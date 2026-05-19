Μεγάλη αγωνία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό.

Η γνωστή γυμνάστρια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ξανά σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη. Τις τελευταίες ημέρες, κατά πληροφορίες, υπήρξε επιδείνωση.

Στο πλευρό της σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια βρίσκεται σύσσωμη η οικογένειά της.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η καλή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα, Μαρία Καλάβρια, είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε εκ νέου η Γωγώ Μαστροκώστα﻿.

«Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι τη βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά, περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγο χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά», είπε η Μαρία Καλάβρια.

