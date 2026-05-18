Να υποβάλουν στοιχεία καλεί τους φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι, στη βάση του άρθρου 52(6) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (Ν.72/1979), όπως έχει τροποποιηθεί, «οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών».

Για τον σκοπό αυτό, αναφέρει η Υπηρεσία, ανακοινώνει ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της πίνακες, τους οποίους καλούνται οι φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους για τις βουλευτικές εκλογές 2026, για δική τους ευκολία, να συμπληρώσουν, προτιμότερο σε ηλεκτρονική μορφή (Excel), και να τους υποβάλουν, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται ότι, ο Πίνακας 1 «Διαφημιστικά γραφεία» αναμένεται να συμπληρωθεί από γραφεία (ενδιάμεσοι φορείς- advertising agencies), τα οποία παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες προς τους υποψηφίους.

Ο Πίνακας 2 «Διαφημιστικά μέσα» αναμένεται να συμπληρωθεί από διαφημιστικά μέσα (π.χ. τηλεοπτικοί/ραδιοφωνικοί σταθμοί, περιοδικά, εφημερίδες, παροχείς διαφημίσεων μέσω διαφημιστικών πινακίδων), τα οποία παρείχαν διαφημιστικό χώρο ή/και χρόνο προς τους υποψηφίους, είτε απευθείας, είτε μέσω διαφημιστικού γραφείου, σημειώνεται.

