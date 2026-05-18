Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε το πλαίσιο που θα πρέπει να εφαρμοστεί στη διενέργεια δημοσκοπήσεων εξόδου (exit polls) καθώς και τις απαγορεύσεις που τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής μέχρι την Κυριακή των εκλογών.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις εξόδου έξω από τα εκλογικά κέντρα για σκοπούς πρόβλεψης του τελικού εκλογικού αποτελέσματος την ημέρα των Εκλογών, δεν απαγορεύεται από την κείμενη εκλογική νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμά τους θα εκδοθεί και θα ανακοινωθεί οπωσδήποτε και μόνο μετά από την ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών ότι έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και έχουν κλείσει κανονικά οι κάλπες σε όλα τα εκλογικά κέντρα.

Ως εκ τούτου, πληροφορούνται όσες εταιρείες και τηλεοπτικοί σταθμοί προτίθενται να διενεργήσουν τέτοιες δημοσκοπήσεις ότι, τυχόν έκδοση και ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοσκόπησης πριν από το κλείσιμο των καλπών, ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη των διευθυντών τους για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Νόμου, λόγω απρεπούς και παράνομης επίδρασης και/ή επηρεασμό των εκλογέων.

Διευκρινίζεται ότι κάθε πρόσωπο που προσπαθεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα, ή να εξαναγκάσει τους εκλογείς να ψηφίσουν ή να απόσχουν από του να ψηφίσουν, ή όποιο πρόσωπο προσπαθεί με δόλια τεχνάσματα να παρεμποδίσει την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς, ή παραπλανεί με διάφορες προφάσεις τους εκλογείς, διαπράττει το σοβαρό εκλογικό αδίκημα της παράνομης επίδρασης και επηρεασμού των εκλογέων.

Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου, οι υπεύθυνοι διενέργειας δημοσιοποιήσεων εξόδου (exit poll) μπορεί να κατηγορηθούν ότι παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή ότι παρεμποδίζουν την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων ή ότι εξαναγκάζουν, παραπλανούν ή επιδρούν παράνομα, με σκοπό τον επηρεασμό των εκλογέων, για να δώσουν ή να απόσχουν από του να δώσουν την ψήφο τους, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση καταδίκης, να καταδικασθούν σε πολύμηνη φυλάκιση ή/και σε πρόστιμο.

Απαγορεύσεις εκλογικής νομοθεσίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από τα μεσάνυκτα της Παρασκευής, 22 Μαΐου 2026, μέχρι και την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις Εκλογές:

(α) Μετάδοση, διαφήμιση ή δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από το Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση. Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση καλύπτει και τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα μέσα μαζικής δικτύωσης, σε εφαρμογές και γενικά στο διαδίκτυο.

(β) Δημόσιες συγκεντρώσεις και διοργάνωση ομιλιών και δημόσιων συζητήσεων.

(γ) Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων οποιουδήποτε συνδυασμού ή υποψηφίου.

(δ) Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων ή δημοσκοπήσεων εξόδου (exit polls).

Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι εφημερίδες, που κυκλοφορούν την παραμονή των Εκλογών, οι οποίες μπορούν να δημοσιεύουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της προηγούμενης μέρας.

Οι παραβάτες των πιο πάνω διατάξεων του Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον έναν χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δυο ποινές μαζί.

Περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου ή του εκλογικού επιτελείου στο διαδίκτυο πριν την παραμονή των Εκλογών, μπορεί να παραμείνει. Διαφημίσεις με ή χωρίς πληρωμή ή/και συνδέσεις που παραπέμπουν σε λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου και μπορούν να εκληφθούν ως διαφήμιση, θα πρέπει να αφαιρεθούν. Κατά την πιο πάνω περίοδο, απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση καινούργιου περιεχομένου.

Διευκρινίζεται ότι οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία την παραμονή και την ημέρα των Εκλογών, καθώς η επίσκεψη σε αυτές γίνεται με τη θέληση του χρήστη του διαδικτύου.

Την Τρίτη παραδίδονται τα ψηφοδέλτια

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών, Ελίκκος Ηλία, αναφέρθηκε στις τελευταίες εκκρεμότητες και στο τι προβλέπει η νομοθεσία για τη λήξη της προεκλογικής περιόδου.

«Είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο, Τρίτη, θα παραδοθούν τα ψηφοδέλτια από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Έχει εκδοθεί ένα πρόγραμμα παράδοσης», είπε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ολοκληρώνεται και η εκπαίδευση των προεδρευόντων και των βοηθών τους που θα στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα.

«Είμαστε πανέτοιμοι για να προχωρήσουμε στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, οι οποίες εύχομαι να κυλήσουν ομαλά, να διεξαχθούν σε πολιτισμένο κλίμα και να αναδείξουμε τους 56 Βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων», είπε.

1217 εκλογικά κέντρα σε Κύπρο και εξωτερικό

Την Κυριακή θα λειτουργήσουν συνολικά 1217 εκλογικά κέντρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Έφορο, θα λειτουργήσουν 1204 εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων τα 13 θα είναι στο εξωτερικό. Ακόμα 13 εκλογικά κέντρα θα αφορούν την εκλογή του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών, σε διάφορες πόλεις.

Συνολικά, θα λειτουργήσουν 454 εκλογικά κέντρα στη Λευκωσία, 59 στην Αμμόχωστο, 204 στη Λάρνακα, 351 στη Λεμεσό, 136 στην Πάφο και 13 στο εξωτερικό: 5 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και για πρώτη φορά σε βουλευτικές, θα ανοίξει εκλογικό κέντρο στις Βρυξέλλες.

Η στελέχωση των εκλογικών κέντρων έχει ολοκληρωθεί, σημείωσε. Όπως εξήγησε, αν ένα εκλογικό κέντρο έχει 250 εκλογείς, θα είναι στελεχωμένο με έναν προεδρεύοντα και με δύο βοηθούς, αν είναι 251-450 θα στελεχώνεται από τον προεδρεύοντα και τρεις βοηθούς, και από 451 και πάνω ο προεδρεύοντας θα έχει τέσσερις βοηθούς.

«Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα κυλήσει ομαλά η διαδικασία, τόσο της ψηφοφορίας, όσο και της καταμέτρησης, η οποία θα γίνει επί τόπου στο εκλογικό κέντρο», επισήμανε.

Όσον αφορά την ώρα λειτουργίας των εκλογικών κέντρων, ο κ. Ηλία είπε ότι στην Κύπρο οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, με διάλειμμα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1μμ. Αντίστοιχες θα είναι οι ώρες λειτουργίας των εκλογικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο Λονδίνο οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8πμ τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 4μμ, με διάλειμμα 12 το μεσημέρι με 12.30μμ και στις Βρυξέλλες στις 8πμ τοπική ώρα μέχρι τις 5μμ, με διάλειμμα 12-1μμ.

Ο Έφορος σημείωσε ότι σκοπός του συγκεκριμένου ωραρίου είναι να κλείσουν όλες οι κάλπες την ίδια ώρα.

Εξάλλου, υπενθύμισε ότι για τη διεξαγωγή των εκλογών θα εργοδοτηθούν συνολικά περισσότεροι από 6.500, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών που θα εργαστούν για τη διεξαγωγή των εκλογών, ενώ το συνολικό κόστος για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας εκτιμάται γύρω στα €5,6 εκ. και, όπως είπε, είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες του παρελθόντος.

Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονται σε 568.587. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 595 εγκλωβισμένοι, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν και 859 Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές.

Ο Έφορος σημείωσε ότι θα ανακοινώσει στοιχεία για τον αριθμό των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι από 1/7/2027 η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους θα είναι αυτόματη, καταργείται το εκλογικό βιβλιάριο και η εγγραφή θα γίνεται από την ηλικία των 17 ετών.

Διαχειρίσιμα τα παράπονα για τη διαδικασία μέχρι στιγμής

Ερωτηθείς αν έχουν υπάρξει παράπονα μέχρι τώρα για τη διαδικασία ή για τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας, ο κ. Ηλία είπε ότι κάποια παράπονα που σημειώθηκαν ήταν μικρά και διαχειρίσιμα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε παράπονα για το διαφημιστικό σποτ που αφορούσε τον σταυρό προτίμησης στους αρχηγούς κομμάτων, το οποίο, είπε, διορθώθηκε.

«Καλώ τον κόσμο να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, να δει το ‘πώς ψηφίζω’, που περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια πότε είναι έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο. Επίσης, καλώ τον κόσμο να επιβεβαιώσει πού ψηφίζει, στο ‘πού ψηφίζω’, εισάγοντας τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής του», είπε καταληκτικά.

Πότε θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα

Στο μεταξύ, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε ότι μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών – περίπου στις έξι και 30 το απόγευμα – αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα.

Γύρω στις οκτώμισι με εννέα και 30 το βράδυ, υπολογίζεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά τις έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε κομματικός συνδυασμός – ενώ γύρω στη μία και τριάντα μετά τα μεσάνυχτα, αναμένεται να υπάρχουν ενδείξεις για το ποίοι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις έδρες των κομμάτων.

ΚΥΠΕ / ΡΙΚ