστηκαν σε εστιατόριο στη Νέα Ορλεάνη όταν αυτοκίνητο εκτός ελέγχου εισέβαλε στην τραπεζαρία ενώ περίπου 15 πελάτες γευμάτιζαν.

Η οδηγός του αυτοκινήτου έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο και μπήκε στην τραπεζαρία του Olive Branch Cafe. «Είναι θαύμα που δεν έχασε τη ζωή του κανείς», είπε στο Fox ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Ράστι Ότρι.

Σύμφωνα με τον Ότρι, το ατύχημα έλαβε χώρα ενώ βρίσκονταν εντός του καταστήματος περίπου 15 πελάτες. Το συγκλονιστικό ατύχημα καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του εστιατορίου:

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, η οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν έχασε τον έλεγχο, έστριψε, χτύπησε δύο τσιμεντένια φράγματα σε ένα βενζινάδικο και κατέληξε εντός του καταστήματος. «Το όχημα ήταν εντελώς εκτός ελέγχου», είπε ο Ότρι, ο οποίος άνοιξε το εστιατόριο το 2002.

Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε ότι η οδηγός «και μερικοί πελάτες» νοσηλεύτηκαν με ελαφρά τραύματα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Όσο για το εστιατόριο, ο Ότρι λέει πως θα το κλείσει έως ότου ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις και οι επισκευές.

