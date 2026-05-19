Η κάλπη της Κυριακής δεν βγάζει μόνο ποσοστά, αλλά στήνει και τη σκακιέρα της επόμενης μέρας του πολιτικού σκηνικού. Την ώρα που στη δημόσια προεκλογική ατζέντα αναδεικνύεται το δίλημμα των δύο πόλων που αναμένεται να επικρατήσουν στη Βουλή της επόμενης μέρας και γενικότερα στο πολιτικό πεδίο, ήρθε και η δήλωση Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος ανακοίνωσε τη στήριξή του στο ΑΚΕΛ για τις βουλευτικές εκλογές, επαναφέροντας το όνομά του στο πολιτικό προσκήνιο και στη συζήτηση για την επόμενη μέρα.

Οι δύο άξονες στη Βουλή

Στο τελευταίο κομμάτι της προεκλογικής περιόδου, το πολιτικό σκηνικό κινείται πλέον ξεκάθαρα σε ένα ιδεολογικό δίλημμα Δεξιάς – Αριστεράς, με τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ να αποτελούν από τη μία τους βασικούς άξονες και το ΑΚΕΛ τον κύριο πυλώνα του αντιπολιτευτικού άξονα. Η συσχέτιση δυνάμεων των τριών αυτών κομμάτων θα αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό το βαρύμετρο της επόμενης μέρας και θα καθορίσει την εξέλιξη των ισορροπιών. Ένας δυνατός ΔΗΣΥ και ένα ισχυρό ΔΗΚΟ θα μπορούν να έχουν το πάνω χέρι σε όποια συνεργασία ή συμμαχία με το ΕΛΑΜ, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δείχνει να έχει δυναμική για ρόλο ρυθμιστή. Εάν στην εξίσωση συμμετάσχουν και ΔΗΠΑ ή και ΕΔΕΚ, δημιουργείται ένας κοινός άξονας συνεργασίας πάνω στον οποίο θα μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και στην Κυβέρνηση, ανεξαρτήτως του βαθμού συνεργασίας των κομμάτων αυτών με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το σημείο αυτό αποτελεί και το κομμάτι πάνω στο οποίο ενδεχομένως θα αναπτυχθεί η σεναριολογία για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Πρώτος σταθμός, και με δύσκολη φυσικά εξίσωση, θα είναι η Προεδρία της Βουλής.

Από την άλλη, το ΑΚΕΛ επιδιώκει να παραμείνει ο πρωταγωνιστής του στρατοπέδου της αντιπολίτευσης, ως η πιο αξιόπιστη και ιστορικά καταξιωμένη πολιτική δύναμη του αντίπαλου δέους στην προδιαγραφόμενη συμμαχία της κεντροδεξιάς. Οι κινήσεις και ο τρόπος που πολιτεύεται και τοποθετείται η Εζεκία Παπαϊωάννου δείχνουν ότι έχει καταφέρει να επιτύχει αυτό το στόχο, καθώς η σύγκρουση που επιχειρήθηκε από πλευράς Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Ειρήνης Χαραλαμπίδου μετεξελίχθηκε σε σενάριο στήριξης του Στέφανου Στεφάνου ή υποψηφίου του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής από πλευράς Άλματος. Η πιθανή είσοδος του VOLT στη Βουλή προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο στην εξίσωση του άξονα της αντιπολίτευσης, ενώ παραμένουν ερωτηματικά για τη στάση της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία, παρόλο που κατατάσσεται σε αυτόν τον άξονα, λόγω του ανομοιογενούς ιδεολογικά ψηφοδελτίου της δεν προδιαγράφει κοινή στάση σε όλα τα θέματα.

Από την όλη εξίσωση δεν περνά απαρατήρητη η δήλωση Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος το 2023 έτυχε, ως υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, της στήριξης του ΑΚΕΛ. «Ο τόπος μας και οι άνθρωποί του αξίζουν πολύ καλύτερα και δικαιούνται να έχουν απαιτήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «με τον κόσμο του ΑΚΕΛ, της Αριστεράς και της Κοινωνικής Συμμαχίας αλλά και με άλλες δυνάμεις και με πολλούς ανένταχτους πολίτες, δώσαμε μαζί μια κοινή μάχη για την Κύπρο στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές», καταλήγοντας πως «συνεχίζουμε να πορευόμαστε μαζί στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο».

Το στίγμα Τσιρίδου – Κουκουμά

Η χθεσινή σύγκρουση Φωτεινής Τσιρίδου και Γιώργου Κουκουμά στο πάνελ της μεσημβρινής εκπομπής του ΑΝΤ1 ήταν ενδεικτική και με έντονο πολιτικό στίγμα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ και υποψήφιος βουλευτής Αμμοχώστου στράφηκε κατά της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του ΔΗΣΥ και υποψήφιας βουλεύτριας Λεμεσού, κινούμενος στη γραμμή που αναδεικνύει από την προηγούμενη εβδομάδα η Εζεκία Παπαϊωάννου σχετικά με το κατά πόσο ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ μπορούν να συνεργαστούν με το ΕΛΑΜ. Σημείωσε επίσης, όταν ρωτήθηκε σχετικά, πώς από τη στιγμή που ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τα «μάζεψε», όπως είπε, για τα όσα προηγήθηκαν την προηγούμενη βδομάδα, το θέμα θεωρείται λήξαν.

Η απάντηση που έλαβε είχε ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση: «Οι πολιτικές δυνάμεις της κεντροδεξιάς, οι οποίες συμφωνούμε με τις πολιτικές ανάπτυξης αυτού του τόπου, μπορούν να συμφωνούν και με τις προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Διότι είναι η μεγάλη παράταξη που έχει εφαρμόσει κοινωνικές πολιτικές, έχει υλοποιήσει το ΓεΣΥ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και άλλα».

Ο Γιώργος Κουκουμάς επέμεινε στο συγκεκριμένο θέμα και επανήλθε, ζητώντας απάντηση. «Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Η θέση της ακροδεξιάς είναι στην απομόνωση και όχι στη συνεργασία», ανέφερε και άφησε αιχμές για την παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη στην τελική προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, απαντώντας στα όσα είπε η Φωτεινή Τσιρίδου για την προεκλογική τοξικότητα και τα λαϊκά δικαστήρια. Παρέπεμψε στη δήλωση Αναστασιάδη για τα μηδενικά, αλλά και σε δηλώσεις Δίπλαρου. «Το κόμμα που εξέλεξε τον Χαμπουλά και τον Θεμιστοκλέους στη Βουλή», είπε, προσθέτοντας ότι το δίλημμα των εκλογών είναι η ψήφος στο ΑΚΕΛ και στις κοινωνικές πολιτικές ή η συνεργασία με την ακροδεξιά και τις τράπεζες.

Η βουλεύτρια Λεμεσού απάντησε σε έντονο ύφος, παραπέμποντας σε δήλωση του γγ του ΑΚΕΛ όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο οποίος είχε πει πως δεν θα εμποδίσει το ΕΛΑΜ να ψηφίσει το ΑΚΕΛ αν θέλει. Ανέφερε πως τα λόγια είναι εύκολα, όμως το ΑΚΕΛ έχει δοκιμαστεί στην πράξη και τα αποτελέσματα φάνηκαν όταν η χώρα δεν είχε να πληρώσει τους μισθούς ενός μηνός και βρέθηκε στα όρια της χρεωκοπίας. «Αυτή η ιδεολογία έχει εξοφληθεί ανά τον κόσμο, αλλά στην Κύπρο το ΑΚΕΛ κρατεί την αντιπροσωπεία», δήλωσε χαρακτηριστικά η Φωτεινή Τσιρίδου.