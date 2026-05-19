Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων, ενώ οι δύο έφηβοι δράστες αυτοκτόνησαν λίγα τετράγωνα μακριά από το τζαμί.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (21:50 ώρα Κύπρου) για παρουσία ένοπλου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Αυτήκοος μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά ακούστηκαν πάνω από δέκα πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο όπλο, και λίγο αργότερα ακολούθησαν άλλοι τόσοι.

Όπλα με φράσεις μίσους και ναζιστικά σύμβολα

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κάλεμπ Βελάσκεθ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τουλάχιστον ένας από τους δύο πήρε όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για «φυλετική υπερηφάνεια». Στο όχημα των δραστών βρέθηκαν επίσης αντι-ισλαμικά γραφόμενα και όπλα με χαραγμένες φράσεις μίσους, καθώς και ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο με το ναζιστικό σύμβολο «SS».

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν διακεκριμένος παλαιστής. Ο παππούς του, Ντέιβιντ Κλαρκ, 78 ετών, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ για ό,τι συνέβη. Είναι σοκ για όλους μας».



Η αστυνομία είχε αρχικά λάβει τηλεφώνημα για εξαφάνιση ανήλικου και, μετά από πληροφορίες της μητέρας του Κλαρκ, ανέβασε το επίπεδο απειλής για την κοινότητα. Η μητέρα ανέφερε στις Αρχές ότι λείπουν όπλα και το αυτοκίνητό της, ενώ ο γιος της φέρεται να ήταν μαζί με έναν συνοδό, ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής

Ο ηρωικός πατέρας που έσωσε ζωές

Στο τζαμί σκοτώθηκαν ο φρουρός ασφαλείας Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οκτώ παιδιών, ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας.

Η δράση του Αμίν χαρακτηρίστηκε «ηρωική», καθώς κατάφερε να περιορίσει την επίθεση και να σώσει δεκάδες ζωές. Χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα τον αποχαιρέτησαν με λόγια θαυμασμού, αναφερόμενοι σε έναν «αληθινό ήρωα» που θυσίασε τη ζωή του για να προστατεύσει τους άλλους.

Ο ιμάμης Τάχα Χασάνε του Ισλαμικό Κέντρο δήλωσε ότι όλοι οι μαθητές, το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς, και επαίνεσε την άμεση και αποφασιστική επέμβαση της αστυνομίας. Μεταξύ 50 και 100 αξιωματικών έσπευσαν στον χώρο μέσα σε λιγότερα από τέσσερα λεπτά, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε αίθουσες, χώρους προσευχής και γύρω κτίρια.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοπυροβολήθηκαν μέσα σε ένα BMW, λίγα τετράγωνα μακριά από το τζαμί. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν ότι πιθανό ρατσιστικό κίνητρο και αντι-ισλαμική ρητορική διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο.

«Καμία κοινότητα δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουολ, προσθέτοντας ότι οι ηρωικές ενέργειες του φρουρού Αμίν Αμπντουλάχ και των αστυνομικών περιορίσαν τις απώλειες και έσωσαν ζωές.

