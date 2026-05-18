Η παρουσία ανθρώπων που προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας στις φετινές βουλευτικές εκλογές είναι πιο έντονη από κάθε άλλη φορά, καθώς τουλάχιστον επτά εν ενεργεία και πρώην μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διεκδικούν έδρα στη Βουλή.

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ανακτήθηκε το 2021, μετά τη δικαίωση του αστυνομικού Χριστόδουλου Χριστοδούλου από το Διοικητικό Δικαστήριο. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου ήταν ο πρώτος αστυνομικός που κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος ύστερα από 32 ολόκληρα χρόνια, ενώ είναι εκ νέου υποψήφιος και στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η τότε απόφαση του Δικαστηρίου ανάγκασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταθέσει σχετικό Κανονισμό στην Επιτροπή Νομικών, ώστε να ψηφιστεί από την Ολομέλεια, κάτι που τελικά δεν προχώρησε.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από μέλη των σωμάτων ασφαλείας για διεκδίκηση βουλευτικής έδρας οδήγησε το Αρχηγείο Αστυνομίας στην έκδοση σχετικής οδηγίας. Συγκεκριμένα, η οδηγία προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

(α) Να εξασφαλίσουν άδεια διάρκειας 40 ημερών πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, είτε από την κανονική τους άδεια είτε άδεια άνευ απολαβών.

(β) Να μην πραγματοποιούν προεκλογικές επισκέψεις σε Τμήματα, Υπηρεσίες, Μονάδες ή Διευθύνσεις της Αστυνομίας.

(γ) Να λαμβάνουν υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισμού 41(1) των περί Αστυνομίας Γενικών Κανονισμών, σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη της Αστυνομίας οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει ή να δημιουργήσει την εντύπωση ότι μπορεί να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, απαγορεύεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται για την προώθηση της υποψηφιότητάς τους.

(δ) Να πολιτεύονται με ευπρέπεια, αποφεύγοντας πολιτικές αντιπαραθέσεις, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι, σε περίπτωση μη εκλογής τους, θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους και, λόγω της θέσης τους, θα κληθούν να υπηρετήσουν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι βουλευτές

Έκτορας Χαραλάμπους

Είναι υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού με το Κίνημα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών.

Σε ηλικία μόλις 22 ετών εντάχθηκε στην Αστυνομία Κύπρου, υπηρετώντας τον νόμο και τους πολίτες της Κύπρου επί δύο δεκαετίες, με ευδόκιμη υπηρεσία μέχρι σήμερα.

Αλέκος Λοΐζου

Κατέρχεται υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού με το Κίνημα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών.

Υπηρετεί στο αστυνομικό σώμα από το 1997 και σήμερα υπηρετεί στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Λεμεσού.

Φώτης Φωτίου (Ζορμπάς)

Αστυνομικός, κατέρχεται ως υποψήφιος στη Λεμεσό με την Άμεση Δημοκρατία.

Ελισάβετ (Λίζα) Κεμιτζή

Ξεκίνησε την καριέρα της το 1993 στην Αστυνομία Κύπρου και ακολούθως εντάχθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Είναι υποψήφια με το ΕΛΑΜ στην επαρχία Λευκωσίας.

Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Είναι αστυνομικός και κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος στη Λεμεσό.

Πρώην αξιωματικοί της Αστυνομίας

Δημήτρης Στ. Δημητρίου

Υπηρέτησε σε θέσεις όπως Υπαρχηγός Αστυνομίας, Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων, Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας και Διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας του Αρχηγείου. Είναι υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ στη Λευκωσία.

Αντώνης Γεωργίου

Υπηρέτησε στην Αστυνομία Κύπρου από το 1983 έως το 2025 και αφυπηρέτησε με τον βαθμό του Ανώτερου Αξιωματικού. Κατέρχεται ως υποψήφιος με το ΑΚΕΛ στην επαρχία Λεμεσού.

Τέσσερις προτάσεις δέχθηκε ο Νίκος Λοϊζίδης για να είναι υποψήφιος

Τους λόγους για τους οποίους δεν κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής εξήγησε ο πρόεδρος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Όπως ανέφερε, «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Κάποια πράγματα πρέπει να τα ζυγίζεις, ενώ εδώ και κάποια χρόνια γίνεται προσπάθεια ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα να εκπροσωπηθεί στην Ευρώπη. Οι πιθανότητες εκλογής ήταν πολύ λίγες, γιατί δεν σε εκλέγουν τα likes. Αισθάνομαι ότι το να έχεις πτυχίο μετρά πολύ. Σήμερα ο Νίκος Λοϊζίδης είναι ένας απλός αστυνομικός χωρίς πτυχίο».

Ερωτηθείς αν του προτάθηκε να κατέλθει ως υποψήφιος, απάντησε ότι «μου έγινε πρόταση από τέσσερις διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».