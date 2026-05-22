Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση εντοπισμού της απανθρακωμένης σορού του Αντώνη Σπετσιώτη, ηλικίας 77 ετών, από την Ξυλοφάγου. Ο συνταξιούχος εντοπίστηκε νεκρός στο καμένο του όχημα στις 11 Μαΐου κοντά στο ιχθυοτροφείο Λιοπετρίου. Όπως ενημέρωσαν σήμερα (22/5) οι Βρετανικές Βάσεις, η αιτία θανάτου του ήταν τραύμα από πυροβολισμό. «Οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό συνεχίζουν να διερευνώνται», ανέφεραν οι ΒΒ, που διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά και δεν αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, διαπιστώθηκε πως ο 77χρονος φέρει τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα οι ανακριτές της υπόθεσης επεξεργάζονται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ στο μικροσκόπιό τους βρίσκονται συγκεκριμένα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στο καμένο αυτοκίνητο, το οποίο έγινε στακτή.

Υπενθυμίζεται πως η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έλαβε πληροφορία από πολίτη στις 9 το πρωί της Δευτέρας 11 Μάιου πως σε περιοχή κοντά στο ιχθυοτροφείο Λιοπετρίου υπάρχει ένα καμένο όχημα. Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, που διαπίστωσαν πως μέσα στο όχημα, υπήρχε μία απανθρακωμένη σορός, σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων των ΒΒ.